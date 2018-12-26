韓國美妝多檔銷售破億元 富邦媒電視購物再攜韓國ID集團搶市

韓國時尚引領流行風潮，全球名列前茅的韓國美容產業，更是許多愛美的女性尋求「代購」與「出國採購」指名購買的商品。富邦媒 (8454) 先前與多家韓國美妝品牌合作，銷售業績皆破億元，看準需求，宣布旗下 momo 電視購物與韓國醫療美容指名性品牌 ID 美容集團旗下「id 化妝品公司」合作，獨家引進抗老保養品。momo 電視購物表示，銷售品牌與產品差異化特色為購物台的經營策略。根據 Mintel 數據顯示，去年韓國化妝品和護膚產品產值高達 130 億美元，韓國美妝潮流影響性擴及全球，更是許多台灣愛美女性取經的標的。momo 電視購物過去至今也曾與許多韓系知名美妝品牌合作，如 IOPE、蘭芝、COVER QUEEN、呂、Elastine 香水洗髮精等，創下銷售破億元的業績表現。



ID 美容集團旗下事業橫跨美麗管理的 id 醫院、id 化妝品公司與 FLY UP 娛樂公司等事業。id 化妝品成立之初以針對面部整形手術後肌膚的敏感患者研發消腫與鎮靜系列產品；之後運用集團資源 id 醫院 15 年間逾百萬名求美者面部和輪廓設計所累積的經驗，打造出全新家庭專業美容輪廓系列 id 菲詩菲產品。



momo 此次獨家引進翻轉美人完美抗老組，主打著在家就能進行專業美容護理的思維，菲詩菲系列更經常與童顏管理、法令紋管理、雙下巴管理畫上等號，曾在韓國創下 60 分鐘即完售 2300 組的銷售佳績。

