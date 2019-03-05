鴻海FII修正2019年激勵計畫 修正股票期權與限制型股票留才

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FI) 啟動留才計畫，公司董事會更新了 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃，將向激勵對象定向發行公司 A 股普通股股票，首次授予權益 1.8 億份，約佔股本 0.91%。

FII 此次激勵案，擬授予的權益總計 2.25 億份，約佔 FII 當前股本的 1.14%，其中首次授予權益總數為 1.8 億份，占股本比重約 0.91%，剩下 0.45 億份、占 0.23% 則作為預留。

根據草案修訂稿內容顯示，首次授予激勵對象共計 4528 人，包括公司和子公司任職的董事、高級管理人員、核心員工。

股份解鎖條件方面，計劃顯示，在 2019-2023 年會計年度中，需要分年度對公司的業績指標進行考核，同時依據激勵對象的工作能力和工作業績達標情況做出績效考核。

陸媒認為，FII 通過股票期權、限制性股票相結合的方式，在較長的時期內凝聚了核心骨幹的力量，有利於公司加快發展。

FII 則表示，激勵計畫能進一步完善公司法人治理結構，建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和留住優秀人才，將股東、公司和核心團隊三方利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現。