統振投入移工跨境匯款金融科技 明年Q1後進監理沙盒

金管會核准第 2 件金融監理沙盒案，包括香港易安聯及國內的統振 (6170-TW)，兩者都是申請辦理移工的跨境匯款業務，統振總經理何明哲表示，將進入 3 個月的準備期，對全台 70 萬名的移工跨境匯款需求市場十分看好。

何明哲在接受鉅亨網記者專訪時指出，一直以來，在台移工是不會金融機構如銀行開戶或匯款的，而此創新業務將改變一直以來移工透過地下匯兌管道或仲介商匯款模式，未來透過便利商店跨境匯款，提供更高的便利性。

統振原有電池經銷、電信預付卡業務仍將維持，與新開發金融科技業務併行，同時，移工客戶群主要也鎖定泰國、印尼、越南及菲律賓 4 國在台勞工的小額薪資資金匯出，將透過包括超商及 APP 虛擬帳號兩種方式匯出，而在移工家鄉的接受匯款方式更是多元，甚至規劃送錢到府服務。

統振投入移工匯款金融科技業務，主要憑藉兩大優勢，一為在台經營移工生活需求的行動電話預付卡業務，已打下長達 20 年基礎，在移工生活族群已有極佳的口碑；二者為在大型超商通路銷售電話預付卡、線上遊戲點數卡奠定的基礎；未來，移工可以運用金融科技業務赴超商匯出款項、甚至在手機 APP 上操作也行。

統振今年前 3 季營收為 22.88 億元，毛利率 14.27%，稅後虧損 929 萬元，每股虧損 0.1 元。