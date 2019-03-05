三大法人共減87億元 外資賣超擴至70億 這檔ETF遭砍5.6萬張

台股今 (5) 日在權王台積電影響下，終場下跌 44.62 點，收在 10305.26 點，雖然守住 10 日線；但三大法人同站賣方，且外資減碼力道加大，賣超 70.28 億元，投信賣超 2.81 億元，自營商賣超 14.34 億元，三大法人賣超 87.43 億元。從外資操作來看，大舉狙擊陸股 ETF 和金控股，尤其 2 倍槓桿陸股 ETF 首當其衝，光是元大滬深 300 正 2 一檔就被大砍超過 5.6 萬張。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 163 口至 25148 口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1625 口至 53212 口。

外資買超前 10 名：元大金 10116 張、台灣高鐵 7645 張、元大台灣 50 獲買超 6246 張、中鋼 6100 張、聯合再生 4809 張、友達 3132 張、燿華 2718 張、健鼎 2401 張、瑞儀 2146 張、臺企銀 2108 張。

外資賣超前 10 名：元大滬深 300 正 2 遭賣 56069 張、欣興 17778 張、富邦上証正 2 遭賣 14192 張、開發金 12934 張、華新 12363 張、新光金 11969 張、南亞科 10295 張、群創 9383 張、旺宏 7704 張、鴻海 7257 張。

可以看出外資主要狙擊陸股 ETF、金控、電子權值股，賣超排名 10 名之後也都集中在這些族群，包括：國泰中國 A50 正 2、國泰金、中信金、第一金、群益深証中小等，都是外資倒貨標的。

投信買超前 10 名：元大台灣 50 反 1 獲買超 5975 張、京元電子 1030 張、華新 1023 張、致伸 909 張、南電 855 張、光罩 834 張、欣興 629 張、國際中橡 547 張、正崴 531 張、燿華 500 張。

投信賣超前 10 名：兆豐金 1673 張、元大台灣 50 正 2 遭賣 1082 張、上海商銀 1073 張、中信金 867 張、嘉晶 600 張、智易 579 張、台達電 519 張、光寶科 402 張、遠東新 370 張、國巨 339 張。

自營商買超前 10 名：元大 S＆P 原油正 2 獲買超 9234 張、國泰中國 A50 獲買超 3206 張、元大高股息 2820 張、元大上證 50 獲買超 1422 張、元大 MSCI A 股獲買超 1329 張、富邦上証 1294 張、元大台灣 50 正 2 獲買超 1281 張、元大寶滬深 1071 張、晶電 1017 張、台灣高鐵 1004 張。

自營商賣超前 10 名：元大滬深 300 正 2 遭賣 43399 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 26196 張、國泰中國 A50 正 2 遭賣 10199 張、富邦上証正 2 遭賣 8994 張、富邦 VIX 遭賣 7945 張、群益深証中小 3819 張、欣興 990 張、富邦上証反 1 遭賣 913 張、宏碁 899 張、中信金 737 張。

整體來說，外資連續 2 天賣超，且今天擴大賣超，不過在期貨翻多增加淨多單，籌碼面還不至於全面偏空，可觀察是否是外資換手操作，而從技術面來看，今天 10 日線有守，但日 KD 指標正式死亡交叉向下，MACD 指標也有死亡交叉疑慮，所幸指數低檔支撐持續上移且下跌量縮，短線漲多面臨技術面修正賣壓，技術面轉為區間震盪格局。