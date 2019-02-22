公股銀挺綠能 兆豐、台企銀備妥百億元專案挺企業

配合政府推動綠能產業發展，公股行庫備妥銀彈助攻，兆豐銀、台企銀先後推出綠能融資專案，其中兆豐銀專案資金規模達 300 億元、台企銀也有 200 億的額度供企業申請，可貸年限最長為 15 年，利率也較一般融資優惠，協助企業發展綠能產業。

台企銀日前宣布與桃園市簽署「綠能產業融資備忘錄」，由台企銀 200 億元專案資金，為減輕客戶還款負擔，該專案期限最長可達 15 年；而有別於多數銀行主要鎖定企業戶，台企銀也提供個人戶申請，只要是擁有自住戶的補不動產屋頂，就可申請專案融資，建置太陽光發電設備。

台企銀董事長黃博怡表示，截至今年 1 月底止，台企銀放款餘額達 3,365.93 億元，其中綠能科技產業放款餘額為 574.60 億元，為協助桃園市政府發展全新綠能都市，該專案提供高成數、低利率的資金，此外針對再生能源設備，也開放個人申貸，希望透過資金助攻，協助發展綠能產業。

兆豐銀綠能專案融資規模共 300 億元，利率最低 2%、可申貸年限最長 15 年，同時也與信保基金合作，將貸款保證成數拉高到九成。

兆豐銀表示，只要是設立在桃園市的企業戶，並取得經濟部能源局核發的「再生能源發電設備同意備案核准函」，就能向兆豐銀行申貸。



