基金開箱文》富達亞洲高收益基金，值得買？

近期中美貿易談判有進展，亞洲股市表現亮眼，喜歡配息的投資人也將目光投注到了亞洲高收益債券。自 2011 年以來許多機構開始陸續發行亞洲高收益債券，而富達亞洲高收益基金卻早在 2007 年就成立，且不論在各個面相上表現都很突出，是市場上指名度很高的產品。這篇文章帶你來看看這檔基金的特點。

1. 報酬資優生，抵禦下跌能力強

在所有台灣可銷售的境內外亞洲高收益債券之中，富達亞高收的表現一路都居前段班，且相較同類型基金的表現更突出。主要原因之一來自於較低的管理費，此檔基金管理費約為 1%（資料來源：晨星，2019/2/27），在所有亞高收債基金中最低。

另外，富達亞高收基金採取客製化的參考指標，來分散傳統指標過度集中於單一產業的風險（例如，房地產產業）。基金投資債券總數目也是同類別基金中最多，也再度驗證該基金較為分散的策略特色。

各期間基金績效和排名

總報酬 (%) 和排名 基金名稱 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 富達亞洲高收益基金 6.35 3/16 3.23 5/15 0.27 3/15 4.50 2/14 23.07 2/13 同類平均 4.89 2.93 -3.03 0.92 17.19

細看基金在上漲、下跌趨勢中的表現（參考下圖），也可以發現，在市場上漲時基金表現與同類平均差不多，但是在下跌段中，此基金有比較強勁的下跌防禦能力，在同類組基金中幾乎是最強的！這樣的特色，相對適合較穩健的投資人，但如果是心臟比較大顆的投資人（想要上漲時很能漲，下跌的時候也可以接受跌得比較多），下表也標出另外兩個可以考慮的基金選擇。

亞洲高收益債類別上漲捕捉率及下跌防禦率

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，截至 2019/2/20。同類型指晨星亞洲高收益債主級別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 考量風險後，報酬 CP 值高

除了考量第一點所述的絕對報酬之外，基金主動操作有沒有為績效帶來貢獻也是我們所關心的，此時，可以看超額報酬（Alpha，超過參考指標的報酬）和資訊比率（Information Ratio，數值越大表示風險調整後的超額報酬越高），觀察兩個指標都較同類平均更優異。

索提諾比率、崔納比率和夏普值，則各是在不同定義下衡量風險調整後報酬的指標，數值均是越高越好。富達亞高收基金表現都相對突出。

富達亞高收與同類基金的各項指標比

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，截至 2019/2/20。同類型指晨星亞洲高收益債主級別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 配息比一比

對於想要分散部分所得至海外資產的投資人來說，境外發行的亞洲高收益債券目前僅有 4 檔，選擇相對有限。富達亞洲高收益基金 F1 股份類別在排名中排行第二（下表僅列示同系列基金中最高配息的股份類別），近一年的含息報酬約為 0.25%。

富達高收益債券基金目前持有的債券平均票息大約為 6.61%，基金股份類別有固定單位配息金額的穩定配息類別和僅配出債息的 A 股類別，如果投資人較希望穩定每月息收的可以選擇穩定配息股份類別，但如果是追求不影響淨值表現為前提的投資人，則可以選擇 A 股類別。

亞洲高收益債類別配息率比較（含境內外）

配息率 (%) 績效 (%) 基金名稱 近 12 個月 近一年 近兩年 近三年 安聯動力亞洲高收益債券基金 - Amg 7.76 -2.34 0.38 17.77 富達亞洲高收益基金 (F1) 7.76 0.25 4.48 23.05 富達亞洲高收益債券基金 A 股 7.63 -0.02 － － 野村亞太複合高收益債基金 6.83 -3.88 0.00 － 瀚亞亞洲高收益債券基金 Adm 6.62 1.30 2.28 17.30 貝萊德亞洲高收益債券基金 6.59 -2.13 1.11 15.21 日盛亞洲高收益債券基金 B 6.46 -2.23 -2.74 2.84 柏瑞亞太高收益債券基金 N 6.53 1.30 4.24 16.58 匯豐亞洲高收益債券基金 AM2 6.54 1.72 4.80 17.73 瑞銀亞洲高收益債券基金 B 6.38 1.17 － － 台新亞澳高收益債券基金 6.34 -3.79 -0.51 19.57 德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金 5.92 1.71 3.37 21.93 匯豐亞洲高收益債券基金 5.17 -1.85 1.57 10.11 摩根亞洲總合高收益債券基金 5.08 -1.31 1.74 8.17 聯邦永騰亞洲高收益債券基金 B 5.03 0.64 4.02 －

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

佈局時機財，挑風險較小的

在先前 亞洲高收益債蓄勢待發 的文章中，曾提到目前利空消息淡化及評價面的考量，亞洲高收益債券適合做為投資人衛星部位的配置之一。然而在衛星部位中，基金的風險調整後報酬可以用來判斷投資人是否承擔太多不必要的風險。富達亞洲高收益基金的風險調整後報酬表現優異，加上基金同時有發行較高配息和僅配發債息的股份類別，除了可以搭上近期亞洲市場回春的議題，也有利投資人做每月現金流的規劃。

鉅亨精選基金

>> 富達基金 - 亞洲高收益基金 (美元累積)

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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