【華冠投顧】加權指數於高位區已見反壓，具回檔之機。

即使未來美國貨幣政策續偏鴿派，但由近期所呈現之經濟數據參差不齊來看，對於股市後續的影響仍是偏負面的。如上週五 03/01 公佈之美國 2 月 ISM 製造業 PMI，即由前值 56.6 降至 54.2。但週二數據，美國 2 月 ISM 非製造業 PMI，值為 59.7，高於預期值 57.4，這多少也緩解了對美國經濟的擔憂情緒。

雖有消息傳出，中美將終結貿易戰，且川習會可能在 3 月底順利舉行。但後續是否川普又將祭出令人錯愕的訊息？這一切都在未定之天。因而，隨時仍會有突發狀況，進而打壓行情。

接下來本月 03/21，FOMC 利率決議的最終結果，是市場矚目的焦點，靜觀後續發展。

而本週五 03/08 重頭戲，美國 2 月季調後非農就業人口變動，即將登場，前值 30.4 萬人，本次預期值僅 18.5 萬，續關注。

大盤今日仍處於回檔架構當中，03 加權，續關注上方反壓區 10311-10360 之力道如何？此區之力道若再次發揮效用，則未來一週仍有再次走空之機。在選股上，可藉著壓低之機，擇優佈局；如 2317 鴻海、4414 如興等等。依據技術面來看，押寶此類標的，相對風險低，贏率高。

而已經連續上揚足足二個月時間的道瓊指數，近期持續位居高檔震盪。下方初步支撐關卡 25860-25811 之區間，此關已遭摜破。因此，美股未來一週，預期下方仍具空間。

近期熱門標的股評析、推演：

3346 麗清：

今日持續整理，續依據下圖為參考依據。

2327 國巨：

下方支撐區已進入，短線具上攻之機。今日，依然在低位區徘徊，仍以 03/02 之推演圖為依據。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師