黃金自2月高點向下修正 分析師：今年有望上攻1500美元

黃金已經自今年高點往下跌了一段，不過仍有分析師強烈看好今年的金價。Metalla Royalty＆Streaming 主管，著名分析師 E.B. Tucker 預測，金價有望在今年站上每盎司 1500 美元。

Tucker 表示，討論 1500 美元的目標價，其實有些大膽，因為這代表金價要比目前再上攻約 220 美元，「但我認為將會做到」。

金價之前強漲一波，在 2 月中來到每盎司 1345.75 美元的高點，但截止週二 (5 日) 收盤，已經回跌至 1287.3 美元。

黃金現貨

Tucker 在上週也發文，極力主張金價會走強，他還補充，參與金價上揚的方式不見得是購買黃金，購買黃金礦業股可能是更好的方法。

他舉例表示，假設目前金價是 1300 美元，而礦業公司每盎司合計的開採成本為 1250 美元，代表著每盎司 50 美元的利潤。而當金價由 1300 美元漲到 1400 美元，對購買黃金的投資人來說，是 8% 的利潤，但對開採公司來說，獲利卻增加為 150 美元，代表 200% 以上的增幅。

Tucker 表示，目前人們所看到大型金礦企業併購案並非溢價收購，而是「必要的併購」，是產業發展上的需要，因此沒有見到 20% 以上、甚至 30% 以上的併購。

他認為，去年夏天金價的下挫，某種程度上預示了年底美股的快速修正。而當前，金價由高點回跌約 5%，或許也在暗示，美股不久後或許也會面臨麻煩。

除了 Tucker 之外，投資銀行高盛不久前也提高了金價預期，將黃金 3 個月、6 個月和 12 個月的目標價均上調 25 美元，分別升至 1350 美元、1400 美元個 1450 美元。