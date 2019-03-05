唯數今年推4-5款遊戲 擬Q3韓國設立子公司進軍亞洲市場

台灣 IP 遊戲開發商唯晶數位 (6626) 去年繳出亮眼成績單，展望 2019 年，唯數規劃推出 4-5 款手機遊戲，包括上半年將主推本土自研 IP 遊戲《霹靂無雙》及國際知名迪士尼 IP《Disney Tsum Tsum Land》，下半年則和海外研發大廠合作，推出 2-3 款女性向戀愛養成、SLG 策略型手遊，攻佔台灣遊戲市場。在海外部分，唯晶數位暨日本、泰國成功寫下海外營運佳績後，2018 年也將海外觸角拓展至韓國，於第三季正式成立，唯數韓國子公司，大舉進攻亞州遊戲市場。



專精於 IP 遊戲研發及發行的唯晶數位，2018 年在不論在海內外遊戲市場，皆繳出漂亮的成績單，2018 年營收創新高紀錄，全年營收 18.6 億元，年增 79.4%，主要為台港澳發行的 MMORPG 經典遊戲大作《RO 仙境傳說：守護永恆的愛》熱度持續不墜，廣受玩家喜愛，營收貢獻穩定；此外，日本發行的 SLG 策略型遊戲《大三國志》再創營運高峰，2018 年 12 月再登日本 iOS 暢銷遊戲第 10 名排行，營收表現亮眼。



另外，包括《拳皇世界》、《霹靂江湖》、《霹靂無敵》、《RO 仙境傳說：復興》、《三國戰紀 OL》等多款熱門 IP 產品及海內外長銷遊戲，帶動 2018 年營收創新紀錄。



唯數指出，2019 年 1 月耗時 2 年精心研發的 IP 遊戲大作，首款霹靂電競手遊《霹靂無雙》測試上線，結合本土霹靂布袋戲 IP，以「幀同步」、「AR 實境」、「真人即時競技」系統技術，讓玩家體驗全方操作快感與 1 vs 1、3 vs 3 競技對決的《霹靂無雙》，不但成功吸引霹靂迷和電競玩家矚目，同時展現台灣研發團隊在技術上的嶄新突破。



唯數表示，團隊除持續研發以本土 IP 霹靂布袋戲為主題的《霹靂無雙》外，目前並同步開發榮獲台北市政府文化局肯定、補助，以風華絕美 1930 年代的台灣故事為背景，自創自研的 IP 遊戲《1930 臺灣浪漫譚》深耕研發，希望台灣優秀的研發作品能躍上國際舞台，打造全球玩家喜愛的傑出遊戲。

