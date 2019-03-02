827萬名20歲以上民眾無信用卡 可善用簽帳金融卡消費

台灣人越來越愛使用信用卡，簽帳金額持續飆升，卻仍有 827 萬之 20 歲以上民眾未持有信用卡，佔總人口數的三成五。Money101.com.tw 董事總經理周純如表示，信用卡因為具備延遲付款概念，也就是在信用額度內先消費再繳卡費，因此，更應該謹慎使用信用卡，以免過度擴張信用，影響自身與銀行往來的條件；但是，簽帳金融卡也能刷卡消費享回饋，適合較難申辦信用卡的族群，例如學生、自由工作者或是不想使用信用卡的人，可善用簽帳金融卡。

簽帳金融卡與信用卡最大的差別為：簽帳金融卡無須徵信，刷卡額度就是銀行帳戶存款餘額，刷多少，銀行就立刻從帳戶扣款 (圈存) 多少，不怕忘了繳交卡費或是存有過度消費的疑慮。民眾到銀行開立存款帳戶後，可向銀行申請 Visa、MasterCard、JCB 或 AMEX 簽帳金融卡，其功能包含提款、存款、轉帳、消費扣款以及刷卡簽帳。

針對沒有信用卡的民眾，Money101 建議，仍可以善用手上持有的簽帳金融卡享有好康，像是刷卡現金回饋、國際發卡組織提供的旅行權益等等。

值得留意的是，簽帳金融卡的「消費扣款」與「刷卡簽帳」是許多民眾容易搞混的功能，而最明顯的影響就是，持卡人是否享有現金回饋以及回饋率多寡。「消費扣款」乃是將金融卡插入刷卡機，並輸入晶片密碼 (6-12 碼）才能消費扣款；「刷卡簽帳」於全球國際發卡組織特約店家都能進行簽名刷卡消費。

Money101 金融比較平台整理發現，簽帳金融卡以「刷卡簽帳」進行消費，多數銀行都有提供現金回饋，國內消費回饋率從 0.2% 到 1.3% 不等，海外刷卡回饋率從 0.2%~2% 不等，甚至有銀行在 3 月底前祭出 5% 高回饋吸睛。海外交易的匯率以各國際發卡組織掛牌匯率為準，手續費為 1.5%，因此建議選擇回饋率 1.5% 以上的簽帳金融卡。

例如，永豐國際學生證 Debit 卡 (MasterCard) 提供國內消費 0.6% 回饋、海外 2% 回饋，無上限，限具有國際學生證的民眾申辦，每日刷卡限額為 12 萬元。王道簽帳金融卡國內、外刷卡享 1% 回饋，無上限，當銀行存款加上基金投資達 5 萬元以上，回饋率加碼為國內 1.3%、國外 1.8% 回饋，上限各為 1 千元，每日刷卡金額上限預設為 5 萬元；在 3 月底前於海外實體通路消費，祭出 5% 回饋，上限 200 元，限 12,000 人，有興趣民眾務必先登錄活動。

華南銀行簽帳金融卡則依據消費級距，從 0.2%~2% 不等，每月回饋上限 1 千元，每日刷卡限額為 5 萬元。中信 LINE Pay 金融卡則是不分國內、外提供 1% LINE Points 回饋，每日刷卡限額為 12 萬元。

國內目前也有 22 家銀行與財金公司合作，在日本指定商家包含 BicCamera、唐吉軻德連鎖藥妝店、名產店能以「消費扣款」進行消費，不僅免付 1.5% 交易手續費，更享 2% 現金回饋，每卡每月回饋上限 3 千元。包含臺灣、土銀、合作金庫、一銀、華南、彰銀、上海、國泰世華、高雄、兆豐、臺灣企銀、臺中、新光、陽信、三信、花蓮二信、聯邦、遠銀、元大、永豐、玉山、日盛的金融卡持卡人都可以善加利用。

Money101 表示，持有 JCB 晶緻卡 Debit 卡的民眾，也可以憑卡在日本機場免費使用貴賓室，像是華南銀行就有提供 VISA 或是 JCB 的簽帳金融卡供存戶選擇。