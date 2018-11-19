日本企業界爆出驚天醜聞！日產汽車董事長戈恩被捕

日本媒體報導稱，日產汽車會長、雷諾董事長兼 CEO 卡洛斯 · 戈恩因涉嫌過少申報自身報酬被東京地方檢察院特搜部逮捕。卡洛斯 · 戈恩因執行日產復興計劃，使日產汽車起死回生而在日本被視為日產「救世主」。2004 年，被日本明仁天皇授予藍綬褒章。其之前也是日本薪酬最高的 CEO。

據日本《朝日新聞》報導，總公司位於橫濱市的日產汽車 (NISSAN) 會長卡洛斯 · 戈恩 (64 歲) 因涉嫌過少申報自身報酬，於 19 日傍晚以涉嫌違反《金融商品交易法》中的虛偽記載有價證券報告書為由，被東京地方檢察院特搜部以自願同行方式帶走。此後，東京地方檢察院正式發布逮捕令。消息稱，他逃稅數額龐大，有數億日元之巨。

受此消息影響，雷諾股價暴跌 12%。

64 歲的戈恩是全球最知名的汽車行業高管之一，他組建了雷諾 (Renault)、日產(Nissan) 和三菱汽車 (Mitsubishi Motors Corp.) 的三方聯盟。今年 9 月，戈恩表示，他將繼續削減在這三家公司的職位，同時繼續領導這三家公司的聯盟。

多年來，戈恩的薪酬一直是日本和法國薪酬最高的高管之一。戈恩擔任雷諾 - 日產 - 三菱聯盟董事長、雷諾首席執行官、日產 - 三菱董事長等多個職位，獲得了大量薪酬。

在日產，他 2016 年的薪酬約為 11 億日圓 (合 1,000 萬美元)，最近一個財年的薪酬約為 650 萬美元。他在雷諾(Renault) 拿到了 850 萬美元，三菱 (Mitsubishi) 拿到了 200 萬美元。在雷諾，他的 2017 年計劃以微弱優勢被股東通過，但這是在他同意降價 20% 之後。

1999 年在雷諾和日產宣布結盟。卡洛斯 - 戈恩被任命為日產公司的首席執行官（CEO）。