全台143萬企業線上開戶 金管會3個月內研議完成

金管會積極推動金融科技、純網銀等，但是立委余宛如今 (27) 日質疑，全台 143 萬的中小企業戶至今還無法線上開戶，是金融科技政策一大笑話，要求金管會盡速研議開放，金管會主委也承諾， 3 個月內將有初步方案研議完成。

余宛如表示，現在只有個人戶可線上開戶，全台 143 萬中小企業戶，至今還無法線上開戶，她也提出 3 個解方，包括：一、透過金融監理沙盒實驗，請有數位銀行基礎的銀行來試辦，讓有一定條件的企業戶可以先行實驗；二、透過漸進式開放、分級管理，譬如企業線上開戶後，可先設定轉帳金額限制在 50 萬元以內，再漸進式開放；三、讓有經驗的數位銀行先行。

對此，顧立雄表示，企業戶在洗錢防制、KYC、實質受益人查核等都要確保，這些資訊要在線上確保有實施上的困難，「開戶、線上業務」是二個分開的面向，線上業務可先行實驗試辦，但是，相對應的 KYC、洗防、資安等，則要更嚴實確保與控管，才能正式政策放行，他承諾， 3 個月內會有初步方案研議完成。

據了解，主要是某外商銀行希望可以比照自然人，建議金管會也可開放低風險的法人客戶，以工商憑證作為認證工具，藉此讓企業戶也可以做線上開戶，並建議參考目前數位帳戶中，第三類數位存款的交易限額和類型等規定做限制，不過，金管會初步是以不利 KYC、洗錢防制擱置。