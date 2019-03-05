大立光2月營收25.32億元 年增逾14% 前2月也優於去年同期

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2 月營收達 25.32 億元，月減 24.32%，年增 14.14%，為 12 個月以來新低，但優於去年同期；累計前 2 月合併營收 58.85 億元，年增 2.62%；大立光認為， 3 月在客戶新機鋪貨及工作天數增加下，營收將優於 2 月。

大立光 2 月出貨產品結構，1000 萬畫素以上鏡頭組占比已提升到 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比已提高 20-30%，其他產品 10% 內。其中在 2000 萬畫素以上鏡頭組出貨比重，也維持 1 月比重水準。

以大立光目前光學元件接單能見度來看，頂多約 2 個月，今年上半年並無太大驚喜，首季都是出貨淡季，2019 年也沒有例外。

證券分析師黃漢成也指出，大立光去年第 4 季營收快速下滑， 1、2 月本來就是營運淡季，目前市場觀察重點在 3 月營收攀升速度，市場也期待，大立光接下來受惠手機搭載多鏡頭的程度多寡，不過短線股價震盪難免，但壓回仍是中長線布局買點。

大立中長線業績回升獲市場期待，證券分析師張陳浩指出，外資對大立光獲利回升樂觀，調升大立光目標價到 5608 元，但連續 2 個交易日，大立光股價都開高走低，以小紅作收； 2 日來盤中套牢籌碼量不少，隨著今日大立光公布 2 月營收，且前 2 月營收都優於去年同時，明日股價開盤，可能立即出現獲利了結的市場賣壓。

張陳浩並強調，大立光股價在 4600 元以上面臨重重賣壓等待解套，目前股價位階並非好買點。

大立光去年稅後純益 243.7 億元，每股純益 181.67 元，依過去的配發率來預估，法人推估今年每股約可配發股利 63-73 元，可望續居台股之冠。大立光預計 4 月底董事會進行討論，提交今年 6 月 12 日的股東會決議。