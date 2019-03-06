共享經濟夯 台Airbnb女房東去年共賺進逾12億元

全球旅宿平台 Airbnb 今 (6) 日公布全球和台灣女性房東社群相關數據，回顧 2018 年，Airbnb 台灣女性房東總計賺進逾 12 億元的訂房收入，女房東人數也在去年首度突破 6000 人，占比達全台房東人數 54%，成台灣 Airbnb 房東社群主力。

以個別房東來看，台灣每位女性房東透過 Airbnb 平台創造的收入，中位數達 54000 元。

Airbnb 台灣及香港公共政策總監蔡文宜指出，台灣 Airbnb 女性房東人數穩定成長，已成為房東社群中不容忽視的力量，透過共享新經濟模式，讓女性可在繁忙的生活與多元的角色中，以更靈活的方式賺取額外收入，並提升生活品質，期許今年有更多台灣女性加入 Airbnb 平台，成為微型創業家。

就全球數據來看，Airbnb 女性房東人數占比已來到 56%，統計自 Airbnb 於 2008 年創立至今，女性房東總計已賺進 9600 億元，單是 2018 年全年總收入，已達 3600 億元。

其中，美國的 Airbnb 女性房東去年全年收入共 1200 億元奪冠，旅遊勝地法國則位居第二，收入共超過 300 億元。

若以個別女性房東的收入中位數來看，則以冰島女性 1 年逾 30 萬元最多，南太平洋庫克群島則緊追在後；至於女性房東比重最高者是紐西蘭，達 64%。