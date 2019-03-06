元大金今年將招募20名MA 錄取率僅1.6%搶破頭

為迎接數位金融時代來臨，元大金控 (2885-TW) 今 (6) 日宣布，廣召儲備幹部 (MA)，預計招募 20 位 MA 生力軍，策略長暨發言人陳修偉表示，元大金挾投信、期貨、證券龍頭地位，加上依照志願分發部門 2 大優勢，且起薪就達 6 萬，高於一般行員一倍，每年 MA 招募都收到超過 1200 封履歷表，但平均錄取率僅約 1.6%，顯示元大金 MA 職缺搶破頭。

陳修偉表示，今年的 MA 將招募包括：投資銀行、金融交易、法金業務、經營管理、數位金融及風險管理等六大類職務，其中，風險管理類別是今年首度新增，預計共將招募 20 個 MA 名額。

張曉耕進一步說明，且該金控最大不同處在於，MA 在應試時就可以選定志願，培訓過後會依據自選的志願分發部門，有別於其他金融同業是培訓後，由公司分發。

張曉耕表示，元大金自 2008 年開始辦理 MA 招募，但中間因為金控合併時期，暫停了幾年，2014 年又重新恢復 MA 招募，總計 MA 共招募了 8 個年度，合計招募了 150 位 MA 人才，留任率為 5 成。

陳修偉表示，他去年擔任元大證券 (香港) 董事長，發現國際化需要花很大的力氣，因此更體認到人才的重要，元大金的 MA 需要具備三項特質，包括：一、具有市場財經敏感度；二、擁有良好溝通協調能力；三、整合領導能力。

陳修偉強調，「國際化」會是今年金控營運重點，尤其是證券端，元大金目前在海外包括：韓國、香港、泰國、上海、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨等都有據點，現階段 50% 海外據點都有 MA 派駐。

張曉耕表示，該金控 MA 會規畫 2 年半的培訓課程，就像當兵，先在新兵中心集中訓練，這 2 年半期間，由各子公司總經理等主管為 MA 進行市場競爭分析等，並建構企業營運決策邏輯、及國際視野，且在第 2 年就會「下部隊」，跟著主管出差派訓。

張曉耕指出，由於有完整的培訓，一般員工起碼要 20-25 年才有機會晉升到一級主管，但 MA 比一般員工可以減少一半時間就晉升到一級主管，例如元大證券綜合企劃部資深經理陳沛宇，28 歲進入元大金 MA，目前是 36 歲，以 8 年的時間就當上一級主管。

張曉耕表示，元大金的 MA 還有另外一大優勢，有別於其他金控，海外據點大多是銀行為主，做的都是台商的生意，元大金挾投信、期貨、證券龍頭地位，海外據點以證券為主體，做的就是當地人的經紀業務，因此更具挑戰性，可以學習到更多、更快速充實各方面專業能力，且擁有更寬廣的發展機會。