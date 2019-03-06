台新金去年大陸融資租賃業務獲利大增64% 二度蟬聯江蘇年度租賃公司

台新金 (2887) 自 2011 年起投入大陸融資租賃業務，去年稅前獲利 7 千萬人民幣，年增 64%，繼取得 3.5 億人民幣銀行聯貸，再傳捷報，二度蟬聯江蘇省融資租賃年度公司。台新金自 2011 年起前進大陸投入融資租賃業務，先在南京投資台新融資租賃 (中國) 有限公司，隔年於天津設立台新融資租賃 (天津) 有限公司，合計資本額 7,000 萬美元，主要從事機器設備租賃、車輛租賃及保理業務。



台新金指出，目前業務據點遍布大陸 20 個主要城市，旗下員工人數超過 400 人，去年稅前純益合計 7,000 萬人民幣，較前一年度大幅成長 64%。



台新金表示，因應大陸租賃業務迅速發展，去年下半年已取得玉山銀行中國子行舉辦的 3.5 億人民幣聯貸案，目前積極籌辦另一筆 1 億美元聯貸案。



台新金透露，大陸融資租賃公司約 1 萬家，業務競爭激烈情況下，台新融資租賃 (中國) 已連續二年蟬聯江蘇省融資租賃協會「年度租賃公司」，也獲得 2018 年中國融資租賃年會評定為該年中國融資租賃榜年度公司。