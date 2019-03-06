日本刺激消費措施10月上路 將設回饋上限

日本消費稅即將在 2019 年 10 月由目前的 8% 調漲為 10%，屆時日本政府將針對持信用卡、電子錢包、手機條碼 QR Code 來進行支付的消費者，回饋 5% 的點數。日本經濟產業省在週二 (5 日) 時表示，為了防止弊端發生，將要求各家信用卡公司及金融業者，在回饋點數及金額設定上限。此外，為了掌握使用狀況，也要求各家業者必須每天提出交易資料。於 2019 年 3 月 6 日開始，也將開始募集有意參加的業者。

這項點數回饋政策將自 2019 年 10 月消費稅調高後展開，一連進行 9 個月，目的是為了刺激消費。屆時消費者只要在中小型店鋪型態的店家，持信用卡、手機條碼 QR Code 或電子錢包消費，就可獲得最高 5% 的點數回饋。所需經費將由日本政府負擔，而日本政府在 2019 年度也編列了 2798 億日圓的預算。

在相關的金融機構方面，目前除了信用卡公司外，預計還會有手機條碼 QR Code，及電子錢包相關業者加入。

持信用卡、手機條碼 QR Code 或電子錢包消費，將可獲得最高 5% 的點數回饋 (圖：AFP)

至於回饋方式，信用卡等支付工具將採點數回饋，或將等值金額直接匯入消費者銀行帳戶。另外，於購物時直接扣除等值的回饋金額，也是允許的作法。但是在購車、購屋，以及非課稅對象的學費和醫療費用等，並不適用這項回饋措施。

日本政府已開始募集有意參加的業者，第一階段將於 2019 年 3 月 15 日結束。名單將於 2019 年 4 月初向各中小型零售業者公布，各家零售業者在當月底即可開始選擇合作對象。

另外，為了防止有心人士為了賺取回饋點數，重複進行商品買賣，日本經濟產業省也要求各金融業者設定回饋上限，還需每天或每月提出交易資訊，以利進行使用情況的確認。

還有在回饋點數逾期失效後，日本政府也會扣除一定比例的補助金。參考大型業者過去的數據，最高約有 4 成的回饋點數會在逾期後失效，日本政府在屆時將支付 6 成的回饋金給金融業者，以減少相關經費支出。而在電子錢包等，回饋金使用率較高的支付工具方面，逾期失效的比例約為 8%。