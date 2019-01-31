Grab獲泰國最大零售集團2億美元投資

據報導，泰國最大的零售集團 Central Group 今 (31) 日表示，將投資 2 億美元資金於東南亞乘車服務公司 Grab。

Central 集團擁有泰國 30 多家購物中心、餐館和飯店等，同時也在越南和印尼等市場開展業務。僅在公開上市的控股公司就價值超過 150 億美元。

通過此次的投資，這兩家公司將在運輸、食品和雜貨配送以及物流方面進行合作。Central 表示將在泰國許多地區與 Grab 合作，包括將餐廳結合 Grab Food 服務，或將在實體店加入 Grab 運輸服務，同時將 Grab 的物流服務帶入其他業務當中。

Central 執行長 Tos Chirathivat 表示：「我們期待通力合作，徹底改變零售和服務業。」

Grab 執行長 Anthony Tan 在記者會上表示：「Central 的 2 億美元投資是一個重要的本地合資企業。」此外，除了乘車和食品外送之外，Grab 在泰國的業務也將擴展到其他領域。Tan 表示:「我們也正在當地和其他公司商開展電子商務和物流，包含線上旅遊網站，Bookings 和 Agoda。」

泰國擁有 7000 萬消費者，也是東南亞第二大經濟體。此筆投資是第一次針對 Grab 地區實體進行的投資，能夠增強 Grab 在泰國地區的市場地位。Grab 受到競爭者 Go-Jek 的威脅，Go-Jek 於 2018 年底擴展到泰國。雖然 Go-Jek 的 Get 服務目前僅限於泰國的摩托車按需服務，但該公司目標是重建印尼地區的業務，提供更多像是汽車、行動支付等其他服務。

迄今，Grab 獲得的融資總計達到 68 億美元，成為東南亞資金最充足的科技新創公司，該公司的估值上升到 110 億美元。先前 Grab 也曾宣布，該公司平台已經提供 30 億次服務，App 下載次數達 1.3 億次。