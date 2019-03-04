美股3月還能繼續強彈嗎？分析師：需要更多利多刺激才會

3 月對美股來說，通常是個不錯的月份，不過也有部分策略師和投資者擔心，過去幾週由於市場走得太強，利多大半已經實現，今年 3 月的走勢反而會呈現動盪。

美股 3 月大多走強

Bespoke 聯合創辦人 Paul Hickey 表示，3-4 月是一年中季節性最強的時期，當一年的前 2 個月出現 10% 以上漲幅時，股市在 3 月走高的機率為 6 分之 5。今年年初以來，標普 500 指數已上漲近 12%，自 12 月低點以來已上漲超過 19%。

Hickey 指出，回顧當前牛市的表現，自 2009 年至 2018 年，3 月的平均漲幅為 2.39%，如果往前回推至 1983 年，3 月的年平均漲幅也有 1.35%。

過去 3 月走勢比較 (圖表取自 CNBC)

Hickey 注意到，目前股市確有超買現象，可能帶來動盪，不過他相信，只要聯準會維持鴿派基調，任何市場動盪都將是短暫的。

他說，去年 10-12 月份，由於聯準會轉鷹，市場表現受到打擊，但當他們轉向時，市場也跟著轉向。只要聯準會按兵不動並且市場也這麼認為，預期股市就能繼續走高。

恐已利多出盡

不過，Russell Investments 投資長 Erik Ristuben 持較審慎的觀點。他表示，雖然市場近期反彈，但投資人還需要一些出人意料的好消息，才能將估值推高至遠高於當前的水準。他說：「我不確定 3 月是否有推動股市上漲的催化劑。」

Ristuben 認為，市場上的利多消息，實際上已經消化得差不多，現在估值很高，反倒是因為失望而下跌的空間很大，這符合市場「買在謠言、賣在事實」的俗諺。

Globalt Investments 資深投資組合經理 Tom Martin 同樣質疑當前估值的合理性，他警告，股市目前已經不便宜，最重要的是，全球總體經濟都在走弱，無法支持更高的本益比。

3 月潛在可能利多

除此之外，聯準會預計在 3 月 20 日 - 21 日召開利率會議，市場預計不會升息的機率為 92%。儘管如此，會後點陣圖 (dot plot) 預計仍為市場焦點，12 月時的預估中值為今年升息兩次，投資人相信，新的點陣圖至少會降至 1 次。

Martin 表示，如果點陣圖預估中值為今年不升息，股市可能因此走高，但如果預估中值不變，市場將出現動盪。

3 月也可能成為中國經濟的轉折點，中國經濟在 2018 年經濟放緩間接導致美國股市第 4 季的急跌。與此同時，中國全國人民代表大會將於下週召開，預計政府將公布今年的 GDP 增長目標，同時提供有關經濟刺激計畫的更多細節。如果有較大的刺激計畫，預計也有助刺激美股。