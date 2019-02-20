金價與黃金股近來漲勢亮麗 誰是幕後推手

黃金價格週二創去年 11 月以來最大漲幅，紐約黃金期貨上漲 22 美元，或 1.67%，至每盎司 1340 美元。黃金自 1 月 24 日近來低點上漲了 4.77%，自 8 月 16 日的 52 週低點，更大漲了近 14%。

一如往常，黃金股漲勢更勝黃金。週二，黃金 ETF (GDX) 上漲 3.17% 至 23.14 美元，接近 52 週高點。ETF (GDXJ) 上漲 4.22%，亦接近一年高點。

在黃金上漲的同時，股市與其他風險性資產亦持續走高，與以往兩者呈現反向走勢迥然不同。Barron’s 週刊於去年 9 月首度注意到黃金近來的強勢，黃金係由每盎司約 1200 美元開始上漲。

Sprott 資產管理公司經理人雷克 (Trey Reik) 說，黃金穩健的漲勢，係反應聯準會 (Fed) 不會進一步升息，還將結束縮減資產負債表。他指出，Fed 主席鮑爾於 1 月 4 日清楚表明將停止升息及縮表，黃金投資人因而了解 Fed 的立場已完全反轉。自那時以來，金融資產與黃金便持續走高。

此外，雷克還表示，由於黃金與礦業類股的市場規模較小，只要少數幾位基金經理人將黃金與黃金類股納入到投資組合中，便能推升其價格上漲。