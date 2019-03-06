[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點 ------------------------------------------------------------------------------- *5258 虹堡 20190312 新北市新店區北新路三段219號1樓(台北矽谷國際會議中心) *6712 長聖 20190313 台中市西區台灣大道二段573號10樓B室(本公司會議室) *2472 立隆電 20190315 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室(台中市大里區國光路一段147號) *8080 奧斯特 20190315 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心) *3168 眾福科 20190318 東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓) *4177 柏登 20190319 台北市內湖路一段516號6樓(實踐菁英會館603室) *8374 羅昇 20190319 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店) *6589 台康生技 20190321 財團法人生物技術開發中心B棟1樓國際會議廳(新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓) *1566 捷邦 20190327 「儷宴會館(關西館)」(新竹縣關西鎮中山東路5號) *5392 應華 20190327 台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心) *6724 創王 20190327 台北市內湖區新湖二路257號5樓之3 *6140 訊達 20190328 台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室) *6705 振躍精密 20190328 新北市土城區中央路三段222-1號 *2733 維格 20190329 新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓) 6443 元晶 20190329 屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠) *6431 光麗-KY 20190403 社團法人台南市建築師公會會議室(台南市永華路2段248號10樓) *2239 英利-KY 20190412 彰化福泰商務飯店B1望廳(彰化市建寶街20號B1) 2380 虹光 20190412 新竹科學工業園區研新一路20號 5227 立凱-KY 20190412 桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店-桃園店3樓櫻花廳) 2231 為升 20190417 彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳) *1507 永大 20190418 台北矽谷國際會議中心B2(新北市新店區北新路3段223號B2) *3564 其陽 20190418 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN宴會廳) 2430 燦坤 20190419 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 6461 益得 20190423 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號B1（本公司益得廠） 8440 綠電 20190423 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號 4152 台微體 20190424 台北市南港區三重路19-10號2F 5864 致和證 20190424 台南勞工育樂中心(台南市南門路261號) 8179 旭德 20190426 新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室 9105 泰金寶-DR 20190426 60號,Moo_8,Sethakij路,Tambon_Klong_Maduea,Samut_Sakhon省,RD大樓5樓會議廳 6493 雷虎生 20190430 本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號) 8438 昶昕 20190430 桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室) 2496 卓越 20190502 苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓（本公司會議室） 3290 東浦 20190503 台中市西區館前路57號地下一樓國際II廳(全國大飯店) 6539 翔宇 20190503 台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室 8074 鉅橡 20190503 台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓 6657 華安 20190506 台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3(本公司會議室) 6185 幃翔 20190507 新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室) 6633 萊鎂醫 20190507 新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓 6642 富致 20190507 新北市勞工活動中心-504教室(新北市五股區五工六路9號) 8482 商億-KY 20190507 台北深坑假日飯店(新北市深坑區北深路3段265號)3F-VIP2會議室 9929 秋雨 20190507 桃園巿龜山區文化一路53號2樓(林口工業區服務中心) 2062 橋椿 20190508 臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓 6425 易發 20190508 桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司) 6219 富旺 20190510 台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室) 6649 台生材 20190510 新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓(竹北生醫園區生技大樓112會議室) 8913 全銓 20190510 台北市信義路四段236號7樓(三商美邦宏遠大樓7樓) 6435 大中 20190513 新竹科學工業園區篤行一路6號 8937 合騏 20190513 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室) 4172 因華 20190515 台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創一樓) 2101 南港 20190516 本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號) 3443 創意 20190516 新竹市新竹科學工業園區力行六路10號3樓 3673 TPK-KY 20190516 台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳) 4151 明躍 20190516 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司會議室) 6130 星寶國際 20190516 台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學_億光大樓3樓_西格瑪廳303會議室) 6580 台睿 20190516 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心) 6680 鑫創電子 20190516 新北巿中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2) 6716 應廣 20190516 新竹市公道五路3段1號6樓之7 8261 富鼎 20190516 台元科技園區第三期多功能會議室(新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓) 8436 大江 20190516 屏東縣長治鄉德和村神農路12號 8454 富邦媒 20190516 莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號) 2637 慧洋-KY 20190517 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳) 2722 夏都 20190517 夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓) 5310 天剛 20190517 台北市市民大道七段8號(台北松山意舍酒店) 6583 友松 20190517 台北市大同區重慶北路二段153號B1 8119 公信 20190517 新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟) 8424 惠普 20190517 台北市鄭州路137號一樓會議室 1515 力山 20190521 台中市大里區仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室 3081 聯亞 20190521 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B104會議室) 6534 正瀚 20190521 南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室) 6588 東典光電 20190521 宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室 8463 潤泰材 20190521 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓) 1563 巧新 20190523 