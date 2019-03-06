貴金屬盤後─美元走強 中國調降經濟成長 黃金收低2.80美元

黃金期貨週二收低，連續第七天下跌，創二年來最長下跌期間。美元走強，及中國調降經濟成長預測，削弱了黃金的需求。

分析師說，黃金下跌的關鍵原因是中國。中國經濟減緩，降低了黃金需求。中國將今年的經濟成長預測調降到 6% 至 6.5%。

4 月黃金下跌 2.80 美元，或 0.2%，收於每盎司 1284.70 美元。

美國今日公布新屋銷售與供應管理協會 (ISM) 服務業指數後，美元走強，黃金價格則下跌至盤中低點。美國 12 月新屋銷售年率為 62.1 萬棟，11 月為 59.9 萬棟。ISM 公布 2 月服務業指數上升至 59.7%，1 月為 56.7%。

黃金收盤時，美元指數上漲 0.2% 至 96.839。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，黃金因未見底部訊號，週二需求不佳。但中美貿易戰化解，對黃金需求將屬利多。英國脫歐，全球經濟擔憂與中美貿易，均為黃金的長期利多因素。

上週，黃金跌破 1300 美元關卡，上週下跌約 2.5%，創 8 月以來最大單週跌幅。投資人承擔風險心態，促使美國與全球股市上漲，美元亦走強，削弱了黃金的避險需求。

週二，美國股市盤中小幅走低，則使得黃金跌幅受限。

5 月白銀收於每盎司 15.105 美元，接近持平。

5 月銅收於每磅 2.934 美元，上漲 0.8%。4 月白金下跌 0.1% 至每盎司 838 美元。6 月鈀金下跌 1.3% 至每盎司 1465.90 美元。