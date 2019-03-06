陸股尾盤再衝高 上證指數站上3100點 成交金額續破兆元人民幣

陸股今天在超高清、邊緣計算兩大題材持續走強之下繼續衝高，雖然一度翻黑，但隨著券商股再次拉高，在尾盤又現動能，最終上證指數突破 3100 點，為為 2018 年 6 月來首次，兩市成交額再破兆，來到人民幣 1.1 兆元。

截至收盤，上證指數報 3102.10 點，上漲 1.57%；深成指數上漲 1.09%，收報 9700.49 點；創業板指數上漲 1.43%，站上 1700 點，收報 1700.50 點。兩市合計 210 檔股票漲停，0 檔股票跌停。

滬深兩市成交額達到人民幣 11063 億元，超過 2 月 26 日創下的 10977 億元，刷新 2015 年 11 月以來新高；其中滬市成交 4855 億元，深市成交 6208 億元。北上資金今日淨流出 2.14 億元，結束了連續 6 個交易日淨流入。

券商股成為漲幅最高的類股，超過 10 檔股票漲停。邊緣計算類股續強，高升控股、京藍科技、依米康、宜通世紀、網宿科技等題材股集體漲停，超高清視頻概念也大漲，毅昌股份、四川長虹、領益智造、東方網路等多檔股票漲停。

天風證券研究報告認為，5G 引入三大應用場景，eMBB(高速移動通信)、mMTC(大規模機器通信)、URLLC(低時延高可靠)，為克服傳輸網的性能瓶頸，邊緣計算成為 5G 網絡的核心網絡技術之一，特別值得關注。

萬和證券認為，當前場內交投情緒高漲，流動性繼續得到改善，疊加 MSCI 將 A 股納入因子比例由 5% 提升至 20%，中長期市場內增量資金或將持續增加。此外，深化金融供給側結構性改革，直接融資比例將得到提升，科創板及註冊制的相關主要規則落地，資本市場地位得到提升，市場情緒得到提振，行情有望繼續延續。