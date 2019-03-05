◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月05日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 24053 0 00672L 元大S&P原油正2 -7134 0 00637L 元大滬深300正2 23570 0 3481 群創 -4152 -2416 00655L 國泰中國A50正2 8772 0 2888 新光金 -4027 -13013 00633L 富邦上証正2 6455 0 1605 華新 -4011 -20836 00677U 富邦VIX 5607 0 3037 欣興 -3372 5162 2409 友達 3278 -57489 2883 開發金 -3207 -23570 2303 聯電 2452 -17670 00636 國泰中國A50 -3147 -67932 00643 群益深証中小 1963 3047 2408 南亞科 -2935 -9571 2885 元大金 1332 14176 0056 元大高股息 -2865 -68928 2330 台積電 1072 36766 2337 旺宏 -1713 -12489 3576 聯合再生 972 812 006206 元大上證50 -1496 0 2618 長榮航 866 7063 00739 元大MSCI A股 -1342 -44224 00634R 富邦上証反1 773 0 3049 和鑫 -1281 -1595 2002 中鋼 742 13791 00631L 元大台灣50正2 -1271 0 6176 瑞儀 626 993 2886 兆豐金 -1220 -5871 9904 寶成 547 7822 006205 富邦上証 -1214 0 5388 中磊 537 -337 2448 晶電 -1094 766 5876 上海商銀 513 29242 1312 國喬 -1088 -3570 2345 智邦 486 -1523 0061 元大寶滬深 -997 -2162 2838 聯邦銀 476 830 2891 中信金 -997 -21761 00693U 華頓S&P黃豆 460 0 2892 第一金 -907 -6191 2353 宏碁 449 799 00669R 國泰美國道瓊反1 -880 0 2884 玉山金 435 636 8150 南茂 -868 -1150 3406 玉晶光 430 15 1101 台泥 -821 951 3711 日月光投控 408 510 2376 技嘉 -818 6939 2823 中壽 367 4630 2882 國泰金 -817 -15575 6120 達運 366 1453 8163 達方 -714 930 1515 力山 338 -250 2890 永豐金 -714 10049 8046 南電 320 219 2887 台新金 -707 -14733 4915 致伸 318 865 1710 東聯 -638 -513 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股