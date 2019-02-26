蔚來汽車Nio受美媒青睞 股價大漲10%

中國電動汽車商蔚來 Nio (NIO-US) 周一 (25 日) 在美中貿易戰有望獲得突破的情況下，股價大漲 10.16% 來到 9.00 美元。同時，中國電動汽車商康迪 Kandi (KNDI-US) 周一收盤股價大幅下跌 8.54% 來到 8.25 美元。

Nio 股價趨勢圖

Nio 於 2018 年 9 月首次 IPO，當時定價為 6.25 美元，於 9 月 13 日盤中飆升至 11.60 美元後開始下滑並保持在 6 美元至 8 美元水位。

美國電視台 CBS 的熱門節目「60 分鐘」周日 (24 日) 播出，深入探討了中國快速發展的電動汽車產業，而它有利地將 Nio 品牌與特斯拉 Tesla (TSLA-US) 進行了比較。節目認爲，Nio 在中國市場已經慢慢成爲了生活品牌。

以特斯拉為目標的 Nio 據報導稱，為客戶創建了特別的俱樂部，目的是給予中高階層人士一個生活上的改變，提高身份地位。

這些位於大型城市的俱樂部於一樓呈現展示廳，而 2 樓則是專屬車主的俱樂部。這些俱樂部除了有開多樣化的教學課程外，也提供了會議室。

汽車分析師 Michael Dunne 在節目中表示，「這裡有足夠的市場讓特斯拉和 Nio 都能夠生存」，但他認爲，Nio 以品牌來講，必須克服中國製造廉價低質的聲譽。

康迪股價趨勢圖

週日，美國總統川普表示，由於中國貿易談判的進展順利，他延遲了對中國進口的新關稅生效日，原為 3 月 1 日。

康迪股價雖然下跌 8.54%，但上周因美國監管機構批准進口 2 款電動車型後而股價上漲了約 58%，代表正常市場修正。

第四季度的 Nio 財報將於 3 月 5 日出爐。