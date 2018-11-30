蔚來汽車首席發展官確認離職 股價盤後跌1.4%

11 月 30 日消息，中國電動車製造商蔚來汽車宣布，蔚來汽車首席發展官兼北美 CEO Padmasree Warrior 因個人原因已經決定辭職，該決定將於 12 月 17 日生效。

公開資料顯示，Warrior 擁有印度理工學院化學工程專業理科學士學位和康奈爾大學化學工程專業理科碩士學位。2015 年 12 月，她加入蔚來汽車，出任董事、首席發展官兼北美公司首席執行官，負責蔚來汽車全球軟體開發以及北美公司的全面管理。根據此前公開的招股書，Warrior 還持有蔚來汽車 1.4% 的股份。

加入蔚來汽車以前，她曾擔任思科全球首席技術官兼首席戰略官、摩托羅拉全球首席技術官，擁有多年的軟體開發管理經驗。Warrior 還被外界譽為是全球高科技領域的領軍人物，並擔任多家知名公司的董事，包括微軟、Gap 以及 Box。

蔚來汽車董事長兼首席執行官李斌確認了 Warrior 離職的消息，並對其過去 3 年在蔚來的工作做出了肯定：「我們對 Warrior 過去 3 年為蔚來做出的貢獻表達謝意。Warrior 通過她的領導和豐富經驗為我們的增長和發展做出了貢獻。我們祝福她今後一切順利。」

Warrior 則表示：「我很為蔚來團隊取得的成就而驕傲。從個人角度來講，我很高興有機會勾勒出科技願景，在矽谷組建了一個世界級的團隊。我期待着看到蔚來在今後繼續成功。」

蔚來汽車一直被外界被視為「中國版特斯拉」，在中國造車新勢力中頗為高調。今年 9 月 12 日，蔚來還登陸紐交所，成為中國新能源汽車在美上市第一股。

在這些高調行為的背後，蔚來汽車「燒錢」的速度也是驚人的。招股書顯示，蔚來汽車 2017 年虧損額為 50.21 億元，較 2016 年的 25.69 億元虧損增長近一倍；2018 年上半年，蔚來營運虧損逾 5 億美元（約 33.26 億元）。此前公布的三季報顯示，公司仍處於虧損狀態，第三季凈虧損 28.1 億元。

不過，對於這家中國高端電動車製造的標杆企業，市場最關注的還是其量產能力。年初，李斌就表示，將在今年 9 月底實現 10000 輛 ES 8 的量產。雖然之後 ES 8 交付經歷了多次「跳票」，但近日，第 10000 輛 ES 8 已經在合肥順利下線，量產速度正在穩步提升。

截至 11 月 29 日收盤，蔚來汽車股價下跌 4.18%，盤後再跌 1.41%，報 7.68 美元，市值近 80 億美元。