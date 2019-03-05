20國推商用5G 資策會估2021年5G手機出貨將達1.2億台

MWC (Mobile World Congress) 展結束，資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (5) 日指出，觀察共有幾項促產業改變的重點科技趨勢值得關注，包括 5G、智慧型手機、汽車、 AI 人工智慧等，其中資策會更預估，2019 年全球有 20 個國家將推出商用 5G 網路，並同時推出相關產品，預期 2021 年 5G 相關手機出貨量，將達 1.2 億台。

資策會指出，今年 MWC 展，包括 5G、智慧型手機與 AI 等，另外還有工業 4.0 、消費性電子、智慧城市、智慧家庭、數位應用安全與新型態關鍵零組件，都是重點趨勢。

一、 5G 走向商用，帶動網路與裝置新商機

資策會表示，2019 年將是 5G 商用重要的一年，同時期，5G 終端領域市場競爭也將展開，不僅在智慧型手機領域，還包括家庭庭路由器、行動熱點等網路終端設備。可商用的 5G 智慧型手機與大頻寬應用，將創造更多商機；可望帶動包括處理器、天線、射頻、面板、材料、轉軸、光學、散熱、電池、記憶體等供應鏈。

二、 2021 車聯網商用元年，車用通訊與雲平台布局持續加速

再者，隨著連網速度提升，各廠都將儘速提供初期車聯網服務，同時，車廠也陸續由雲端或通訊大廠提供雲端基礎建設，建置車聯網資訊管理平台。

三、AI 熱潮 滲透日常生活

AI 應用面也擴散，將推展到人類的食衣住行育樂面向，各廠除開發多功能整合型產品外，大廠亦踴躍投入邊緣型 AI 運算。

四、工業 4.0 應用聚焦於工廠安全

在 5G 技術支援下，緊急即時警示、救援能力，並利用 AR 與虛實整合技術提升智慧工廠之影像模擬，提昇整體作業效率與準確率。

五、從「感知」到「看見」，智慧城市拓展新應用面向

本次關注焦點在高速網路、AI 影像辨識技術的發展，讓影像為基礎的智慧城市方案獲得矚目；另外，AI 及數據分析平台的發展，使得數位分身 (Digital Twin) 應用在智慧城市嶄露頭角。

六、智慧家庭生態系，產品擴展日常生活

電信營運商透過平台與生態系的開放，使更多品牌與新創業者合作加入開發服務；家用終端產品上，廠商持續針對日常生活周邊主題如聽障人士用、寵物用 IoT 產品開發，設計更多客製化 Smart Home 方案，擴大使用族群。

七、區塊鏈攜人工智慧，打造數位安全世代

由於 5G 與物聯網的網路發展將帶來大量數據傳輸與運算需求。數位安全問題需被重視， MWC 展提供區塊鏈應用、地端運算設備，機器學習即時偵測產品等。