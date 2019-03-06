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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                         108/03/05  108/03/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                9.99940    9.99280   0.00660    0.06605
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                9.99940    9.99280   0.00660    0.06605
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                 10.04550   10.03870   0.00680    0.06774
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                 10.04550   10.03870   0.00680    0.06774
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.29420   10.30080  -0.00660   -0.06407
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.10200   10.10840  -0.00640   -0.06331
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.20220   10.20980  -0.00760   -0.07444
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.09870   10.10620  -0.00750   -0.07421
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  23.75000   23.41000   0.34000    1.45237
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       27.56000   26.72000   0.84000    3.14371
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.52060    9.52070  -0.00010   -0.00105
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.93650    9.93630   0.00020    0.00201
中國信託台灣活力基金                                             13.91000   13.93000  -0.02000   -0.14358
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                 10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.97620    9.95510   0.02110    0.21195
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.10430    9.08500   0.01930    0.21244
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.35900   10.35480   0.00420    0.04056
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.42230    9.41840   0.00390    0.04141
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.57330   10.61240  -0.03910   -0.36844
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.06960    9.10310  -0.03350   -0.36801
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.20530   11.17770   0.02760    0.24692
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.90940    9.88500   0.02440    0.24684
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金            40.48970   40.30880   0.18090    0.44879
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金              40.87890   40.69670   0.18220    0.44770
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.25000   10.13000   0.12000    1.18460
中國信託智能運動基金-美元                                         9.96000    9.86000   0.10000    1.01420
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
中國信託華盈貨幣市場基金                                         11.01460   11.01440   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.67160    9.66610   0.00550    0.05690
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.08210    9.07690   0.00520    0.05729
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.88380    9.88570  -0.00190   -0.01922
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.27590    9.27770  -0.00180   -0.01940
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.16000   11.18000  -0.02000   -0.17889
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
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元大2001基金                                                     58.68000   58.92000  -0.24000   -0.40733
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                        40.95110   40.83440   0.11670    0.28579
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.94350   38.70890   0.23460    0.60606
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     21.15000   20.54000   0.61000    2.96981
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.59910   11.59500   0.00410    0.03536
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.96190   10.98010  -0.01820   -0.16575
元大上證50基金                                                   32.79000   32.86000  -0.07000   -0.21302
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.24000   11.05000   0.19000    1.71946
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.27000   10.12000   0.15000    1.48221
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.54000   13.46000   0.08000    0.59435
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.01300   12.97900   0.03400    0.26196
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.56100   17.48400   0.07700    0.44040
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.61400   10.42400   0.19000    1.82272
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.46800   10.30100   0.16700    1.62120
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.01000    2.96000   0.05000    1.68919
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.80000   13.58000   0.22000    1.62003
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    48.25430   48.30400  -0.04970   -0.10289
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.63160   10.61470   0.01690    0.15921
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.74800    9.73250   0.01550    0.15926
元大中國機會債券基金-新台幣                                      10.02870   10.03290  -0.00420   -0.04186
元大巴菲特基金                                                   24.93000   25.04000  -0.11000   -0.43930
元大日經225基金                                                  27.33000   27.45000  -0.12000   -0.43716
元大台商收成基金                                                 21.14000   21.23000  -0.09000   -0.42393
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.46000   12.41000   0.05000    0.40290
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.22000   35.50000  -0.28000   -0.78873
元大台灣中型100基金                                              30.96000   31.10000  -0.14000   -0.45016
元大台灣加權股價指數基金                                         24.25600   24.35900  -0.10300   -0.42284
元大台灣卓越50基金                                               76.81000   77.22000  -0.41000   -0.53095
元大台灣金融基金                                                 17.07000   17.11000  -0.04000   -0.23378
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      29.79000   29.89000  -0.10000   -0.33456
元大台灣高股息基金                                               26.09000   26.26000  -0.17000   -0.64737
元大台灣電子科技基金                                             33.12000   33.33000  -0.21000   -0.63006
元大全球ETF成長組合基金                                          10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.45000   14.47000  -0.02000   -0.13822
元大全球人工智慧ETF基金                                          22.12000   22.02000   0.10000    0.45413
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.87000   13.11000  -0.24000   -1.83066
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.93000    9.10000  -0.17000   -1.86813
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.33000   12.53000  -0.20000   -1.59617
元大全球不動產證券化基金-美元                                    11.87300   12.11200  -0.23900   -1.97325
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.91000    6.87000   0.04000    0.58224
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.42000    8.40000   0.02000    0.23810
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.54000    6.53000   0.01000    0.15314
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.61000    8.70100  -0.09100   -1.04586
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.78000    9.86000  -0.08000   -0.81136
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   8.53000    8.60000  -0.07000   -0.81395
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.44000   13.51000  -0.07000   -0.51813
元大全球農業商機基金                                             16.61000   16.62000  -0.01000   -0.06017
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
元大印尼指數基金                                                  9.54300    9.70800  -0.16500   -1.69963
元大多多基金                                                     16.26000   16.37000  -0.11000   -0.67196
元大多福基金                                                     50.09000   50.38000  -0.29000   -0.57563
元大亞太成長基金                                                  8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.94830    8.98090  -0.03260   -0.36299
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.25110    7.27770  -0.02660   -0.36550
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.19500    9.23300  -0.03800   -0.41157
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.96900    9.94300   0.02600    0.26149
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                     10.27030   10.25270   0.01760    0.17166
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                         10.13640   10.12730   0.00910    0.08986
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                           10.13650   10.12740   0.00910    0.08986
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                       10.11970   10.09240   0.02730    0.27050
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                         10.11960   10.09240   0.02720    0.26951
元大卓越基金                                                     42.07000   42.26000  -0.19000   -0.44960
元大店頭基金                                                      7.98000    8.03000  -0.05000   -0.62267
元大泛歐成長基金                                                  8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.38860   10.38790   0.00070    0.00674
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.71560    9.70970   0.00590    0.06076
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.94830   31.90530   0.04300    0.13477
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.17000   38.28230  -0.11230   -0.29335
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.87030   18.78130   0.08900    0.47388
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.72490   18.91860  -0.19370   -1.02386
元大美國政府7至10年期債券基金                                    40.17840   40.20270  -0.02430   -0.06044
元大高科技基金                                                   18.31000   18.40000  -0.09000   -0.48913
元大得利貨幣市場基金                                             16.29710   16.29690   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             12.01240   12.01220   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                   12.19000   12.25000  -0.06000   -0.48980
元大華夏中小基金                                                  7.25000    7.05000   0.20000    2.83688
元大新中國基金-人民幣                                             9.48000    9.18000   0.30000    3.26797
元大新中國基金-美元                                               9.11700    8.85700   0.26000    2.93553
元大新中國基金-新台幣                                             9.08000    8.80000   0.28000    3.18182
元大新主流基金                                                   22.87000   23.01000  -0.14000   -0.60843
元大新東協平衡基金-美元                                           9.40500    9.49500  -0.09000   -0.94787
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.16000    9.24000  -0.08000   -0.86580
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.31560   10.36660  -0.05100   -0.49196
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.78260    9.86850  -0.08590   -0.87045
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.80890   10.88420  -0.07530   -0.69183
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.12640    9.18990  -0.06350   -0.69098
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.04970   10.04690   0.00280    0.02787
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.46610    9.46350   0.00260    0.02747
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                         10.20400   10.18290   0.02110    0.20721
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.61800    9.59810   0.01990    0.20733
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.68070    9.67830   0.00240    0.02480
元大新興亞洲基金                                                 11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.35280    9.35620  -0.00340   -0.03634
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.88380    8.88700  -0.00320   -0.03601
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.60830    9.59470   0.01360    0.14174
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.13330    9.12030   0.01300    0.14254
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.13960   15.13940   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     35.02000   35.22000  -0.20000   -0.56786
元大實質多重資產基金-人民幣                                       8.81000    8.99000  -0.18000   -2.00222
元大實質多重資產基金-美元                                         8.31300    8.52000  -0.20700   -2.42958
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.77000    8.97000  -0.20000   -2.22965
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.29000   13.25000   0.04000    0.30189
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.47000   16.59000  -0.12000   -0.72333
元大摩臺基金                                                     35.92000   36.12000  -0.20000   -0.55371
元大標普500基金                                                  26.03000   25.98000   0.05000    0.19246
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.60000   32.69000  -0.09000   -0.27531
元大標智滬深300基金                                              18.41000   18.26000   0.15000    0.82147
元大歐洲50基金                                                   23.84000   23.59000   0.25000    1.05977
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.35300    9.35430  -0.00130   -0.01390
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.25490   10.25460   0.00030    0.00293
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.85000   14.84000   0.01000    0.06739
日盛上選基金                                                     31.67000   31.75000  -0.08000   -0.25197
日盛小而美基金                                                   17.22000   17.22000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                              9.56000    9.35000   0.21000    2.24599
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.99220   11.93390   0.05830    0.48852
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.77500    9.72740   0.04760    0.48934
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.22190   12.16910   0.05280    0.43389
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.95580    9.91280   0.04300    0.43378
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  11.00490   10.94580   0.05910    0.53993
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.94770    8.89970   0.04800    0.53934
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.43000   10.15000   0.28000    2.75862
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.20000    9.94000   0.26000    2.61569
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.53000   10.24000   0.29000    2.83203
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.44000   10.28000   0.16000    1.55642
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                       10.59000   10.44000   0.15000    1.43678
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                     10.65000   10.49000   0.16000    1.52526
日盛日盛基金                                                     12.67000   12.71000  -0.04000   -0.31471
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.26720   10.26350   0.00370    0.03605
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.37010    9.36670   0.00340    0.03630
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.02700   10.01200   0.01500    0.14982
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.15170    9.13800   0.01370    0.14992
日盛全球智能車基金(美元)                                         10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                       10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.45330    2.44070   0.01260    0.51625
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65110    1.64260   0.00850    0.51747
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37800    0.37620   0.00180    0.47847
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25500    0.25390   0.00110    0.43324
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.46570   12.39700   0.06870    0.55417
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.27910    8.23350   0.04560    0.55383
日盛亞洲機會基金                                                  6.80000    6.73000   0.07000    1.04012
日盛首選基金                                                     16.53000   16.53000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                   17.37000   17.49000  -0.12000   -0.68611
日盛貨幣市場基金                                                 14.80800   14.80780   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   37.42000   37.59000  -0.17000   -0.45225
日盛精選五虎基金                                                 34.78000   34.84000  -0.06000   -0.17222
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.52140   13.52120   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               29.84000   30.02000  -0.18000   -0.59960
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                       11.61000   11.35000   0.26000    2.29075
台新MSCI中國基金                                                 21.03000   20.69000   0.34000    1.64331
台新大眾貨幣市場基金                                             14.19840   14.19820   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.33480   10.32480   0.01000    0.09685
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.69770   10.72530  -0.02760   -0.25734
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.27150   10.28200  -0.01050   -0.10212
台新中國通基金                                                   42.00000   42.50000  -0.50000   -1.17647
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.52100    0.50180   0.01920    3.82623
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.03600   15.41800   0.61800    4.00830
台新中國精選中小基金-美元                                         0.31380    0.30920   0.00460    1.48771
台新中國精選中小基金-新台幣                                       9.68000    9.52000   0.16000    1.68067
台新主流基金                                                     22.85000   22.87000  -0.02000   -0.08745
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    21.23000   21.00000   0.23000    1.09524
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.69260    0.68640   0.00620    0.90326
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.38000   15.22000   0.16000    1.05125
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.50100    0.49650   0.00450    0.90634
台新台灣中小基金                                                 32.87000   33.09000  -0.22000   -0.66485
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.74830    9.70510   0.04320    0.44513
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.26910    9.25540   0.01370    0.14802
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.54420   10.52740   0.01680    0.15958
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.90270    9.88520   0.01750    0.17703
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.90450   10.88530   0.01920    0.17638
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
台新亞美短期債券基金                                             11.36900   11.32190   0.04710    0.41601
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.56540    8.52120   0.04420    0.51871
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28340    0.28240   0.00100    0.35411
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.26690   12.20360   0.06330    0.51870
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40040    0.39900   0.00140    0.35088
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.11500   11.11480   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               29.92530   29.99740  -0.07210   -0.24035
台新智慧生活基金-美元                                            10.20510   10.28870  -0.08360   -0.81254
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.49000   10.56000  -0.07000   -0.66288
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.37550    8.39030  -0.01480   -0.17639
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.55890    8.55880   0.00010    0.00117
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.27730    9.29380  -0.01650   -0.17754
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.49040    9.49020   0.00020    0.00211
台新新興市場債券基金(A類型)                                      11.09370   11.14310  -0.04940   -0.44332
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35470    0.35690  -0.00220   -0.61642
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.04860    8.08420  -0.03560   -0.44037
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27110    0.27280  -0.00170   -0.62317
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.43000    5.43000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.13000   21.16000  -0.03000   -0.14178
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.59560   12.59550   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                               10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.27160   11.26750   0.00410    0.03639
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.30130   10.30330  -0.00200   -0.01941
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.12300    9.11230   0.01070    0.11742
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58190   10.56950   0.01240    0.11732
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.90330    7.89960   0.00370    0.04684
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.23120    9.22690   0.00430    0.04660
永豐中小基金                                                     50.84000   51.03000  -0.19000   -0.37233
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.73010    1.71930   0.01080    0.62816
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.36120    2.34660   0.01460    0.62218
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.07760    8.03200   0.04560    0.56773
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.69610   10.63570   0.06040    0.56790