雲林縣斗六市雲科路三段80號本公司地下一樓會議室 1773 勝一 20190523 高雄市永安區永工一路5號(本公司) 2712 遠雄來 20190523 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳 2736 高野 20190523 富野溫泉休閒會館(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號) 2752 豆府 20190523 台北市中山區民權東路二段四十二號四樓 4527 方土霖 20190523 高雄市梓官區赤崁東路57號(梓官區赤崁社區活動中心) 4995 晶達 20190523 新北市新店區寶橋路235巷137號9樓 5315 光聯 20190523 台中市潭子區台中加工出口區復興路二號(員工餐廳) 6131 悠克 20190523 台北市松山區復興北路一號3樓之2(藍色藝文空間TP301室) 6423 億而得 20190523 新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室) 6622 百聿數碼 20190523 台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室) 1314 中石化 20190524 苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠) 1586 和勤 20190524 彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館) 1605 華新 20190524 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 2441 超豐 20190524 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室) 2945 三商家購 20190524 台北市建國北路二段145號B1會議室 3303 岱稜 20190524 臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號) 4188 安克 20190524 桃園市楊梅區獅二路十號三樓 4414 如興 20190524 台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心 4968 立積 20190524 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室) 6251 定穎 20190524 桃園住都大飯店台北廳(桃園市桃鶯路398號) 6266 泰詠 20190524 新竹市牛埔東路480號 6496 科懋 20190524 南港軟體育成中心447會議室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓) 6597 立誠 20190524 本公司會議室(桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓) 6613 朋億 20190524 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室) 8028 昇陽半導體 20190524 集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳 8083 瑞穎 20190524 新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路九號) 9940 信義 20190524 台大醫院國際會議中心(台北市徐州路2號) 1780 立弘 20190527 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) 3122 笙泉 20190527 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室) 8450 霹靂 20190527 雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號 2597 潤弘 20190528 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓) 4108 懷特 20190528 桃園市楊梅區獅二路十號三樓 4194 禾生技 20190528 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室） 5904 寶雅 20190528 台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室) 8942 森鉅 20190528 台南市歸仁區信義南路78號(國際會議廳) 1213 大飲 20190529 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳) 1409 新纖 20190529 新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂) 1707 葡萄王 20190529 桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓) 1731 美吾華 20190529 桃園市楊梅區獅二路10號3樓 1813 寶利徠 20190529 桃禧航空城酒店(桃園市大園區大觀路777號)二樓大園廳 2480 敦陽科 20190529 新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心) 2614 東森 20190529 台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳 2851 中再保 20190529 台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓802會議室 2926 誠品生活 20190529 台北市信義區松高路11號6樓(誠品信義店視聽室) 3030 德律 20190529 台北市磺溪街三十六之一號三樓 3088 艾訊 20190529 新北市汐止區南興路55號8樓 3167 大量 20190529 桃園市八德區友聯街49號(本公司) 3189 景碩 20190529 桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳) 3413 京鼎 20190529 新竹科學園區竹南鎮科中路16號2樓 3563 牧德 20190529 新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室 4121 優盛 20190529 台北市內湖區內湖路一段516號6樓603室 4972 湯石照明 20190529 新北市板橋區大觀路三段240號(崑崙公園市民活動中心) 5508 永信建 20190529 高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室) 5536 聖暉 20190529 台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳) 6151 晉倫 20190529 桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店) 6155 鈞寶 20190529 桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室) 6417 韋僑 20190529 台中市大里區仁化里工業路2號二樓會議室(經濟部工業局大里工業區服務中心二樓會議室) 6494 九齊 20190529 新竹市水利路81號二樓國際會議廳 6569 醫揚 20190529 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓 6581 鋼聯 20190529 長榮桂冠酒店(台中市臺灣大道二段666號)地下2樓桂冠廳 8039 台虹 20190529 高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號 8240 華宏 20190529 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心) 8928 鉅明 20190529 高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂) 8940 新天地 20190529 台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳 1711 永光 20190530 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 2408 南亞科 20190530 桃園市蘆竹區南崁路1段336號 2633 台灣高鐵 20190530 國泰金融會議廳(台北市信義區松仁路9號1樓) 3010 華立 20190530 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心) 3264 欣銓 20190530 新竹縣新豐鄉新興路1號-明新科技大學 3374 精材 20190530 桃園市中壢區吉林路23號地下一樓 3706 神達 20190530 新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室 4951 精拓科 20190530 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室) 6024 群益期 20190530 台北市大安區敦化南路二段97號B2 6196 帆宣 20190530 臺北市南港區園區街3號3樓視聽會議中心舉行 6238 勝麗 20190530 新竹縣竹北市泰和路84號 6441 廣錠 20190530 新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室) 6464 台數科 20190530 台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳) 6470 宇智 20190530 新竹市金山八街一號一樓會議室 6643 M31 20190530 新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室 8271 宇瞻 20190530 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP3會議室) 1210 大成 20190531 台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 1727 中華化 20190531 桃園市觀音區樹林里工業五路15號 1733 五鼎 