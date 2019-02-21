興能高無線藍芽耳機訂單旺 Q2百萬顆新產能到位 營收戰新高

穿戴裝置鋰高分子電池業者興能高 (6558) 受惠物聯網 (IoT) 趨勢起飛，智慧穿戴裝置成長看俏，今年營運成長備受期待。法人預估，今、明年興能高 EPS 分別達 1.67 元與 2.23 元，因新產能第二季投產，可望激勵當季業績提前改寫歷史紀錄。因產業趨勢亮麗以及訂單暢旺，該股去年底掛牌之後一路受法人追捧，近期來到 75 元高點，以其 18 元掛牌價計算，漲幅超過 3 倍。近兩日因漲多壓回，週四 (21 日) 一度跌破 70 元。



該公司去年第四季因藍芽耳機出貨強勁成長，營收一舉突破 5 億大關，來到 5.07 億元，刷新歷史紀錄，累計全年營收 17.34 億元，年增率 14.4%。而元月因有部分訂單延遲交貨而衝破 2 億元大關，來到 2.07 億元，較上月大增 53.6%，年增率 38.9%，創下歷史新高紀錄。



法人指出，興能高受惠藍牙耳機銷售暢旺，產能吃緊，去年 4 月進行第一階段擴產，預計今年 4 月投產，第二季將增加 100 萬顆月產能，第四季再增加 100 萬顆，將緩解藍芽耳機從 5、6 月開始升溫的需求，預估興能高首季營收約 4.27 億元，第二季即可挑戰歷史新高。