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.68000    4.59000   0.09000    1.96078
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.55000   21.17000   0.38000    1.79499
永豐主流品牌基金                                                 17.92000   17.66000   0.26000    1.47225
永豐永豐基金                                                     32.96000   33.08000  -0.12000   -0.36276
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.18740    9.20520  -0.01780   -0.19337
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.49930    9.51760  -0.01830   -0.19228
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.04970    9.05880  -0.00910   -0.10045
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.35840    9.36780  -0.00940   -0.10034
永豐亞洲民生消費基金                                             12.00000   11.75000   0.25000    2.12766
永豐南非幣2021保本基金                                           13.65410   13.66650  -0.01240   -0.09073
永豐高科技基金                                                   22.87000   22.88000  -0.01000   -0.04371
永豐貨幣市場基金                                                 13.91620   13.91600   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.06400    2.05750   0.00650    0.31592
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.50180    2.49400   0.00780    0.31275
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.75570    7.73580   0.01990    0.25725
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.67470   10.64740   0.02730    0.25640
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.05910    7.06030  -0.00120   -0.01700
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.13520   11.13710  -0.00190   -0.01706
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.40000   10.02000   0.38000    3.79242
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.44000    8.15000   0.29000    3.55828
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.36000   18.68000   0.68000    3.64026
永豐臺灣加權ETF基金                                              50.98000   51.20000  -0.22000   -0.42969
永豐領航科技基金                                                 37.34000   37.34000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.67000   11.91000  -0.24000   -2.01511
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.18000   11.40000  -0.22000   -1.92982
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.64000    9.57000   0.07000    0.73145
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.58000    9.49000   0.09000    0.94837
永豐趨勢平衡基金                                                 40.69000   40.82000  -0.13000   -0.31847
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.77330   11.77250   0.00080    0.00680
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.66320    9.64670   0.01650    0.17104
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                    10.12320   10.10540   0.01780    0.17614
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.68280    9.66680   0.01600    0.16551
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.99930    9.98280   0.01650    0.16528
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.71730    9.69940   0.01790    0.18455
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                      10.30580   10.28680   0.01900    0.18470
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69070    9.67320   0.01750    0.18091
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                        10.09180   10.07370   0.01810    0.17968
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.91000   10.65000   0.26000    2.44131
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.77000    9.55000   0.22000    2.30366
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.49000   10.27000   0.22000    2.14216
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.33000   13.99000   0.34000    2.43031
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.28000   18.84000   0.44000    2.33546
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.22000   18.81000   0.41000    2.17969
兆豐國際生命科學基金                                             15.67000   15.73000  -0.06000   -0.38144
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.16130   10.16940  -0.00810   -0.07965
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.42220   10.44190  -0.01970   -0.18866
兆豐國際全球基金                                                 30.79000   30.55000   0.24000    0.78560
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.39920   10.39850   0.00070    0.00673
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.07030   10.06420   0.00610    0.06061
兆豐國際國民基金                                                 21.88000   22.16000  -0.28000   -1.26354
兆豐國際第一基金                                                 12.76000   12.83000  -0.07000   -0.54560
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.31420   10.26890   0.04530    0.44114
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.01000    7.97480   0.03520    0.44139
兆豐國際萬全基金                                                 20.17000   20.26000  -0.09000   -0.44423
兆豐國際電子基金                                                 24.90000   25.08000  -0.18000   -0.71770
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        20.76000   20.87000  -0.11000   -0.52707
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.67000   16.62000   0.05000    0.30084
兆豐國際豐台灣基金                                               33.08000   33.28000  -0.20000   -0.60096
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.53360   12.53340   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                         10.33340   10.33760  -0.00420   -0.04063
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                         10.19260   10.20030  -0.00770   -0.07549
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                         10.31940   10.32650  -0.00710   -0.06876
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                           10.23360   10.23770  -0.00410   -0.04005
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                           10.28630   10.29410  -0.00780   -0.07577
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                           10.25420   10.26130  -0.00710   -0.06919
合庫台灣基金                                                     10.63000   10.71000  -0.08000   -0.74697
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.30010   11.26880   0.03130    0.27776
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.28560   12.25990   0.02570    0.20963
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.94570   10.92720   0.01850    0.16930
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.73760   11.70730   0.03030    0.25881
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.03980    8.01750   0.02230    0.27814
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.38780    9.36800   0.01980    0.21136
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.98940    8.97310   0.01630    0.18165
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.81260    8.79530   0.01730    0.19670
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.19370    9.17700   0.01670    0.18198
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
合庫全球新興市場基金                                              9.33000    9.40000  -0.07000   -0.74468
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
合庫貨幣市場基金                                                 10.15510   10.15490   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.67110    9.68740  -0.01630   -0.16826
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.90750    9.92750  -0.02000   -0.20146
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.17240   10.18270  -0.01030   -0.10115
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.69990   11.71870  -0.01880   -0.16043
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                14.46270   14.41110   0.05160    0.35806
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.65460    8.66940  -0.01480   -0.17072
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.41310    9.43130  -0.01820   -0.19297
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.80090    7.80880  -0.00790   -0.10117
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.66340    8.67710  -0.01370   -0.15789
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.32460   10.29950   0.02510    0.24370
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.21000   10.13000   0.08000    0.78973
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.06000    9.99000   0.07000    0.70070
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.81000    9.74000   0.07000    0.71869
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.67000    9.60000   0.07000    0.72917
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                        10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                       9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                          10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                        10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                      11.12000   10.93000   0.19000    1.73833
安本標準兩岸價值基金 美元                                        11.20000   11.05000   0.15000    1.35747
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                      11.30000   11.13000   0.17000    1.52740
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                    9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                 9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.14070   11.13710   0.00360    0.03232
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.31410   10.32420  -0.01010   -0.09783
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16580   10.15760   0.00820    0.08073
安聯中國東協基金                                                 15.76000   15.73000   0.03000    0.19072
安聯中國策略基金-美元                                            11.75000   11.28000   0.47000    4.16667
安聯中國策略基金-新臺幣                                          15.23000   14.59000   0.64000    4.38657
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.96000   13.53000   0.43000    3.17812
安聯中華新思路基金-美元                                          13.35000   12.95000   0.40000    3.08880
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.53000   12.13000   0.40000    3.29761
安聯台灣大壩基金                                                 28.50000   28.63000  -0.13000   -0.45407
安聯台灣科技基金                                                 46.73000   46.88000  -0.15000   -0.31997
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.52410   12.52390   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 31.45000   31.57000  -0.12000   -0.38011
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.31790   10.31750   0.00040    0.00388
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.23200   15.22980   0.00220    0.01445
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.58500    9.58360   0.00140    0.01461
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.63950   12.62630   0.01320    0.10454
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.34920   10.34160   0.00760    0.07349
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.39670   12.39020   0.00650    0.05246
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.34470    9.33550   0.00920    0.09855
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.26380    9.25690   0.00690    0.07454
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     8.87230    8.86770   0.00460    0.05187
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                           9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.08040   12.06690   0.01350    0.11188
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.98200   10.97460   0.00740    0.06743
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.61930   10.61100   0.00830    0.07822
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.55910    8.54960   0.00950    0.11112
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.40730    8.40160   0.00570    0.06784
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.10320    8.09680   0.00640    0.07904
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                            10.07520   10.06740   0.00780    0.07748
安聯全球人口趨勢基金                                             11.67000   11.62000   0.05000    0.43029
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      36.46000   36.15000   0.31000    0.85754
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.08000    8.09000  -0.01000   -0.12361
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.09530   12.09910  -0.00380   -0.03141
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.33810   10.34130  -0.00320   -0.03094
安聯全球新興市場基金                                             17.46000   17.50000  -0.04000   -0.22857
安聯全球農金趨勢基金                                              9.11000    9.03000   0.08000    0.88594
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.76000    8.70000   0.06000    0.68966
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                   10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                   10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
安聯亞洲動態策略基金                                             22.01000   21.86000   0.15000    0.68618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.33470   10.32790   0.00680    0.06584
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.97950    9.97300   0.00650    0.06518
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             86.77380   86.36080   0.41300    0.47823
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.93560   12.88350   0.05210    0.40439
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.39650   66.31380   0.08270    0.12471
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.80180    9.79900   0.00280    0.02857
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.65650    2.65400   0.00250    0.09420
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.83370   10.83430  -0.00060   -0.00554
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.21430    2.20870   0.00560    0.25354
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89350    8.89310   0.00040    0.00450
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                9.96000    9.99910  -0.03910   -0.39104
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                    9.98650    9.99910  -0.01260   -0.12601
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                   10.18240    9.99910   0.18330    1.83316
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                          9.94230    9.99910  -0.05680   -0.56805
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                     10.02190    9.99910   0.02280    0.22802
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                9.96000    9.99910  -0.03910   -0.39104
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                    9.98650    9.99910  -0.01260   -0.12601
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                   10.18240    9.99910   0.18330    1.83316
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                          9.94230    9.99910  -0.05680   -0.56805
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                     10.02190    9.99910   0.02280    0.22802
宏利台灣動力基金                                                 28.60000   28.81000  -0.21000   -0.72891
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.93640    9.94330  -0.00690   -0.06939
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.73980    9.72930   0.01050    0.10792
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              7.61940    7.65350  -0.03410   -0.44555
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.57450    7.59880  -0.02430   -0.31979
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
宏利全球債券組合基金                                             13.22180   13.22250  -0.00070   -0.00529
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.86970    2.86970   0.00000    0.00000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.98710   11.98580   0.00130    0.01085
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.73210    8.75410  -0.02200   -0.25131
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.40930    2.40890   0.00040    0.01661
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.08570   11.10060  -0.01490   -0.13423
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.34520    3.36650  -0.02130   -0.63270
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.53480    0.53820  -0.00340   -0.63174
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     15.31000   15.41000  -0.10000   -0.64893
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.99550   11.97790   0.01760    0.14694
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.63150   10.61900   0.01250    0.11771
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.22200   10.20310   0.01890    0.18524
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.73350    8.77290  -0.03940   -0.44911
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.36230    8.39720  -0.03490   -0.41561
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.22600    8.25210  -0.02610   -0.31628
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.19230    8.22540  -0.03310   -0.40241
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.87060    2.87140  -0.00080   -0.02786
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41650    0.41680  -0.00030   -0.07198
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.56150   12.56230  -0.00080   -0.00637
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94990    0.95020  -0.00030   -0.03157
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.36450    7.40180  -0.03730   -0.50393
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.04570    2.05840  -0.01270   -0.61698
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29510    0.29690  -0.00180   -0.60626
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.98610    9.03550  -0.04940   -0.54673
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32730    0.32900  -0.00170   -0.51672
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.66830   13.66810   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.58000    2.56000   0.02000    0.78125
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         11.64000   11.56000   0.08000    0.69204
宏利臺灣股息收益基金                                             24.22000   24.35000  -0.13000   -0.53388
宏利澳幣保本基金                                                 12.40950   12.40800   0.00150    0.01209
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.91000   10.95000  -0.04000   -0.36530
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      10.75000   10.81000  -0.06000   -0.55504
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.87000   11.92000  -0.05000   -0.41946
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.95630    9.85520   0.10110    1.02585
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.45860    9.39800   0.06060    0.64482
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.89600    8.82320   0.07280    0.82510
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.98220   10.89240   0.08980    0.82443
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
貝萊德新台幣基金                                                 12.95400   12.95390   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.38000   25.45000  -0.07000   -0.27505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.42410   11.42300   0.00110    0.00963
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.24070   10.25350  -0.01280   -0.12484
保德信大中華基金-人民幣                                           9.89000    9.66000   0.23000    2.38095
保德信大中華基金-美元                                            10.01000    9.81000   0.20000    2.03874
保德信大中華基金-新台幣                                          29.76000   29.13000   0.63000    2.16272
保德信中小型股基金                                               45.39000   45.62000  -0.23000   -0.50416
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.01000    8.73000   0.28000    3.20733
保德信中國中小基金-美元                                           8.90000    8.65000   0.25000    2.89017
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.59000    8.34000   0.25000    2.99760
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.72860    9.59550   0.13310    1.38711
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.77350    9.63620   0.13730    1.42484
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.83820    9.70310   0.13510    1.39234
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.78160   10.63360   0.14800    1.39181
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.96000    9.65000   0.31000    3.21244
保德信中國品牌基金-美元                                           9.86000    9.55000   0.31000    3.24607
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.66000   10.33000   0.33000    3.19458
保德信台商全方位基金                                             33.96000   34.04000  -0.08000   -0.23502
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        27.78000   27.75000   0.03000    0.10811
保德信全球消費商機基金                                           18.00000   17.96000   0.04000    0.22272
保德信全球基礎建設基金                                           12.73000   12.64000   0.09000    0.71203
保德信全球資源基金                                                7.53000    7.57000  -0.04000   -0.52840
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.20000   10.09000   0.11000    1.09019
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.79000   33.38000   0.41000    1.22828
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.50930    9.53650  -0.02720   -0.28522
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.50880   10.53840  -0.02960   -0.28088
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.02480    9.03410  -0.00930   -0.10294
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.95860    9.96890  -0.01030   -0.10332