20190531 新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室) 1776 展宇 20190531 新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓) 2634 漢翔 20190531 台中市沙鹿區忠貞路20巷176號(漢翔航太研習園區) 2820 華票 20190531 台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳 2823 中壽 20190531 本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1) 3005 神基 20190531 桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳 3388 崇越電 20190531 台北市電腦公會(台北市八德路三段2號5樓) 3675 德微 20190531 新北市深坑區北深路三段一五五巷二十三號六樓 4144 康聯-KY 20190531 台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室) 4916 事欣科 20190531 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室(桃園市中壢區東園路57號) 5288 豐祥-KY 20190531 新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心) 5530 龍巖 20190531 新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳) 5878 台名 20190531 台北市館前路49號6樓本公司會議室舉行 6026 福邦證 20190531 台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館) 6579 研揚 20190531 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓 8341 日友 20190531 雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室) 8420 明揚 20190531 屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室) 8938 明安 20190531 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號) 1413 宏洲 20190604 桃園市龜山區楓樹村宏洲街29號 6204 艾華 20190604 晶悅國際飯店2F(桃園市桃園區大興路269號) 1259 安心 20190605 台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室 1708 東鹼 20190605 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號 2330 台積電 20190605 本公司企業總部大樓(新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠) 4927 泰鼎-KY 20190605 台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店B1宴會廳 6276 安鈦克 20190605 台北市內湖區瑞光路399號1樓西側會議室 6525 捷敏-KY 20190605 新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心) 6561 是方 20190605 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館-里仁廳) 1626 艾美特-KY 20190606 臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館) 3004 豐達科 20190606 桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會) 3206 志豐 20190606 新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳) 3321 同泰 20190606 本公司教育訓練中心(台中市大甲區青年路123號5樓) 3450 聯鈞 20190606 新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心) 3454 晶睿 20190606 新北市中和區連城路192號地下二樓會議室 3511 矽瑪 20190606 尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號) 5213 亞昕 20190606 新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店) 5529 志嘉 20190606 新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳) 6176 瑞儀 20190606 高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓 6201 亞弘電 20190606 台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室) 6412 群電 20190606 新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室) 6510 精測 20190606 桃園市中壢區民權路398號 6523 達爾膚 20190606 台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳) 6527 明達醫 20190606 桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店) 8342 益張 20190606 彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室) 8476 台境 20190606 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號) 2483 百容 20190610 台中市工業區25路20號 4166 友霖 20190610 台北市復興北路99號6樓 5225 東科-KY 20190610 集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1) 2741 老四川 20190611 蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號) 3141 晶宏 20190611 台北市內湖區堤頂大道一段327號 8041 東精電 20190611 桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室 1452 宏益 20190612 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳) 1781 合世 20190612 新北市中和區中正路716號地下二樓 2035 唐榮 20190612 本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號) 2359 所羅門 20190612 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 2367 燿華 20190612 新北市土城區祖田里活動中心(新北市土城區中央路四段283號之1二樓) 2912 統一超 20190612 台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓) 3008 大立光 20190612 台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心) 3045 台灣大 20190612 台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳 3310 佳穎 20190612 桃園市大園區和平西路二段110號 3311 閎暉 20190612 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓) 3504 揚明光 20190612 台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號) 3558 神準 20190612 桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心 3592 瑞鼎 20190612 新竹市科學園區展業一路2號會議室 4120 友華 20190612 PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓) 4175 杏一 20190612 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店) 4732 彥臣 20190612 台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號5樓) 5212 凌網 20190612 新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室) 5469 瀚宇博 20190612 桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心) 6120 達運 20190612 中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室(台中市西屯區中科路2號) 6206 飛捷 20190612 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心) 8021 尖點 20190612 新北市樹林區佳園路三段203號 8121 越峰 20190612 桃園市大園區中正東路442號2樓城市商旅會議宴會廳 8183 精星 20190612 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓 1560 中砂 20190613 新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳) 1730 花仙子 20190613 台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院) 