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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月05日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          24053         0    00672L 元大S&P原油正2         -7134         0  
00637L 元大滬深300正2         23570         0    3481   群創                   -4152     -2416  
00655L 國泰中國A50正2          8772         0    2888   新光金                 -4027    -13013  
00633L 富邦上証正2             6455         0    1605   華新                   -4011    -20836  
00677U 富邦VIX                 5607         0    3037   欣興                   -3372      5162  
2409   友達                    3278    -57489    2883   開發金                 -3207    -23570  
2303   聯電                    2452    -17670    00636  國泰中國A50            -3147    -67932  
00643  群益深証中小            1963      3047    2408   南亞科                 -2935     -9571  
2885   元大金                  1332     14176    0056   元大高股息             -2865    -68928  
2330   台積電                  1072     36766    2337   旺宏                   -1713    -12489  
3576   聯合再生                 972       812    006206 元大上證50             -1496         0  
2618   長榮航                   866      7063    00739  元大MSCI A股           -1342    -44224  
00634R 富邦上証反1              773         0    3049   和鑫                   -1281     -1595  
2002   中鋼                     742     13791    00631L 元大台灣50正2          -1271         0  
6176   瑞儀                     626       993    2886   兆豐金                 -1220     -5871  
9904   寶成                     547      7822    006205 富邦上証               -1214         0  
5388   中磊                     537      -337    2448   晶電                   -1094       766  
5876   上海商銀                 513     29242    1312   國喬                   -1088     -3570  
2345   智邦                     486     -1523    0061   元大寶滬深              -997     -2162  
2838   聯邦銀                   476       830    2891   中信金                  -997    -21761  
00693U 華頓S&P黃豆              460         0    2892   第一金                  -907     -6191  
2353   宏碁                     449       799    00669R 國泰美國道瓊反1         -880         0  
2884   玉山金                   435       636    8150   南茂                    -868     -1150  
3406   玉晶光                   430        15    1101   台泥                    -821       951  
3711   日月光投控               408       510    2376   技嘉                    -818      6939  
2823   中壽                     367      4630    2882   國泰金                  -817    -15575  
6120   達運                     366      1453    8163   達方                    -714       930  
1515   力山                     338      -250    2890   永豐金                  -714     10049  
8046   南電                     320       219    2887   台新金                  -707    -14733  
4915   致伸                     318       865    1710   東聯                    -638      -513  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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