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  7.99650    8.00560  -0.00910   -0.11367
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.88000   10.89240  -0.01240   -0.11384
保德信亞太基金                                                   20.71000   20.76000  -0.05000   -0.24085
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.51710    8.49970   0.01740    0.20471
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.57070   11.54720   0.02350    0.20351
保德信店頭市場基金                                               32.90000   33.01000  -0.11000   -0.33323
保德信金平衡基金                                                 29.06000   29.13000  -0.07000   -0.24030
保德信金滿意基金                                                 41.41000   41.52000  -0.11000   -0.26493
保德信科技島基金                                                 25.67000   25.76000  -0.09000   -0.34938
保德信高成長基金                                                 90.49000   90.62000  -0.13000   -0.14346
保德信第一基金                                                   24.51000   24.54000  -0.03000   -0.12225
保德信貨幣市場基金                                               15.80940   15.80920   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.44460   10.48370  -0.03910   -0.37296
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.61520   10.63600  -0.02080   -0.19556
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.69650   10.74250  -0.04600   -0.42821
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.17900   10.20450  -0.02550   -0.24989
保德信新世紀基金                                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            7.99490    7.96800   0.02690    0.33760
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.14240   11.10490   0.03750    0.33769
保德信新興趨勢組合基金                                           10.98000   11.05000  -0.07000   -0.63348
保德信瑞騰基金                                                   15.58610   15.58840  -0.00230   -0.01475
保德信歐洲組合基金                                               10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.85040    9.87180  -0.02140   -0.21678
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.25010   10.27180  -0.02170   -0.21126
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.76240    9.77910  -0.01670   -0.17077
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.97870    9.99570  -0.01700   -0.17007
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.87920    9.88370  -0.00450   -0.04553
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.15340   10.15790  -0.00450   -0.04430
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.78960    9.79890  -0.00930   -0.09491
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.00100   10.01040  -0.00940   -0.09390
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.24960   10.25220  -0.00260   -0.02536
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型            10.22300   10.23540  -0.01240   -0.12115
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型            10.35380   10.36540  -0.01160   -0.11191
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型              10.11880   10.13290  -0.01410   -0.13915
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型              10.23210   10.24640  -0.01430   -0.13956
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.08080   10.09520  -0.01440   -0.14264
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.36310   10.37420  -0.01110   -0.10700
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.97270    9.98950  -0.01680   -0.16818
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.17210   10.18920  -0.01710   -0.16782
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.92830    9.93170  -0.00340   -0.03423
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.76710    9.78010  -0.01300   -0.13292
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型            10.22950   10.24490  -0.01540   -0.15032
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.35470   10.37000  -0.01530   -0.14754
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型            10.37000   10.37020  -0.00020   -0.00193
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型            10.64900   10.65000  -0.00100   -0.00939
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型              10.21040   10.22820  -0.01780   -0.17403
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.31490   10.33290  -0.01800   -0.17420
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.09070   10.08650   0.00420    0.04164
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.15240   10.15050   0.00190    0.01872
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型            10.10820   10.08830   0.01990    0.19726
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型            9.95270    9.99560  -0.04290   -0.42919
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型            9.95390    9.99560  -0.04170   -0.41718
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型           10.14130    9.99560   0.14570    1.45764
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型           10.13890    9.99560   0.14330    1.43363
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型              9.92320    9.99560  -0.07240   -0.72432
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型              9.92320    9.99560  -0.07240   -0.72432
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95620    1.95170   0.00450    0.23057
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.74490    2.73870   0.00620    0.22638
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29800    0.29790   0.00010    0.03357
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45270    0.45260   0.00010    0.02209
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.46920    8.46270   0.00650    0.07681
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  12.10310   12.08940   0.01370    0.11332
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.52900    9.51390   0.01510    0.15872
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.90240   11.88310   0.01930    0.16242
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.71490    8.71730  -0.00240   -0.02753
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.93790   10.94100  -0.00310   -0.02833
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.50260   10.52630  -0.02370   -0.22515
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.35050   10.36810  -0.01760   -0.16975
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                     18.31000   18.30000   0.01000    0.05464
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                    3000.000003000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                    4211.770004210.25000   1.52000    0.03610
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.22020   10.22910  -0.00890   -0.08701
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.95240   10.96200  -0.00960   -0.08758
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.09170   10.09680  -0.00510   -0.05051
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.86020    9.88350  -0.02330   -0.23575
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.32500   10.34920  -0.02420   -0.23383
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.81870    9.83660  -0.01790   -0.18197
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.10700   10.12600  -0.01900   -0.18764
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.17080   10.20400  -0.03320   -0.32536
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.10510    6.13410  -0.02900   -0.47277
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.85970   10.91130  -0.05160   -0.47290
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.83560   10.73290   0.10270    0.95687
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.92300   11.82290   0.10010    0.84666
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.10830   11.01890   0.08940    0.81133
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.44410    9.38050   0.06360    0.67800
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.84400    9.79150   0.05250    0.53618
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.69050    9.63850   0.05200    0.53950
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.83670   10.76200   0.07470    0.69411
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.38690   11.32150   0.06540    0.57766
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.35050   11.28770   0.06280    0.55636
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.99000    7.01000  -0.02000   -0.28531
柏瑞巨人基金                                                     11.98000   12.04000  -0.06000   -0.49834
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.67980   13.67970   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.98000   15.94000   0.04000    0.25094
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.77560   13.75740   0.01820    0.13229
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.19470   12.18850   0.00620    0.05087
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.77980   12.77670   0.00310    0.02426
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.57680    8.63750  -0.06070   -0.70275
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.68270    6.70990  -0.02720   -0.40537
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.61760    8.67120  -0.05360   -0.61814
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.39000    8.43920  -0.04920   -0.58299
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.63520   10.68980  -0.05460   -0.51077
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.29530    8.32390  -0.02860   -0.34359
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.37560   12.36940   0.00620    0.05012
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.93440   11.91860   0.01580    0.13257
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        12.48630   12.44500   0.04130    0.33186
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.63370   11.63090   0.00280    0.02407
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.85740    8.89320  -0.03580   -0.40255
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.63100    9.69060  -0.05960   -0.61503
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.58840    9.64490  -0.05650   -0.58580
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.45680    9.50560  -0.04880   -0.51338
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.33450    9.37280  -0.03830   -0.40863
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.33720   10.30290   0.03430    0.33292
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.25840   10.23050   0.02790    0.27271
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.12310   10.09970   0.02340    0.23169
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.18870   10.15930   0.02940    0.28939
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.73110    9.74890  -0.01780   -0.18258
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.49230    9.52950  -0.03720   -0.39037
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                           10.41600   10.42800  -0.01200   -0.11507
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.51810    9.54630  -0.02820   -0.29540
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.58530    9.60700  -0.02170   -0.22588
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.31790   10.28370   0.03420    0.33257
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.25850   10.23060   0.02790    0.27271
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.12330   10.10000   0.02330    0.23069
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.18890   10.15940   0.02950    0.29037
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.73090    9.74860  -0.01770   -0.18156
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.49240    9.52960  -0.03720   -0.39036
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                           10.58640   10.59700  -0.01060   -0.10003
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.51790    9.54610  -0.02820   -0.29541
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.58550    9.60730  -0.02180   -0.22691
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     11.06640   11.02690   0.03950    0.35821
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.37130   12.33270   0.03860    0.31299
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.74290   11.70990   0.03300    0.28181
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.01820    9.03800  -0.01980   -0.21908
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.70060    9.73620  -0.03560   -0.36565
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.62790    9.65590  -0.02800   -0.28998
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.76840   10.72980   0.03860    0.35975
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.51930   11.48330   0.03600    0.31350
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.34440   11.31250   0.03190    0.28199
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.01850    9.03820  -0.01970   -0.21796
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.70100    9.73660  -0.03560   -0.36563
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.62840    9.65640  -0.02800   -0.28996
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.25000   13.28000  -0.03000   -0.22590
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.08000   14.13000  -0.05000   -0.35386
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.59000    8.63000  -0.04000   -0.46350
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.33000   11.39000  -0.06000   -0.52678
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.26000   11.35000  -0.09000   -0.79295
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.57000   11.66000  -0.09000   -0.77187
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.32000   13.17000   0.15000    1.13895
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.56000   13.40000   0.16000    1.19403
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.53350   11.52240   0.01110    0.09633
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.40680    7.41510  -0.00830   -0.11193
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.68050   11.65750   0.02300    0.19730
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.40100   11.38760   0.01340    0.11767
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.47910   10.46940   0.00970    0.09265
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.29530    8.31600  -0.02070   -0.24892
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.33310    9.36820  -0.03510   -0.37467
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.39290    9.42630  -0.03340   -0.35433
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.96710   10.95430   0.01280    0.11685
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.25730   10.23710   0.02020    0.19732
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.46150   10.45180   0.00970    0.09281
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.66760    9.70420  -0.03660   -0.37716
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.96300    8.98540  -0.02240   -0.24929
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.90000    8.94100  -0.04100   -0.45856
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.41810    9.45140  -0.03330   -0.35233
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.23100   12.24420  -0.01320   -0.10781
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.72840   11.74970  -0.02130   -0.18128
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.12530   11.14910  -0.02380   -0.21347
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.01690    7.06250  -0.04560   -0.64566
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.75910    8.83110  -0.07200   -0.81530
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.41600    9.48630  -0.07030   -0.74107
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.51410   10.52550  -0.01140   -0.10831
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.14290   11.16680  -0.02390   -0.21403
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.48400    9.56130  -0.07730   -0.80847
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.95140    9.00910  -0.05770   -0.64046
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.61710    9.68880  -0.07170   -0.74003
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.48020   11.46640   0.01380    0.12035
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           12.15680   12.14900   0.00780    0.06420
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.12770   11.12350   0.00420    0.03776
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.10090    9.13000  -0.02910   -0.31873
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.67070    9.70860  -0.03790   -0.39038
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.69110    9.72750  -0.03640   -0.37420
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.45840   11.45110   0.00730    0.06375
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.24270   10.23050   0.01220    0.11925
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.60330   10.59930   0.00400    0.03774
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.59350    9.60600  -0.01250   -0.13013
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.25860    9.28750  -0.02890   -0.31117
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.89850    9.93630  -0.03780   -0.38042
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.44500    9.48150  -0.03650   -0.38496
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.17000   18.13000   0.04000    0.22063
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.06000   16.98000   0.08000    0.47114
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.94160   12.93600   0.00560    0.04329
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.43370   10.45870  -0.02500   -0.23904
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.43680   11.46620  -0.02940   -0.25641
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.23060   12.19060   0.04000    0.32812
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.98500   11.02130  -0.03630   -0.32936
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.22060    9.28070  -0.06010   -0.64758
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                9.77220    9.84030  -0.06810   -0.69205
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                9.65900    9.69810  -0.03910   -0.40317
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                  9.74450    9.81480  -0.07030   -0.71627
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.35610    9.41650  -0.06040   -0.64143
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.57260    9.64020  -0.06760   -0.70123
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.50210   11.53560  -0.03350   -0.29041
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.68680    9.75690  -0.07010   -0.71847
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.18000   12.14000   0.04000    0.32949
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.18000   31.42000  -0.24000   -0.76384
國泰大中華基金                                                   18.37000   18.41000  -0.04000   -0.21727
國泰小龍基金-台幣級別                                            14.57000   14.62000  -0.05000   -0.34200
國泰中小成長基金-台幣級別                                        41.04000   41.15000  -0.11000   -0.26731
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.11510    4.02070   0.09440    2.34785
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     18.92000   18.52000   0.40000    2.15983
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.71450    0.70070   0.01380    1.96946
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.67030    0.65740   0.01290    1.96228
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.21340    2.20200   0.01140    0.51771
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.93500    9.90670   0.02830    0.28567
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.17900    8.15580   0.02320    0.28446
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32550    0.32510   0.00040    0.12304
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.69710   11.69280   0.00430    0.03677
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.73950    1.74550  -0.00600   -0.34374
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.42530   10.43740  -0.01210   -0.11593
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34380    0.34480  -0.00100   -0.29002
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.31530    4.20120   0.11410    2.71589
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     19.83000   19.34000   0.49000    2.53361
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.63790    0.62340   0.01450    2.32595
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.21000    3.13030   0.07970    2.54608
國泰中港台基金台幣級別                                           14.76000   14.42000   0.34000    2.35784
國泰中港台基金美元級別                                            0.48040    0.47020   0.01020    2.16929
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.76000   26.87000  -0.11000   -0.40938
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.52000   12.49000   0.03000    0.24019
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.03000   33.21000  -0.18000   -0.54201
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.52030   10.47280   0.04750    0.45356
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.14400   10.09830   0.04570    0.45255
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.17030   10.12440   0.04590    0.45336
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.34090    0.34000   0.00090    0.26471
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.32850    0.32760   0.00090    0.27473
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.32920    0.32830   0.00090    0.27414
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.43870   12.43850   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.37760    2.36980   0.00780    0.32914