2241 艾姆勒 20190613 新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳) 3017 奇鋐 20190613 高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳) 3029 零壹 20190613 台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓 3035 智原 20190613 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓) 3529 力旺 20190613 新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室 3555 重鵬 20190613 新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟) 4167 展旺 20190613 苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室) 4755 三福 20190613 台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳) 4952 凌通 20190613 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳 4974 亞泰 20190613 新北市中和區中正路866-11號11樓(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室) 6187 萬潤 20190613 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區-高雄園區) 6568 宏觀 20190613 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會) 8358 金居 20190613 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳) 8490 利得 20190613 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第9教室) 9919 康那香 20190613 台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠) 2450 神腦 20190614 桃園市龜山區復興三路500號 2881 富邦金 20190614 台北市中山北路2段50號14樓(台北富邦銀行中山大樓14樓大禮堂) 2897 王道銀行 20190614 台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳 3016 嘉晶 20190614 新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳) 3372 典範 20190614 高雄市高雄加工出口區中一路2號 3391 佳得 20190614 新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室 4956 光鋐 20190614 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳) 5256 銳捷 20190614 桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室) 5347 世界 20190614 新竹科學工業園區園區三路123號本公司會議廳 5432 達威 20190614 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 6146 耕興 20190614 桃園市龜山區華亞一路52號(本公司華亞實驗室三樓視廳室) 6147 頎邦 20190614 新竹科學工業園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F) 6477 安集 20190614 台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區服務館) 6491 晶碩 20190614 桃園市龜山區興業街5號 1260 富味鄉 20190618 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號(本公司會議室) 2360 致茂 20190618 桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室) 3152 璟德 20190618 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓 3591 艾笛森 20190618 新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室) 3679 新至陞 20190618 晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場) 4904 遠傳 20190618 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 5240 建騰 20190618 台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心 6129 普誠 20190618 新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館) 6191 精成科 20190618 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心) 6235 華孚 20190618 桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳 6269 台郡 20190618 高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳) 6609 瀧澤科 20190618 桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳) 2439 美律 20190619 台中市南屯區工業區23路22號 4192 杏國 20190619 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號 3257 虹冠電 20190620 新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室) 3481 群創 20190620 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 3545 敦泰 20190620 新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳) 8131 福懋科 20190620 雲林縣斗六市石榴路317號福懋興業簡報室 1236 宏亞 20190621 桃園市八德區建國路386號(本公司建國廠) 2301 光寶科 20190621 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓) 2498 宏達電 20190621 桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號) 2596 綠意 20190621 台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室) 3044 健鼎 20190621 桃園市平鎮區南豐路261號(平鎮工業區管理中心會議室) 3228 金麗科 20190621 新竹科學工業園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室) 3526 凡甲 20190621 新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室) 6183 關貿 20190621 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 6512 啟發電 20190621 新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳) 6695 芯鼎 20190621 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)伽利略廳 1439 中和 20190624 台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞國際會議中心 2488 漢平 20190624 本公司生產大樓6樓(台南市仁德區中正路三段256號) 3014 聯陽 20190624 新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室 6665 康聯生醫 20190624 新北市新店區北新路三段223號2樓 1269 乾杯 20190625 台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心 6409 旭隼 20190625 台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館) 6683 雍智科技 20190625 新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室) 8110 華東 20190625 高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室 8222 寶一 20190625 台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室) 2059 川湖 20190626 高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司辦公大樓地下室) 2613 中櫃 20190626 台中巿梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓) 5344 立衛 20190627 新竹市科學工業園區科技生活館2樓牛頓廳(新竹科學工業園區工業東二路一號2樓) 8038 長園科 20190627 中部科學工業園區管理局4樓401會議室(台中市西屯區中科路2號4樓) 6696 仁新 20190628 台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳) 註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。