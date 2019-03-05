紐約匯市—市場無視川普喊話 中美貿易進入最後階段 美元溫和走強

週一 (4 日) 交易，美元溫和走強，顯然川普總統週末重申希望美元貶值並批評 Fed 貨幣政策的言論並未衝擊美元。

川普上週六在保守政策行動會議 (CPAC) 上發表了 2 小時以上的超長演說，內容提到呼籲美元貶值。

「我要強勢美元，但我要的是能為我們國家帶來巨大利益的美元，不是強到阻礙我們和其他國家做生意並推展業務的美元。」

川普表示，如果沒有量化緊縮的話，美元可以再下跌一點。

ICE 美元指數上升 0.2% 至 96.730，今年迄今美元指數已經上漲了 0.6%。

野村 G-10 外匯政策部門全球主管 Bilal Hafeez 表示，川普的言論不足以拉低美元，儘管去年對鮑爾的「攻擊升級」確實與 Fed 政策轉鴿派的行為相呼應，然而「這個轉折更是因為經濟和股市上的疲弱。」

「川普如果要更直接影響幣值，做法是在貿易協議中納入貨幣，外界一直臆測中美貿易協議將包含限制人民幣貶值的協議。」

在新興市場更廣泛拋售且貿易戰隱憂的背景下，去年人民幣兌美元貶值約莫 5%。週一美元兌人民幣持平，1 美元兌在岸人民幣 6.7072 元、離岸人民幣 6.7107 元。

Xm.com 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，「因應貿易協議的樂觀，近期美國公債殖利率上升，強化了美元利差吸引力，進而拉抬了美元。」

10 年期公債殖利率在上週攀升 9.9 個基點至 2.755% 後，週一略下滑至 2.75%。根據道瓊市場數據，上週攀升的程度為 11 月 2 日以來最大。

全球股市週一走高，由於報導稱中美貿易協議進入最後階段，風險胃口擴大，使一些被視為避險資產的價值下降，例如黃金和日圓。

「由於無論貿易緊張情緒升溫或者消退，美元都有升值的獨特能力，所以美元仍是『當前世界上最好的』。」

其他方面，歐元兌美元自上週五的 1.1368 美元下降至 1.1321 美元，觸及 2 週低點，也是今日交易中表現最差的貨幣之一。3 月份歐元區 Sentix 經濟指標下跌 2.2 點，擴大了先前下跌 3.7 點的趨勢，凸顯市場情緒對歐元區還有很大的改善空間。

歐元走疲的原因也來自歐洲央行 (ECB) 週四即將召開會議，此前市場猜測，ECB 可能會宣布以有針對性的長期再融資操作（TLTRO），對該地區提供更多刺激措施。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，「這可能早了一點，因為這等於承認，去年底結束 QE 是個錯誤的決定。」