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35480    0.35500  -0.00020   -0.05634
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.50280    0.49980   0.00300    0.60024
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.28000   13.25000   0.03000    0.22642
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45790    0.45760   0.00030    0.06556
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.30000    5.34000  -0.04000   -0.74906
國泰全球資源基金美元級別                                          0.16920    0.17080  -0.00160   -0.93677
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.40510    0.40570  -0.00060   -0.14789
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.36210    0.36270  -0.00060   -0.16543
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43130    0.43200  -0.00070   -0.16204
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.51640    0.51390   0.00250    0.48648
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.94000   20.88000   0.06000    0.28736
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.27000   21.30000  -0.03000   -0.14085
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.42820    2.40500   0.02320    0.96466
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.17710   11.09500   0.08210    0.73997
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                            9.80350    9.73140   0.07210    0.74090
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36330    0.36120   0.00210    0.58140
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.31870    0.31680   0.00190    0.59975
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.51150    0.50520   0.00630    1.24703
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.57000   11.47000   0.10000    0.87184
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.38780    0.38500   0.00280    0.72727
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.52000   18.41000   0.11000    0.59750
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60050    0.59820   0.00230    0.38449
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)           18.30000   18.20000   0.10000    0.54945
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)            0.84680    0.83810   0.00870    1.03806
國泰科技生化基金                                                 31.60000   31.75000  -0.15000   -0.47244
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        27.97000   28.10000  -0.13000   -0.46263
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.88000   12.78000   0.10000    0.78247
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.52290   39.62770  -0.10480   -0.26446
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.28450   19.18050   0.10400    0.54222
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.06990   19.27230  -0.20240   -1.05021
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.97760   39.76200   0.21560    0.54223
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.60150   41.62770  -0.02620   -0.06294
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.37620   43.28270   0.09350    0.21602
國泰紐幣2021保本基金                                             12.52380   12.51480   0.00900    0.07191
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.85460   12.84520   0.00940    0.07318
國泰紐幣保本基金                                                 12.63800   12.62870   0.00930    0.07364
國泰國泰基金台幣I級別                                            21.60000   21.66000  -0.06000   -0.27701
國泰國泰基金台幣級別                                             21.60000   21.66000  -0.06000   -0.27701
國泰富時中國A50基金                                              21.17000   21.21000  -0.04000   -0.18859
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                 42.22560   42.10350   0.12210    0.29000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33590    0.33600  -0.00010   -0.02976
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48310    0.48010   0.00300    0.62487
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.85950   10.84290   0.01660    0.15310
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.54120    7.52960   0.01160    0.15406
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36860    0.36870  -0.00010   -0.02712
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.24460    0.24470  -0.00010   -0.04087
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.33750    2.29500   0.04250    1.85185
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                 10.70370   10.53040   0.17330    1.64571
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.34620    0.34120   0.00500    1.46542
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     42.64070   42.65020  -0.00950   -0.02227
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          22.04000   21.80000   0.24000    1.10092
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.17000   12.02000   0.15000    1.24792
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39490    0.39070   0.00420    1.07499
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.28680    2.28020   0.00660    0.28945
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.45430    1.45010   0.00420    0.28964
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35170    0.35200  -0.00030   -0.08523
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.34670    0.34740  -0.00070   -0.20150
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22590    0.22610  -0.00020   -0.08846
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.68900   10.69210  -0.00310   -0.02899
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.66970    6.67170  -0.00200   -0.02998
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     39.84390   39.99650  -0.15260   -0.38153
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金         39.96060   39.99630  -0.03570   -0.08926
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金             39.97770   39.99640  -0.01870   -0.04675
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.11000   14.06000   0.05000    0.35562
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 32.66000   32.90000  -0.24000   -0.72948
國泰價值卓越基金                                                 13.61000   13.69000  -0.08000   -0.58437
國泰標普北美科技ETF基金                                          21.59000   21.50000   0.09000    0.41860
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                         9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.32490    0.32370   0.00120    0.37071
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.38420   40.32190   0.06230    0.15451
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.46000   21.26000   0.20000    0.94073
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.61000   19.67000  -0.06000   -0.30503
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                17.42000   17.57000  -0.15000   -0.85373
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.20150   12.18990   0.01160    0.09516
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40360    0.40350   0.00010    0.02478
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                       10.35530   10.34210   0.01320    0.12763
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                         10.23200   10.21830   0.01370    0.13407
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                       10.20490   10.17320   0.03170    0.31160
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                       10.33580   10.32260   0.01320    0.12787
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                         10.23530   10.22160   0.01370    0.13403
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                       10.19330   10.16160   0.03170    0.31196
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.35480   11.35140   0.00340    0.02995
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.22360   10.21540   0.00820    0.08027
第一金大中華基金                                                 24.46000   24.64000  -0.18000   -0.73052
第一金小型精選基金                                               30.65000   30.81000  -0.16000   -0.51931
第一金中國世紀基金-人民幣                                        12.84000   12.45000   0.39000    3.13253
第一金中國世紀基金-美元                                           8.21860    8.00390   0.21470    2.68244
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.21920    8.00450   0.21470    2.68224
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.66000    9.39000   0.27000    2.87540
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.66000    9.39000   0.27000    2.87540
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.60820    9.62340  -0.01520   -0.15795
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.35450    8.38490  -0.03040   -0.36256
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.96080   10.93830   0.02250    0.20570
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.67670    9.67140   0.00530    0.05480
第一金中概平衡基金                                               24.91000   25.09000  -0.18000   -0.71742
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.29230   15.29210   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        178.30900  178.30600   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                            14.32230   14.28740   0.03490    0.24427
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                          14.32250   14.28770   0.03480    0.24357
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                          13.75000   13.69000   0.06000    0.43828
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                        13.75000   13.70000   0.05000    0.36496
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.20830   10.29820  -0.08990   -0.87297
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.20830   10.29820  -0.08990   -0.87297
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.81760    9.69510   0.12250    1.26352
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.81770    9.69510   0.12260    1.26456
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.99000    9.85000   0.14000    1.42132
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.99000    9.85000   0.14000    1.42132
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                          13.51430   13.46380   0.05050    0.37508
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                        13.53190   13.48130   0.05060    0.37533
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                        12.75000   12.68000   0.07000    0.55205
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                      12.77000   12.70000   0.07000    0.55118
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.65120    9.69440  -0.04320   -0.44562
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.65160    9.69470  -0.04310   -0.44457
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.25880    9.29150  -0.03270   -0.35193
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.28240    9.31520  -0.03280   -0.35211
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.36940   10.37920  -0.00980   -0.09442
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.97110    9.96970   0.00140    0.01404
第一金全球大趨勢基金                                             23.27000   23.15000   0.12000    0.51836
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.72710    8.67510   0.05200    0.59942
第一金全球不動產證券化基金B                                       6.11800    6.08150   0.03650    0.60018
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.76270    9.82250  -0.05980   -0.60881
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.76420    9.82380  -0.05960   -0.60669
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.37000    9.43000  -0.06000   -0.63627
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                 10.43680   10.45680  -0.02000   -0.19126
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N               10.43860   10.45840  -0.01980   -0.18932
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣               10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N             10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.37900    8.39510  -0.01610   -0.19178
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.13750   10.12310   0.01440    0.14225
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.22070    9.27510  -0.05440   -0.58652
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.21960    9.27400  -0.05440   -0.58659
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.68060    7.71490  -0.03430   -0.44459
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                            7.67710    7.71140  -0.03430   -0.44480
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.46560    8.49700  -0.03140   -0.36954
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.46620    8.49760  -0.03140   -0.36952
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.18640   11.17280   0.01360    0.12172
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.18720   11.17370   0.01350    0.12082
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.98210    9.97640   0.00570    0.05713
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.66760   14.64840   0.01920    0.13107
第一金亞洲科技基金                                               17.90000   17.99000  -0.09000   -0.50028
第一金亞洲新興市場基金                                           12.79000   12.87000  -0.08000   -0.62160
第一金店頭市場基金                                                8.12000    8.16000  -0.04000   -0.49020
第一金創新趨勢基金                                               20.83000   20.97000  -0.14000   -0.66762
第一金電子基金                                                   30.53000   30.76000  -0.23000   -0.74772
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     17.88000   17.93000  -0.05000   -0.27886
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.49000   19.42000   0.07000    0.36045
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           19.86000   19.83000   0.03000    0.15129
統一大中華中小基金(人民幣)                                        7.90000    7.72000   0.18000    2.33161
統一大中華中小基金(美元)                                          7.41000    7.26000   0.15000    2.06612
統一大中華中小基金(新台幣)                                       10.95000   10.71000   0.24000    2.24090
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
統一大滿貫基金-A類型                                             32.04000   32.22000  -0.18000   -0.55866
統一大滿貫基金-I類型                                             32.04000   32.22000  -0.18000   -0.55866
統一大龍印基金                                                   14.04000   13.78000   0.26000    1.88679
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.30000    9.00000   0.30000    3.33333
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.74000    8.48000   0.26000    3.06604
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.92000    9.60000   0.32000    3.33333
統一中小基金                                                     23.72000   23.79000  -0.07000   -0.29424
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.67910    9.63880   0.04030    0.41810
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.25050    9.23670   0.01380    0.14940
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.93980    8.91750   0.02230    0.25007
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.83400   11.78470   0.04930    0.41834
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.25530   11.23850   0.01680    0.14949
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.84840   10.82130   0.02710    0.25043
統一台灣動力基金                                                 16.91000   17.01000  -0.10000   -0.58789
統一全天候基金-A類型                                            107.85000  108.11000  -0.26000   -0.24050
統一全天候基金-I類型                                            108.20000  108.46000  -0.26000   -0.23972
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           7.84150    7.81330   0.02820    0.36092
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             7.77150    7.76430   0.00720    0.09273
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           7.74750    7.72650   0.02100    0.27179
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.29640    8.26660   0.02980    0.36049
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.22970    8.22210   0.00760    0.09243
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.19740    8.17520   0.02220    0.27155
統一全球債券組合基金                                             12.07240   12.07650  -0.00410   -0.03395
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.87000   14.78000   0.09000    0.60893
統一全球新科技基金(美元)                                         14.37000   14.31000   0.06000    0.41929
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.76000   13.69000   0.07000    0.51132
統一亞太基金                                                     24.32000   24.08000   0.24000    0.99668
統一亞洲大金磚基金                                               12.01000   11.87000   0.14000    1.17944
統一奔騰基金                                                     55.91000   56.17000  -0.26000   -0.46288
統一強棒貨幣市場基金                                             16.70130   16.70110   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.06000    9.82000   0.24000    2.44399
統一強漢基金(美元)                                                9.30000    9.10000   0.20000    2.19780
統一強漢基金(新台幣)                                             24.45000   23.88000   0.57000    2.38693
統一統信基金                                                     28.62000   28.80000  -0.18000   -0.62500
統一黑馬基金                                                     56.22000   56.49000  -0.27000   -0.47796
統一新亞洲科技能源基金                                           15.81000   15.67000   0.14000    0.89343
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   7.88750    7.86510   0.02240    0.28480
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.27650   10.24720   0.02930    0.28593
統一經建基金                                                     45.44000   45.57000  -0.13000   -0.28528
統一龍馬基金                                                     62.95000   63.46000  -0.51000   -0.80366
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   17.72000   17.80000  -0.08000   -0.44944
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            43.96000   44.17000  -0.21000   -0.47544
野村中國機會基金                                                 13.74000   13.36000   0.38000    2.84431
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                       9.99850    9.98890   0.00960    0.09611
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                        10.00360   10.00040   0.00320    0.03200
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                       9.99400    9.97400   0.02000    0.20052
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.26000   11.31000  -0.05000   -0.44209
野村台灣高股息基金                                               23.87000   24.05000  -0.18000   -0.74844
野村台灣運籌基金                                                 34.43000   34.63000  -0.20000   -0.57753
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.63000    9.60390   0.02610    0.27176
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.60410    9.58490   0.01920    0.20032
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.65180    9.63280   0.01900    0.19724
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價              10.05950   10.03230   0.02720    0.27112
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.93800    9.91790   0.02010    0.20266
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.79490    9.77550   0.01940    0.19846
野村平衡基金                                                     18.38000   18.46000  -0.08000   -0.43337
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.72000   13.71000   0.01000    0.07294
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
野村全球生技醫療基金                                             17.09000   17.08000   0.01000    0.05855
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                          10.07800   10.08430  -0.00630   -0.06247
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                            10.04970   10.05970  -0.01000   -0.09941
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                           9.96560    9.96720  -0.00160   -0.01605
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                          10.21830   10.22470  -0.00640   -0.06259
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                            10.16360   10.17370  -0.01010   -0.09928
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                          10.07960   10.08120  -0.00160   -0.01587
野村全球品牌基金                                                 27.09000   26.76000   0.33000    1.23318
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.70000   12.68000   0.02000    0.15773
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.22000   19.18000   0.04000    0.20855
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.56940   10.55050   0.01890    0.17914
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.64420   10.63660   0.00760    0.07145
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.45810   10.44700   0.01110    0.10625
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           8.96630    8.97780  -0.01150   -0.12809
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             8.75140    8.76450  -0.01310   -0.14947
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.32000    8.32590  -0.00590   -0.07086
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.03670   11.05100  -0.01430   -0.12940
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.50430   10.52010  -0.01580   -0.15019
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.06520   10.07240  -0.00720   -0.07148
野村成長基金                                                     28.21000   28.34000  -0.13000   -0.45872
