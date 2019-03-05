和碩加碼持股立訊 帳上現賺逾5億元 市場揣測內情不單純

國內 EMS 大廠和碩 (4938) 週一 (4 日) 晚間公告斥資逾 25 億元買入中國立訊精密股票共 2772.1 萬股，每股 19.84 元人民幣，合計約台幣 91.25 元。這是和碩第二次買入立訊股權。由於立訊同為蘋果主要供應鏈成員，甚至傳出今年下半年會躋身蘋果 Apple Watch 組裝供應商成員，因此和碩此次的加碼買進持股，引發外界是否有策略聯盟意涵的揣測。不過，和碩在公告中訴明，此次取得持股目的為財務性投資。



此前，和碩透過全資持股上海昌碩持有立訊股票共 468 萬 5574 股，持股比例 0.11%，帳面金額 3.2 億元，每股金額台幣 68.4 元。如今再以 25.3 億元、每股新台幣 91.25 元加碼投資 2772.1 萬股，累計總持股數已達 3240.6574 萬股，成本 26.77 億元，持股比例 0.79%。



週二 (5 日) 立訊股價在站上 20 元人民幣大關之後，早盤再度大漲，最高來到 21.6 元人民幣，和碩總持股帳上已產生逾每股 16 元新台幣、約 5.3 億元的利益。而和碩本身週二股價受到大盤回檔影響，早盤以低盤開出後，盤中買盤湧入翻紅，最高來到 52.4 元，漲逾 1%。

