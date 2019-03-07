貴金屬盤後─承擔風險心態消退 避險買盤支撑黃金收高2.90美元

黃金期貨週三收高，結束了連續七天的跌勢 -- 二年來最長連續下跌期間。

分析師說，貿易協定與英國脫歐的樂觀氣氛消退，投資人不願承擔風險，黃金因而有少量避險買盤。

4 月黃金上漲 2.90 美元，或 0.2%，收於每盎司 1287.60 美元。

5 月白銀下跌 0.1% 至每盎司 15.085 美元。

美國國務卿蓬佩奧最近接受訪問時說，如果協定不圓滿，川普總統將拒絕與中國簽署貿易協定。該談話使得投資人謹慎，提供了黃金支撑。

分析師說，黃金週二下跌至數週低點，並未引發進一步賣壓，顯示市場已技術性超賣。美國股市轉弱，提供了黃金支撑，但美元上揚，則抵銷了部份支撑。

黃金收盤時，美元指數報 96.871，接近持平，但本週以來，美元指數上漲 0.4%。

上週，黃金下跌 2.5%，創 8 月以來最大單週跌幅。美國股市上漲，美元走強，削弱了黃金的避險需求。

週五，美國將公布 2 月就業報告，投資人將據以評估聯準會 (Fed) 的升息計畫。週三，紐約 Fed 銀行總裁說，央行的基準利率處於中性水平，暗示央行不會很快升息。

其他金屬交易方面，3 月銅收於每磅 2.919 美元，下跌 0.5%。6 月鈀金上漲 1.4% 至每盎司 1486.40 美元。

4 月白金下跌 1.2% 至每盎司 828.10 美元。

分析師，世界白金投資協會估計，2019 年白金供給過剩約 68 萬盎司，高於 2018 年的 64.5 萬盎司。消費預期增加，但供給亦增加。白金因而下跌。