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.46940    8.46730   0.00210    0.02480
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.49050    8.49170  -0.00120   -0.01413
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       8.65100    8.64000   0.01100    0.12731
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.37800    9.37540   0.00260    0.02773
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.27090    9.27230  -0.00140   -0.01510
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.43970    9.42770   0.01200    0.12728
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.70000    8.55000   0.15000    1.75439
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.58000   12.37000   0.21000    1.69766
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.42010    9.40840   0.01170    0.12436
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.47690    9.46550   0.01140    0.12044
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.56270    9.54020   0.02250    0.23584
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.32200   10.31280   0.00920    0.08921
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.21540   10.20310   0.01230    0.12055
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.31080   10.28650   0.02430    0.23623
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.51410    8.47350   0.04060    0.47914
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.10920    9.06690   0.04230    0.46653
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.99970    8.96250   0.03720    0.41506
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.40960   13.34570   0.06390    0.47881
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.51980   12.46170   0.05810    0.46623
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.17380   10.13190   0.04190    0.41355
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.26760   10.25640   0.01120    0.10920
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.27350   10.26800   0.00550    0.05356
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.25280   10.24800   0.00480    0.04684
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.34760   10.33630   0.01130    0.10932
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.34240   10.33680   0.00560    0.05418
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.30600   10.30120   0.00480    0.04660
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.17330   10.15780   0.01550    0.15259
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.15220   10.14130   0.01090    0.10748
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價    10.16700   10.13800   0.02900    0.28605
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                            9.99530    9.98310   0.01220    0.12221
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.93650    9.92480   0.01170    0.11789
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.59310    9.58710   0.00600    0.06258
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.08280    9.07270   0.01010    0.11132
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.22260   11.21010   0.01250    0.11151
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          9.99500   10.01830  -0.02330   -0.23257
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.11330   11.14510  -0.03180   -0.28533
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.57090   10.60480  -0.03390   -0.31967
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.32390   10.34830  -0.02440   -0.23579
野村泰國基金                                                     40.72000   42.04000  -1.32000   -3.13987
野村高科技基金                                                    9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.18720   10.18350   0.00370    0.03633
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.03850   10.04480  -0.00630   -0.06272
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.55180   10.48260   0.06920    0.66014
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.46460    9.47540  -0.01080   -0.11398
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.39320    9.39070   0.00250    0.02662
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.53210    9.42650   0.10560    1.12025
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.80020   11.80740  -0.00720   -0.06098
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.55060   13.43200   0.11860    0.88297
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.76810   10.78040  -0.01230   -0.11410
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.69450   10.69160   0.00290    0.02712
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.02470   10.90250   0.12220    1.12084
野村貨幣市場基金                                                 16.30840   16.30820   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.30000   15.44000  -0.14000   -0.90674
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.19130   10.19340  -0.00210   -0.02060
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價              10.36850   10.40480  -0.03630   -0.34888
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價    10.40500   10.42270  -0.01770   -0.16982
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.04120   10.01990   0.02130    0.21258
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.02440   10.00830   0.01610    0.16087
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.99310    9.97660   0.01650    0.16539
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.24290   10.22120   0.02170    0.21230
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.18770   10.17120   0.01650    0.16222
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.24220   10.22520   0.01700    0.16626
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.04320   10.04600  -0.00280   -0.02787
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價  10.06480   10.07980  -0.01500   -0.14881
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.95960    9.97170  -0.01210   -0.12134
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.31560   10.31840  -0.00280   -0.02714
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.30030   10.31540  -0.01510   -0.14638
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.19410   10.20650  -0.01240   -0.12149
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.24050   10.23170   0.00880    0.08601
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.86310    7.85650   0.00660    0.08401
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.91940   11.90930   0.01010    0.08481
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.83000    7.82000   0.01000    0.12788
野村精選貨幣市場基金                                             12.09950   12.09930   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.45000   11.17000   0.28000    2.50671
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.69000   10.42000   0.27000    2.59117
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          10.21000    9.99000   0.22000    2.20220
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.70000    7.65000   0.05000    0.65359
野村歐洲高股息基金累積型                                         10.97000   10.90000   0.07000    0.64220
野村積極成長基金                                                 11.93000   11.98000  -0.05000   -0.41736
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.07000    9.14000  -0.07000   -0.76586
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  32.99000   33.23000  -0.24000   -0.72224
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.43590   10.41840   0.01750    0.16797
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.53480    8.51960   0.01520    0.17841
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.88090    7.87080   0.01010    0.12832
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.73880    7.72650   0.01230    0.15919
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.96500   11.94390   0.02110    0.17666
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.73350   10.71980   0.01370    0.12780
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.57590   10.55910   0.01680    0.15910
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.67000   10.63000   0.04000    0.37629
野村環球基金-人民幣計價                                          16.20000   16.16000   0.04000    0.24752
野村環球基金-美元計價                                            12.66000   12.63000   0.03000    0.23753
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.72000   17.65000   0.07000    0.39660
野村鴻利基金                                                     21.84000   21.94000  -0.10000   -0.45579
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.88420   16.88410   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     18.69000   18.80000  -0.11000   -0.58511
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.44000   10.52000  -0.08000   -0.76046
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.80000   14.76000   0.04000    0.27100
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.29120   10.28320   0.00800    0.07780
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.48830   13.47820   0.01010    0.07494
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.24810   10.21820   0.02990    0.29262
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.44510   10.45420  -0.00910   -0.08705
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.01520    9.97650   0.03870    0.38791
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                               10.17750   10.17680   0.00070    0.00688
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.91370    9.89570   0.01800    0.18190
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                               10.00540    9.99070   0.01470    0.14714
凱基台商天下基金                                                 13.03000   12.90000   0.13000    1.00775
凱基台灣精五門基金                                               19.83000   19.99000  -0.16000   -0.80040
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金     40.30490   40.14220   0.16270    0.40531
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.12990   41.20570  -0.07580   -0.18396
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金    42.82140   42.88050  -0.05910   -0.13782
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.56270   10.59800  -0.03530   -0.33308
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 39.88330   39.79050   0.09280    0.23322
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金       40.21770   40.03080   0.18690    0.46689
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           39.69050   39.80110  -0.11060   -0.27788
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   12.78000   12.64000   0.14000    1.10759
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.83400   11.74660   0.08740    0.74405
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   11.67000   11.56000   0.11000    0.95156
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.57320   11.57300   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     26.68000   26.86000  -0.18000   -0.67014
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.68000   21.73000  -0.05000   -0.23010
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.99970   21.08590  -0.08620   -0.40880
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.03000   16.88000   0.15000    0.88863
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.26310   16.14250   0.12060    0.74710
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.56000    7.58000  -0.02000   -0.26385
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.24300   11.26630  -0.02330   -0.20681
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.88240   11.85360   0.02880    0.24296
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.18000   12.13000   0.05000    0.41220
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.34000   12.35000  -0.01000   -0.08097
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.08140   12.10950  -0.02810   -0.23205
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                     10.06000   10.07170  -0.01170   -0.11617
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                       10.04350   10.07310  -0.02960   -0.29385
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                     10.04700   10.06610  -0.01910   -0.18975
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                     10.06000   10.07170  -0.01170   -0.11617
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                       10.04350   10.07310  -0.02960   -0.29385
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                     10.04700   10.06610  -0.01910   -0.18975
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.66000   13.72000  -0.06000   -0.43732
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.53000   31.34000   0.19000    0.60625
富邦NASDAQ-100基金                                               30.20000   30.01000   0.19000    0.63312
富邦上証180基金                                                  32.10000   32.07000   0.03000    0.09355
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.19710    0.19280   0.00430    2.23029
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.08000    5.94000   0.14000    2.35690
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.54000    6.53000   0.01000    0.15314
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.39000   43.73000  -0.34000   -0.77750
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.89380   11.61040   0.28340    2.44092
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.08830   10.84210   0.24620    2.27078
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.80800   10.57220   0.23580    2.23038
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.20860    9.96530   0.24330    2.44147
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.43740    9.22780   0.20960    2.27140
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.20770    9.00670   0.20100    2.23167
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      21.55500   21.58460  -0.02960   -0.13713
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.53310   11.52880   0.00430    0.03730
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.80770   10.82510  -0.01740   -0.16074
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.35790   13.31900   0.03890    0.29206
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.96170    1.95620   0.00550    0.28116
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.40240    9.37500   0.02740    0.29227
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43000    1.42600   0.00400    0.28050
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             12.00390   11.99360   0.01030    0.08588
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.75830    1.75790   0.00040    0.02275
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.18750   10.17870   0.00880    0.08646
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.51190    1.51160   0.00030    0.01985
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.46850   10.45320   0.01530    0.14637
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                10.40820   10.39600   0.01220    0.11735
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.06000   15.02000   0.04000    0.26631
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.84000   19.98000  -0.14000   -0.70070
富邦日本東証基金                                                 20.68000   20.77000  -0.09000   -0.43332
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.51000   43.60000  -0.09000   -0.20642
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  44.65000   44.78000  -0.13000   -0.29031
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  48.87000   49.14000  -0.27000   -0.54945
富邦台灣心基金                                                   20.67000   20.78000  -0.11000   -0.52936
富邦台灣釆吉50基金                                               43.66000   43.89000  -0.23000   -0.52404
富邦台灣科技指數基金                                             51.20000   51.63000  -0.43000   -0.83285
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.09340   41.82700   0.26640    0.63691
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.34060   41.24570   0.09490    0.23008
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29830    0.29800   0.00030    0.10067
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.52170    2.51890   0.00280    0.11116
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34550    0.34560  -0.00010   -0.02894
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.70090   10.70760  -0.00670   -0.06257
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.17060    2.16820   0.00240    0.11069
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32820    0.32830  -0.00010   -0.03046
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.14750    9.15320  -0.00570   -0.06227
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.67900   15.67880   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        41.62450   41.66660  -0.04210   -0.10104
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.90980   40.79120   0.11860    0.29075
富邦長紅基金                                                     58.09000   58.40000  -0.31000   -0.53082
富邦科技基金                                                     22.31000   22.50000  -0.19000   -0.84444
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.84790   40.80060   0.04730    0.11593
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.90980   40.01820  -0.10840   -0.27088
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.48030   37.50290  -0.02260   -0.06026
富邦恒生國企ETF基金                                              21.77000   21.75000   0.02000    0.09195
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            30.77000   30.79000  -0.02000   -0.06496
富邦高成長基金                                                   22.29000   22.41000  -0.12000   -0.53548
富邦基金A類型                                                    12.49000   12.55000  -0.06000   -0.47809
富邦基金I類型                                                    12.49000   12.55000  -0.06000   -0.47809
富邦深証100基金                                                  10.58000   10.40000   0.18000    1.73077
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.00000   19.86000   0.14000    0.70493
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.41560    0.41500   0.00060    0.14458
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.31930   12.31870   0.00060    0.00487
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.32600    9.32560   0.00040    0.00429
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30030    0.29980   0.00050    0.16678
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.59500    8.59460   0.00040    0.00465
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    18.34000   18.36000  -0.02000   -0.10893
富邦精準基金                                                     42.98000   43.18000  -0.20000   -0.46318
富邦精銳中小基金                                                 10.54000   10.61000  -0.07000   -0.65975
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     16.95000   17.10000  -0.15000   -0.87719
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.20000   20.29000  -0.09000   -0.44357
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.65000    7.63000   0.02000    0.26212
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.15000   14.25000  -0.10000   -0.70175
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.51000   19.38000   0.13000    0.67079
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.15340   10.01060   0.14280    1.42649
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.34510   10.25910   0.08600    0.83828
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.46130   10.35110   0.11020    1.06462
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.75190    9.61470   0.13720    1.42698
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.89080    9.80860   0.08220    0.83804
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                          9.98600    9.88090   0.10510    1.06367
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富達台灣成長基金                                                 29.50000   29.59000  -0.09000   -0.30416
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別         9.92070    9.93860  -0.01790   -0.18011
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別               9.92850    9.94860  -0.02010   -0.20204
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.84530    9.86710  -0.02180   -0.22094
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別          10.03170   10.05010  -0.01840   -0.18308
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                10.05310   10.07390  -0.02080   -0.20647
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別               9.96950    9.99140  -0.02190   -0.21919
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.57640    8.52370   0.05270    0.61828
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.22310    9.16790   0.05520    0.60210
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.86330    8.81090   0.05240    0.59472
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.97750    9.91650   0.06100    0.61514
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.06820   10.00800   0.06020    0.60152
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.69060    9.63360   0.05700    0.59168
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.80050    9.74110   0.05940    0.60979
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.49710    8.47560   0.02150    0.25367
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.69570    9.67250   0.02320    0.23986
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.07510    9.05460   0.02050    0.22640
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.93940   10.91140   0.02800    0.25661
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.79260   10.76680   0.02580    0.23963
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.19780   10.17410   0.02370    0.23294
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.24040    9.21850   0.02190    0.23757
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.09290   10.06800   0.02490    0.24732
富達卓越領航全球組合基金                                         14.89000   14.84000   0.05000    0.33693
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.73040    8.71090   0.01950    0.22386
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.56710    9.54720   0.01990    0.20844
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.15990    9.14200   0.01790    0.19580
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.25310   10.23000   0.02310    0.22581
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.31030   10.28880   0.02150    0.20897
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.91810    9.89840   0.01970    0.19902
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.27250    9.25260   0.01990    0.21507
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.03460   10.01310   0.02150    0.21472
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.52000    9.32000   0.20000    2.14592
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.47000   10.29000   0.18000    1.74927
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.20000    9.02000   0.18000    1.99557
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      7.42000    7.23000   0.19000    2.62794
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        8.71000    8.52000   0.19000    2.23005
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      8.51000    8.31000   0.20000    2.40674
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.85810    9.84010   0.01800    0.18292
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.39940    9.38250   0.01690    0.18012
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.93330    8.91300   0.02030    0.22776
富蘭克林華美中華基金                                             11.67000   11.42000   0.25000    2.18914
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.57000   20.62000  -0.05000   -0.24248
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.08000   20.15000  -0.07000   -0.34739
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.76250    7.78890  -0.02640   -0.33894
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         8.87190    8.90940  -0.03750   -0.42090
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.74110    9.76530  -0.02420   -0.24782
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.24250    9.25480  -0.01230   -0.13290
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.28820   11.28120   0.00700    0.06205
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.62550    8.66210  -0.03660   -0.42253
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      8.86910    8.93060  -0.06150   -0.68864
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.71090   13.65780   0.05310    0.38879
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.06310   10.07100  -0.00790   -0.07844
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.32050   10.31950   0.00100    0.00969
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.57040    7.60670  -0.03630   -0.47721
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        8.94620    8.99820  -0.05200   -0.57789
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.86840   10.85660   0.01180    0.10869
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.44380    7.47270  -0.02890   -0.38674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      8.81700    8.85940  -0.04240   -0.47859
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.59240   10.58470   0.00770    0.07275
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.59520    7.62700  -0.03180   -0.41694
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.03580    8.06580  -0.03000   -0.37194
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.10020    9.13730  -0.03710   -0.40603
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.05330   10.06660  -0.01330   -0.13212
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63750   12.64540  -0.00790   -0.06247
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 8.03000    8.02000   0.01000    0.12469
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.69000    8.75000  -0.06000   -0.68571
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.33000    8.29000   0.04000    0.48251
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.65000   11.46000   0.19000    1.65794
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           8.90000    8.98000  -0.08000   -0.89087
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.36000    8.42000  -0.06000   -0.71259
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                           9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.81730   12.79090   0.02640    0.20640
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
富蘭克林華美第一富基金                                           36.44000   36.79000  -0.35000   -0.95135
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.33120   10.33100   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.69000   13.60000   0.09000    0.66176
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.05000   13.02000   0.03000    0.23041
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.14000   15.07000   0.07000    0.46450
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.97540    6.97500   0.00040    0.00573
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.58590   10.56590   0.02000    0.18929
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.39670    9.44820  -0.05150   -0.54508
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.14900   11.15430  -0.00530   -0.04752
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.69160    6.72500  -0.03340   -0.49665
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.86810    8.91870  -0.05060   -0.56735
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.28060   10.28820  -0.00760   -0.07387
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.61840   10.61750   0.00090    0.00848
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                  63.47000   63.22000   0.25000    0.39544
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                  62.73000   62.49000   0.24000    0.38406
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.53000   20.49000   0.04000    0.19522
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.79080   11.79020   0.00060    0.00509
復華人生目標基金                                                 37.09430   37.29790  -0.20360   -0.54588
復華大中華中小策略基金                                            8.57000    8.38000   0.19000    2.26730
復華中小精選基金                                                 64.21000   64.53000  -0.32000   -0.49589
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                           53.63100   53.74030  -0.10930   -0.20339
復華中國特選信用債券ETF基金                                      60.83570   60.73500   0.10070    0.16580
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.16000    8.87000   0.29000    3.26945
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.37000    8.12000   0.25000    3.07882
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.46000   11.33000   0.13000    1.14740
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.38000   10.26000   0.12000    1.16959
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.21000   10.12000   0.09000    0.88933
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
復華台灣智能基金                                                 11.22000   11.25000  -0.03000   -0.26667
復華全方位基金                                                   27.69000   27.83000  -0.14000   -0.50305
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.41000   12.37000   0.04000    0.32336
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.46000   19.36000   0.10000    0.51653
復華全球平衡基金-美元                                             9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.37000   19.39000  -0.02000   -0.10315
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.60000   14.69000  -0.09000   -0.61266
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.02000   14.08000  -0.06000   -0.42614
復華全球原物料基金                                                8.52000    8.53000  -0.01000   -0.11723
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.29000   12.16000   0.13000    1.06908
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.67870   11.67210   0.00660    0.05655
復華全球債券基金                                                 13.70640   13.72830  -0.02190   -0.15952
復華全球債券組合基金                                             14.76000   14.77000  -0.01000   -0.06770
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.30000   14.20000   0.10000    0.70423
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.94000    9.87000   0.07000    0.70922
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.46930   13.46910   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                 11.63000   11.54000   0.09000    0.77990
復華亞太成長基金                                                 12.78000   12.74000   0.04000    0.31397
復華亞太神龍科技基金-美元                                         8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
復華東協世紀基金                                                 12.30000   12.41000  -0.11000   -0.88638
復華南非幣長期收益基金A                                          13.61000   13.68000  -0.07000   -0.51170
復華南非幣長期收益基金B                                           8.06000    8.09000  -0.03000   -0.37083
復華南非幣短期收益基金A                                          14.14000   14.15000  -0.01000   -0.07067
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    60.10840   60.27200  -0.16360   -0.27144
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    20.78000   20.82000  -0.04000   -0.19212
復華美國新星基金-美元                                            12.06000   12.11000  -0.05000   -0.41288
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.19000   12.23000  -0.04000   -0.32706
復華恒生基金                                                     21.77000   21.76000   0.01000    0.04596
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.78000   32.76000   0.02000    0.06105
復華神盾基金                                                     24.28420   24.43120  -0.14700   -0.60169
復華高成長基金                                                   64.28000   64.77000  -0.49000   -0.75652
復華高益策略組合基金                                             13.14000   13.12000   0.02000    0.15244
復華貨幣市場基金                                                 14.43140   14.43120   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         18.31000   18.21000   0.10000    0.54915
復華富時台灣高股息低波動基金                                     47.94000   48.04000  -0.10000   -0.20816
復華復華基金                                                     20.05000   20.20000  -0.15000   -0.74257
復華華人世紀基金                                                 16.68000   16.37000   0.31000    1.89371
復華傳家二號基金                                                 29.51080   29.62340  -0.11260   -0.38010
復華傳家基金                                                     20.61260   20.70760  -0.09500   -0.45877
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.15000   15.16000  -0.01000   -0.06596
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.83000   13.85000  -0.02000   -0.14440
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          12.03000   11.99000   0.04000    0.33361
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.79000   19.82000  -0.03000   -0.15136
復華新興市場企業債券ETF基金                                      63.47000   63.41000   0.06000    0.09462
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.42000    5.45000  -0.03000   -0.55046
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.22000   12.27000  -0.05000   -0.40750
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.10000   12.13000  -0.03000   -0.24732
復華新興市場短期收益基金                                         11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
復華滬深300 A股基金                                              23.88000   23.76000   0.12000    0.50505
復華數位經濟基金                                                 45.54000   45.94000  -0.40000   -0.87070
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.64860    9.63830   0.01030    0.10687
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.48070    9.46780   0.01290    0.13625
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.16890   10.15810   0.01080    0.10632
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.86080    9.84730   0.01350    0.13709
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.79650    9.79730  -0.00080   -0.00817
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.30870   10.29110   0.01760    0.17102
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.55530    9.53100   0.02430    0.25496
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.07620   10.03270   0.04350    0.43358
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.89660    9.87140   0.02520    0.25528
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.41980   10.37460   0.04520    0.43568
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.33320   10.31230   0.02090    0.20267
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                           10.28180   10.27070   0.01110    0.10807
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.29010   10.26070   0.02940    0.28653
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.13330   10.11170   0.02160    0.21361
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.05500   11.11370  -0.05870   -0.52818
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                           10.08720   10.07340   0.01380    0.13699
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.30610   10.28410   0.02200    0.21392
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         11.36320   11.42350  -0.06030   -0.52786
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                           10.22230   10.20830   0.01400    0.13714
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                         10.26610   10.23380   0.03230    0.31562
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.04670   10.02960   0.01710    0.17050
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.07640   10.13220  -0.05580   -0.55072
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                           10.05560   10.04610   0.00950    0.09456
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.04500   10.02780   0.01720    0.17152
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.07510   10.13090  -0.05580   -0.55079
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                           10.05200   10.04240   0.00960    0.09559
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                     10.02440   10.00000   0.02440    0.24400
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                        9.98590   10.00000  -0.01410   -0.14100
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                     10.02440   10.00000   0.02440    0.24400
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                        9.98590   10.00000  -0.01410   -0.14100
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                         10.42970   10.42270   0.00700    0.06716
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                           10.41740   10.41980  -0.00240   -0.02303
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                         10.41370   10.39750   0.01620    0.15581
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.05170    9.06490  -0.01320   -0.14562
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.34280    8.38710  -0.04430   -0.52819
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.31140    8.34070  -0.02930   -0.35129
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.60520   11.57360   0.03160    0.27304
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.73130   10.74390  -0.01260   -0.11728
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.81530   10.80870   0.00660    0.06106
景順主流基金                                                     16.60000   16.67000  -0.07000   -0.41992
景順台灣科技基金                                                 28.91000   29.07000  -0.16000   -0.55040
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.68000    9.75000  -0.07000   -0.71795
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                8.88000    8.95000  -0.07000   -0.78212
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.10000   11.14000  -0.04000   -0.35907
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
景順全球科技基金                                                 22.07000   21.95000   0.12000    0.54670
景順全球康健基金                                                 19.32000   19.26000   0.06000    0.31153
景順貨幣市場基金                                                 15.96910   15.96890   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                     30.67000   30.75000  -0.08000   -0.26016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.26000   14.23000   0.03000    0.21082
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.32000   13.26000   0.06000    0.45249
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.63000    9.75000  -0.12000   -1.23077
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.79000    9.89000  -0.10000   -1.01112
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.98000   10.11000  -0.13000   -1.28586
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.18000   10.29000  -0.11000   -1.06900
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.60690    8.59150   0.01540    0.17925
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.10690    8.11000  -0.00310   -0.03822
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.25110   11.23100   0.02010    0.17897
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.57410   10.57810  -0.00400   -0.03781
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.30000    8.10000   0.20000    2.46914
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.16000    8.00000   0.16000    2.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.98000   11.71000   0.27000    2.30572
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48190    9.47870   0.00320    0.03376
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.67010    9.64950   0.02060    0.21348
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.92250    9.91910   0.00340    0.03428
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                 10.12310   10.10160   0.02150    0.21284
華南永昌永昌基金                                                 19.13000   19.23000  -0.10000   -0.52002
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                               10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                             10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                               10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                             10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.49670   14.48420   0.01250    0.08630
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
華南永昌全球精品基金                                             15.88000   15.73000   0.15000    0.95359
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           12.85000   12.81000   0.04000    0.31226
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.74000   12.68000   0.06000    0.47319
華南永昌物聯網精選基金                                           11.79000   11.84000  -0.05000   -0.42230
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.24830   16.24810   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.20540   24.25310  -0.04770   -0.19668
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.96730   11.96710   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.54380   10.52720   0.01660    0.15769
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.70650   10.71120  -0.00470   -0.04388
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.97800    9.96230   0.01570    0.15759
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.09110   10.09550  -0.00440   -0.04358
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.36280   10.34190   0.02090    0.20209
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.46630   10.46630   0.00000    0.00000
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.90460    9.88460   0.02000    0.20233
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.99050    9.99040   0.00010    0.00100
華頓中小型基金                                                   20.89000   21.08000  -0.19000   -0.90133
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.60930   11.62080  -0.01150   -0.09896
華頓台灣基金                                                     23.76000   24.01000  -0.25000   -1.04123
華頓平安貨幣市場基金                                             11.54800   11.54780   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                             16.57000   16.49000   0.08000    0.48514
華頓全球高收益債券基金A                                          13.64510   13.61940   0.02570    0.18870
華頓全球高收益債券基金B                                           8.13480    8.16470  -0.02990   -0.36621
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.04000    5.04000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.75750    2.68250   0.07500    2.79590
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.67170   12.35350   0.31820    2.57579
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41100    0.40140   0.00960    2.39163
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.83470   11.71810   0.11660    0.99504
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.53520   10.45060   0.08460    0.80952
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.81190   10.72810   0.08380    0.78113
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.59910    9.54690   0.05220    0.54677
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.03740   10.97150   0.06590    0.60065
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.83290    9.80060   0.03230    0.32957
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.14000   10.86000   0.28000    2.57827
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.86000    9.63000   0.23000    2.38837
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.58000   10.35000   0.23000    2.22222
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.54260    2.53060   0.01200    0.47420
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.00050    1.99660   0.00390    0.19533
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.12680   12.12220   0.00460    0.03795
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.56120    9.59750  -0.03630   -0.37822
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37830    0.37800   0.00030    0.07937
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30400    0.30550  -0.00150   -0.49100
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.43000    3.37000   0.06000    1.78042
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.74000   15.49000   0.25000    1.61394
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐台灣精典基金                                                 23.22000   23.27000  -0.05000   -0.21487
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.26000   12.25000   0.01000    0.08163
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                     24.92000   24.96000  -0.04000   -0.16026
匯豐成功基金                                                     41.49000   41.41000   0.08000    0.19319
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)               11.04000   11.10000  -0.06000   -0.54054
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                 10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                 10.71000   10.75000  -0.04000   -0.37209
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                 10.61000   10.68000  -0.07000   -0.65543
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.57520    2.56290   0.01230    0.47993
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28130    2.27880   0.00250    0.10971
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.72470   11.71090   0.01380    0.11784
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.90110    7.92000  -0.01890   -0.23864
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38460    0.38430   0.00030    0.07806
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33400    0.33500  -0.00100   -0.29851
匯豐金磚動力基金                                                 14.69000   14.50000   0.19000    1.31034
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.99850   14.99840   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.15000    5.26000  -0.11000   -2.09125
匯豐新鑽動力基金                                                 10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.40320    5.49980  -0.09660   -1.75643
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.16510    9.23490  -0.06980   -0.75583
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.05000   50.17000  -0.12000   -0.23919
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.05000   50.17000  -0.12000   -0.23919
匯豐龍騰電子基金                                                 35.02000   35.16000  -0.14000   -0.39818
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.34210   12.35790  -0.01580   -0.12785
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   17.34000   17.44000  -0.10000   -0.57339
新光中國成長基金(人民幣)                                          9.56000    9.36000   0.20000    2.13675
新光中國成長基金(美元)                                            9.86000    9.67000   0.19000    1.96484
新光中國成長基金(新臺幣)                                          9.81000    9.61000   0.20000    2.08117
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.69030   10.67510   0.01520    0.14239
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                             10.04260   10.04300  -0.00040   -0.00398
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.35490   10.34090   0.01400    0.13538
新光台灣富貴基金                                                 22.45000   22.51000  -0.06000   -0.26655
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金     20.14000   20.12000   0.02000    0.09940
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.18880   40.26570  -0.07690   -0.19098
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.46030   39.39840   0.06190    0.15711
新光全球AI新創產業基金人民幣                                     10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
新光全球AI新創產業基金美元                                       10.42000   10.51000  -0.09000   -0.85633
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                     10.47000   10.54000  -0.07000   -0.66414
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.10000   11.00000   0.10000    0.90909
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.23720   10.22430   0.01290    0.12617
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    10.00090    9.97430   0.02660    0.26669
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.74780    9.73570   0.01210    0.12428
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.50880    9.48350   0.02530    0.26678
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               8.66000    8.53000   0.13000    1.52403
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.25000   10.11000   0.14000    1.38477
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
新光吉星貨幣市場基金                                             15.47960   15.47940   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.12000    9.03000   0.09000    0.99668
新光多重資產基金(A累積)美元                                       8.55000    8.48000   0.07000    0.82547
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     8.92000    8.83000   0.09000    1.01925
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     8.71000    8.63000   0.08000    0.92700
新光亞洲精選基金-美金                                            21.93000   21.98000  -0.05000   -0.22748
新光亞洲精選基金-新台幣                                          22.21000   22.23000  -0.02000   -0.08997
新光兩岸優勢基金                                                 11.35000   11.12000   0.23000    2.06835
新光店頭基金                                                     22.76000   22.86000  -0.10000   -0.43745
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
新光特選內需收益ETF基金                                          19.25000   19.29000  -0.04000   -0.20736
新光創新科技基金                                                 13.13000   13.20000  -0.07000   -0.53030
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.08930   10.05850   0.03080    0.30621
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.28560   10.25110   0.03450    0.33655
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.84750    9.81700   0.03050    0.31069
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.34860    9.32000   0.02860    0.30687
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.53730    9.50540   0.03190    0.33560
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.12500    9.09640   0.02860    0.31441
新光澳幣八年期保本基金                                           10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
新光澳幣十年期保本基金                                           10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
新光澳幣保本基金                                                 12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.33300   10.33450  -0.00150   -0.01451
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.52450    9.52590  -0.00140   -0.01470
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.48110    9.47980   0.00130    0.01371
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                      10.15650   10.15500   0.00150    0.01477
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.17510   10.18060  -0.00550   -0.05402
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.49360    9.49870  -0.00510   -0.05369
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.47130    9.47670  -0.00540   -0.05698
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                      10.15150   10.15720  -0.00570   -0.05612
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.25000    7.18000   0.07000    0.97493
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.32100   10.26780   0.05320    0.51812
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.50510    9.45570   0.04940    0.52244
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.20390   10.15490   0.04900    0.48253
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.50460    9.45890   0.04570    0.48314
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.59210    9.52970   0.06240    0.65480
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.34900   10.28400   0.06500    0.63205
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.41820   14.33410   0.08410    0.58671
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.58400    8.53390   0.05010    0.58707
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                          41.78540   41.80470  -0.01930   -0.04617
群益10年期以上金融債ETF基金                                      38.27490   38.09790   0.17700    0.46459
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             40.29570   40.29050   0.00520    0.01291
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.75270   38.66570   0.08700    0.22501
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                               41.74760   41.69910   0.04850    0.11631
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                              42.76520   43.01690  -0.25170   -0.58512
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                40.80860   40.54090   0.26770    0.66032
群益2028 REVERSO美元保本基金                                     10.21770   10.29480  -0.07710   -0.74892
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                39.36510   39.49180  -0.12670   -0.32083
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.37430   11.37020   0.00410    0.03606
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.38620   10.37690   0.00930    0.08962
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.30750   11.99850   0.30900    2.57532
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.45270    9.22680   0.22590    2.44830
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.78000    9.53000   0.25000    2.62329
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.38760   11.35360   0.03400    0.29946
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.28470   11.26500   0.01970    0.17488
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.32070   10.28980   0.03090    0.30030
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.33060    9.31430   0.01630    0.17500
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.13970    9.11240   0.02730    0.29959
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.29680    8.28230   0.01450    0.17507
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               8.61750    8.59180   0.02570    0.29912
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 8.08580    8.07170   0.01410    0.17468
群益中小型股基金                                                 43.21000   43.20000   0.01000    0.02315
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.04590    9.92860   0.11730    1.18144
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.58390    9.48370   0.10020    1.05655
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.98570    8.87590   0.10980    1.23706
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.67480    8.57350   0.10130    1.18155
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.27500    8.18850   0.08650    1.05636
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.75940    7.66460   0.09480    1.23686
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                   10.25710   10.22310   0.03400    0.33258
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.28260   11.24530   0.03730    0.33169
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.95670   10.92360   0.03310    0.30301
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.10550   10.06310   0.04240    0.42134
群益中國新機會基金N-人民幣                                        8.53180    8.26190   0.26990    3.26680
群益中國新機會基金N-美元                                          8.05060    7.80570   0.24490    3.13745
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        8.60000    8.32000   0.28000    3.36538
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.56650    7.32720   0.23930    3.26591
群益中國新機會基金-美元                                           8.60780    8.34580   0.26200    3.13930
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.21000    7.94000   0.27000    3.40050
群益平衡王基金                                                   19.47110   19.50570  -0.03460   -0.17738
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.11000    6.12000  -0.01000   -0.16340
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.10910   11.14400  -0.03490   -0.31317
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.89620   10.94400  -0.04780   -0.43677
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.71620    9.74680  -0.03060   -0.31395
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.52920    9.57100  -0.04180   -0.43674
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.20620   10.12510   0.08110    0.80098
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.98210    9.90500   0.07710    0.77839
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.92000    9.83000   0.09000    0.91556
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.26250    9.18880   0.07370    0.80206
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.20710    9.13610   0.07100    0.77714
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.15000    9.07000   0.08000    0.88203
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.26550   10.18380   0.08170    0.80225
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.29530   10.21590   0.07940    0.77722
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.38000   10.29000   0.09000    0.87464
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.42590    9.35090   0.07500    0.80206
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.85120    9.77520   0.07600    0.77748
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.04000    9.95000   0.09000    0.90452
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.55380   10.55530  -0.00150   -0.01421
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.44100    7.44210  -0.00110   -0.01478
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.35940   10.34580   0.01360    0.13145
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.21940   10.20770   0.01170    0.11462
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.31550   10.29270   0.02280    0.22152
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.88580    9.87290   0.01290    0.13066
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.81810    9.80680   0.01130    0.11523
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.91050    9.88860   0.02190    0.22147
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.35960   10.34600   0.01360    0.13145
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.21940   10.20760   0.01180    0.11560
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.31570   10.29280   0.02290    0.22249
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.88590    9.87290   0.01300    0.13167
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.81800    9.80670   0.01130    0.11523
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.91050    9.88860   0.02190    0.22147
群益全球關鍵生技基金N-美元                                        9.76150    9.73310   0.02840    0.29179
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.35000   11.29000   0.06000    0.53144
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.97270   15.92610   0.04660    0.29260
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.75000   15.67000   0.08000    0.51053
群益多利策略組合基金                                             11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
群益多重收益組合基金                                             13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.13000   15.10000   0.03000    0.19868
群益安家基金                                                     24.02560   24.13210  -0.10650   -0.44132
群益安穩貨幣市場基金                                             16.12640   16.12610   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                             23.30000   23.30000   0.00000    0.00000
群益亞太中小基金                                                 10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.09000   16.01000   0.08000    0.49969
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                       10.01390   10.01360   0.00030    0.00300
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.53160    7.53140   0.00020    0.00266
群益店頭市場基金                                                 88.51000   88.81000  -0.30000   -0.33780
群益東方盛世基金                                                  8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
群益東協成長基金-人民幣                                          12.66960   12.83590  -0.16630   -1.29559
群益東協成長基金-美元                                            11.42750   11.59190  -0.16440   -1.41823
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.29000   11.44000  -0.15000   -1.31119
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.11830   11.11950  -0.00120   -0.01079
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.53350   10.53850  -0.00500   -0.04745
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.95420    9.94670   0.00750    0.07540
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.39700    9.39800  -0.00100   -0.01064
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                8.90570    8.90990  -0.00420   -0.04714
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.41410    8.40780   0.00630    0.07493
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                            10.29300   10.28530   0.00770    0.07486
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.19600    9.19700  -0.00100   -0.01087
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.06410    9.06840  -0.00430   -0.04742
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.39970    9.39260   0.00710    0.07559
群益長安基金                                                     26.70000   26.88000  -0.18000   -0.66964
群益美國新創亮點基金N-美元                                        9.95220    9.97590  -0.02370   -0.23757
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.05510   15.09080  -0.03570   -0.23657
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.53000   14.54000  -0.01000   -0.06878
群益真善美基金                                                   15.99840   16.00090  -0.00250   -0.01562
群益馬拉松基金                                                  111.24000  111.80000  -0.56000   -0.50089
群益深証中小板基金                                               13.07000   12.78000   0.29000    2.26917
群益創新科技基金                                                 31.93000   32.10000  -0.17000   -0.52960
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.24060    9.02740   0.21320    2.36170
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.73920    8.54820   0.19100    2.23439
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.10000    8.89000   0.21000    2.36220
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.06300    9.83090   0.23210    2.36092
群益華夏盛世基金-美元                                             9.63610    9.42550   0.21060    2.23436
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.88000   15.51000   0.37000    2.38556
群益奧斯卡基金                                                   27.16000   27.26000  -0.10000   -0.36684
群益新興金鑽基金-美元                                            11.66530   11.69220  -0.02690   -0.23007
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                   23.08000   23.19000  -0.11000   -0.47434
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.72000   20.59000   0.13000    0.63137
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.35000    8.32000   0.03000    0.36058
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.44000   12.53000  -0.09000   -0.71828
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                         10.49660   10.48260   0.01400    0.13355
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                           10.61380   10.60610   0.00770    0.07260
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                         10.62170   10.59520   0.02650    0.25011
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                         10.49650   10.48250   0.01400    0.13356
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                           10.61380   10.60610   0.00770    0.07260
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                         10.62170   10.59520   0.02650    0.25011
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                        10.49660   10.48250   0.01410    0.13451
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                          10.61380   10.60620   0.00760    0.07166
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                        10.49650   10.48250   0.01400    0.13356
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                          10.61370   10.60610   0.00760    0.07166
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 12.35740   12.30200   0.05540    0.45033
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.43750   11.39910   0.03840    0.33687
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.36260   11.31050   0.05210    0.46063
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.61110    8.57240   0.03870    0.45145
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.95860    8.92850   0.03010    0.33712
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.22000    8.18000   0.04000    0.48900
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.52610    8.48700   0.03910    0.46070
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                   9.91230    9.87900   0.03330    0.33708
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.82000    9.91000  -0.09000   -0.90817
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                              10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                            10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                              10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                          10.03000   10.13000  -0.10000   -0.98717
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                           9.95000   10.09000  -0.14000   -1.38751
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                            10.05000   10.14000  -0.09000   -0.88757
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                           9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                            10.02000   10.11000  -0.09000   -0.89021
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                          10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                          10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                            10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                          10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                            10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                          10.03000   10.13000  -0.10000   -0.98717
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                           9.95000   10.09000  -0.14000   -1.38751
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                            10.05000   10.14000  -0.09000   -0.88757
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                           9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                            10.02000   10.11000  -0.09000   -0.89021
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                          10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                          10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                            10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                          10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                            10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
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德信大發基金                                                     27.93000   28.06000  -0.13000   -0.46329
德信中國精選成長基金                                             12.12000   11.95000   0.17000    1.42259
德信台灣主流中小基金                                             17.96000   18.09000  -0.13000   -0.71863
德信新興股票組合基金                                             10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
德信萬保貨幣市場基金                                             11.96180   11.96170   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.81630   10.81580   0.00050    0.00462
德信數位時代基金                                                 29.06000   29.24000  -0.18000   -0.61560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                     10.40840   10.39300   0.01540    0.14818
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                       10.34630   10.33510   0.01120    0.10837
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.69140   11.69130   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          14.72000   14.86000  -0.14000   -0.94213
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.02000   18.07000  -0.05000   -0.27670
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.29210   10.26280   0.02930    0.28550
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   15.24070   15.11990   0.12080    0.79895
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.21640    8.21670  -0.00030   -0.00365
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.10630   11.11590  -0.00960   -0.08636
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.82160   11.77770   0.04390    0.37274
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.64130   13.57310   0.06820    0.50246
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   16.86000   16.83000   0.03000    0.17825
摩根中小基金                                                     22.49000   22.57000  -0.08000   -0.35445
摩根中國A股基金                                                  14.51000   13.98000   0.53000    3.79113
摩根中國A股基金(美元)                                            11.40000   11.00000   0.40000    3.63636
摩根中國亮點基金                                                 13.31000   12.97000   0.34000    2.62143
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.60130   11.36620   0.23510    2.06841
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.67690   12.40700   0.26990    2.17538
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.87520    9.68720   0.18800    1.94071
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.28970   13.02060   0.26910    2.06673
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.11510   14.79540   0.31970    2.16081
摩根台灣金磚基金-累積型                                          19.14000   19.22000  -0.08000   -0.41623
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      19.14000   19.22000  -0.08000   -0.41623
摩根台灣增長基金                                                 48.06000   48.27000  -0.21000   -0.43505
摩根平衡基金                                                     27.18000   27.25000  -0.07000   -0.25688
摩根全球α基金                                                   18.39000   18.47000  -0.08000   -0.43313
摩根全球平衡基金                                                 15.37360   15.40920  -0.03560   -0.23103
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.46260    9.44150   0.02110    0.22348
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.47610   10.44680   0.02930    0.28047
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                               9.94810    9.92920   0.01890    0.19035
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.38420   11.35880   0.02540    0.22362
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.10880   10.08960   0.01920    0.19029
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.74450   10.72200   0.02250    0.20985
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      14.02290   13.99340   0.02950    0.21081
摩根亞洲基金                                                     57.28000   57.00000   0.28000    0.49123
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.44480    8.41400   0.03080    0.36606
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.88930    9.85220   0.03710    0.37657
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.78510    8.75700   0.02810    0.32089
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.57260   12.52680   0.04580    0.36562
摩根東方內需機會基金                                             18.15000   18.06000   0.09000    0.49834
摩根東方科技基金                                                 31.89000   31.83000   0.06000    0.18850
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.97000   11.95000   0.02000    0.16736
摩根金龍收成基金                                                 21.92000   21.41000   0.51000    2.38206
摩根第一貨幣市場基金                                             15.11000   15.10990   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 13.26000   13.15000   0.11000    0.83650
摩根新金磚五國基金                                               11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
摩根新絲路基金                                                    9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
摩根新興35基金                                                   13.52000   13.49000   0.03000    0.22239
摩根新興日本基金                                                 22.56000   22.62000  -0.06000   -0.26525
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.30450    7.32210  -0.01760   -0.24037
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.55250    9.55250   0.00000    0.00000
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.41440    9.43950  -0.02510   -0.26590
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.90470   10.93100  -0.02630   -0.24060
摩根新興科技基金                                                 52.49000   52.78000  -0.29000   -0.54945
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.66700    8.71760  -0.05060   -0.58043
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.36810    9.42780  -0.05970   -0.63323
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.86890    8.93350  -0.06460   -0.72312
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.14620   10.20550  -0.05930   -0.58106
摩根龍揚基金                                                     32.75000   31.98000   0.77000    2.40775
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.25030    9.23420   0.01610    0.17435
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.31090   11.29120   0.01970    0.17447
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                            10.08490   10.05070   0.03420    0.34027
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                              10.37570   10.37510   0.00060    0.00578
聯邦中國龍基金                                                   24.81000   24.87000  -0.06000   -0.24125
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     12.25490   12.18370   0.07120    0.58439
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.41670   11.35010   0.06660    0.58678
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.33620   10.26440   0.07180    0.69951
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.33160   10.27090   0.06070    0.59099
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.68200    9.62560   0.05640    0.58594
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.75960    8.69880   0.06080    0.69895
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                     9.93580   10.02330  -0.08750   -0.87297
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                   9.99160   10.06160  -0.07000   -0.69571
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.67420    9.68740  -0.01320   -0.13626
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.82030    9.81620   0.00410    0.04177
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.29690    9.30960  -0.01270   -0.13642
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.43510    9.43110   0.00400    0.04241
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.15880   11.20470  -0.04590   -0.40965
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   10.89810   10.93920  -0.04110   -0.37571
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.07960   10.10140  -0.02180   -0.21581
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.42840   10.47100  -0.04260   -0.40684
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.16740   10.20580  -0.03840   -0.37626
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.40650    9.42690  -0.02040   -0.21640
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.39710   22.44140  -0.04430   -0.19740
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.38680    9.35290   0.03390    0.36245
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.69030    9.63810   0.05220    0.54160
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.35700    9.32320   0.03380    0.36254
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.66670    9.61460   0.05210    0.54188
聯邦貨幣市場基金                                                 13.19600   13.19580   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 12.40000   12.44000  -0.04000   -0.32154
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.30750   16.28500   0.02250    0.13816
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.34490   12.32910   0.01580    0.12815
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.72940   11.67980   0.04960    0.42466
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.20010   11.15250   0.04760    0.42681
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.03700   12.04030  -0.00330   -0.02741
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.15990   11.14710   0.01280    0.11483
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.47880   10.48220  -0.00340   -0.03244
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.52730    8.51750   0.00980    0.11506
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     34.17000   34.35000  -0.18000   -0.52402
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                   17.53000   16.79000   0.74000    4.40739
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                     18.11000   17.40000   0.71000    4.08046
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                   11.97000   11.48000   0.49000    4.26829
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.82000   15.82000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            12.78000   12.78000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)          14.96000   14.90000   0.06000    0.40268
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.48000   11.41000   0.07000    0.61350
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)          14.27000   14.16000   0.11000    0.77684
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        14.52000   14.39000   0.13000    0.90341
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          14.49000   14.37000   0.12000    0.83507
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.38000    9.32000   0.06000    0.64378
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)          15.26000   15.13000   0.13000    0.85922
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)        10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.18000   20.18000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.27000   18.28000  -0.01000   -0.05470
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.56000   12.55000   0.01000    0.07968
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.47000   15.46000   0.01000    0.06468
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.52000   14.53000  -0.01000   -0.06882
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.80000   18.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.57000   17.57000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            13.93000   13.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              12.95000   12.95000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             7.87000    7.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              12.82000   12.82000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.12000   14.11000   0.01000    0.07087
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
聯博貨幣市場基金                                                 15.01970   15.01950   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.61310   10.61520  -0.00210   -0.01978
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.58350   13.59670  -0.01320   -0.09708
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.37120    7.37260  -0.00140   -0.01899
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.93000   13.89000   0.04000    0.28798
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.02000   13.99000   0.03000    0.21444
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                      9.60970    9.59620   0.01350    0.14068
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                      9.99150    9.95810   0.03340    0.33541
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                        9.72040    9.72020   0.00020    0.00206
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                      9.72100    9.71000   0.01100    0.11329
瀚亞中小型股基金                                                 20.73000   20.76000  -0.03000   -0.14451
瀚亞中國A股基金-人民幣                                           11.97000   11.53000   0.44000    3.81613
瀚亞中國A股基金-新台幣                                           12.87000   12.42000   0.45000    3.62319
瀚亞外銷基金                                                     39.35000   39.48000  -0.13000   -0.32928
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.74280   10.72630   0.01650    0.15383
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.48950   10.48970  -0.00020   -0.00191
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.33790   12.32820   0.00970    0.07868
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.35580   10.30380   0.05200    0.50467
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.21090    7.19940   0.01150    0.15974
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.89760    7.89780  -0.00020   -0.00253
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    7.99800    7.99170   0.00630    0.07883
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.02490    6.98970   0.03520    0.50360
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.65760    8.65090   0.00670    0.07745
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    8.87090    8.85720   0.01370    0.15468
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.23390    9.23410  -0.00020   -0.00217
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.02420    9.01720   0.00700    0.07763
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                               10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                             10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                              9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                              9.50000    9.43000   0.07000    0.74231
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                9.67000    9.56000   0.11000    1.15063
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                              9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                               10.15000   10.01000   0.14000    1.39860
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                              9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                              9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                               10.15000   10.01000   0.14000    1.39860
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.65000   12.66000  -0.01000   -0.07899
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.02000   15.04000  -0.02000   -0.13298
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.84000   11.81000   0.03000    0.25402
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.97080   11.96110   0.00970    0.08110
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     14.12030   13.89700   0.22330    1.60682
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.15050   11.16800  -0.01750   -0.15670
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.89960   10.90320  -0.00360   -0.03302
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       12.38490   12.27130   0.11360    0.92574
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      8.96670    8.96010   0.00660    0.07366
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.95960    9.84330   0.11630    1.18151
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.06190    9.07620  -0.01430   -0.15755
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.84730    8.85030  -0.00300   -0.03390
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.36690    9.28030   0.08660    0.93316
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.34670   14.32760   0.01910    0.13331
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.31630   10.28550   0.03080    0.29945
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.30840   12.29210   0.01630    0.13261
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.16000   11.09000   0.07000    0.63120
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              19.89000   20.32000  -0.43000   -2.11614
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.59680   13.59670   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               26.65000   26.74000  -0.09000   -0.33657
瀚亞高科技基金                                                   57.42000   57.67000  -0.25000   -0.43350
瀚亞理財通基金                                                   26.01000   26.07000  -0.06000   -0.23015
瀚亞菁華基金                                                     21.61000   21.64000  -0.03000   -0.13863
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.57040   13.61590  -0.04550   -0.33417
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.23190    9.26290  -0.03100   -0.33467
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.32360   10.32780  -0.00420   -0.04067
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.14690   10.85520   0.29170    2.68719
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.43070   10.47090  -0.04020   -0.38392
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.85710    9.87740  -0.02030   -0.20552
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.36100   10.26340   0.09760    0.95095
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          7.94560    7.94890  -0.00330   -0.04152
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.09990    7.88800   0.21190    2.68636
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.72920    8.76290  -0.03370   -0.38458
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.13400    8.15080  -0.01680   -0.20611
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.91810    7.84340   0.07470    0.95239
瀚亞電通網基金                                                   14.59000   14.64000  -0.05000   -0.34153
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.63780   13.63380   0.00400    0.02934
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.09920   10.06870   0.03050    0.30292
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.68550    9.68950  -0.00400   -0.04128
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.28830   11.28510   0.00320    0.02836
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                     11.09000   11.04000   0.05000    0.45290
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