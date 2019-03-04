【華冠投顧】台股逆著國際盤拉回 危機乍現? 獲利契機?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週提過「台股將進行一段時間的整理走勢，因為現階段大盤面臨 "年線及去年 10/11 向下缺口" 雙重壓力，比起二月上旬面臨的 "半年線及型態頸線" 壓力具備更高的位階，因此整理時間或震盪空間可能會比當時拉長拉大」。

連假期間國際股市除韓國股市受到川金會影響而走出較大跌勢外，其餘表現都不差，今天港、陸、日股盤中更出現大漲表現，不過台股仍延續上週預期的整理節奏行進，終場大盤 - 39 點小破五日線，OTC 指數 + 0.5%。

今天大盤下跌量增且回檔低點填補了 2/25(上週一) 形成的向上缺口，無法在國際盤利多下撐住強勢整理結構，正常而言短線容易再有低點，後續要等籌碼沉澱至量縮，才具備向上挑戰年線的機會。

雖然台股短線需要休息整理，但從大架構來看仍擁有融資在低檔、融券在高檔的優勢，加上傳統 3 至 4 月又有融券強迫回補力道（三月份總計有 4.35 萬張券單須強制回補），因此後市仍有創高潛力。

惟震盪過程的個股操作難度將提升，操作策略上儘勿去追已經急漲過的熱門股，找 "整理到量極縮守支撐" 的個股，才能「下檔風險易守、上檔獲利可期」。

＜光學族群＞

上週一 (2/25) 昇楷分析光學族群只要領頭羊《3008 大立光》、《3406 玉晶光》有守當日利多之低點，整個族群便還有戲。不過上週三 (2/27) 考量雖然光學股仍有創高潛力，但畢竟大盤遇到雙重壓力可能進入整理、指標股短線技術面又過熱、部分個股拉回跌破停利點，因此帶學員先把 "光字輩個股" 全部獲利下車。

今日《3008 大立光》、《3406 玉晶光》、《3362 先進光》、《4976 佳凌》... 再創新高，然而和大盤一樣高檔遇壓，《3008 大立光》、《3406 玉晶光》開高走低分別收次低與最低。由於這兩檔指標股節奏和大盤亦步亦趨，因此重新上車的時機可等待大盤整理告一段落再考慮。

＜被動元件族群＞

上週三 (2/27) 被動元件族群龍頭《2327 國巨》遇到產能利用率偏低之利空消息衝擊以致股價大跌並帶動族群回檔，不過今日隨即量縮反彈，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》及多數二線股皆收在上週三高低點的一半之上，《2375 智寶》、《8163 達方》、《5317 凱美》、《6207 雷科》甚至突破上週三高點，籌碼穩定性其實不算差。

比較可惜的是身為利空焦點且為龍頭的《2327 國巨》一來量縮幅度相對較小，二來沒站回月線，因此這個族群整理過程可能還需要花一些時間。

＜蓄勢待發股＞

年前帶學員切入並免費提供給大家的【年後多方口袋名單】，在『被動元件』、『光學』、『蘋概』紛紛獲利放口袋後，依照前述操作策略，資金轉而卡位新一輪整理到 "量極縮守支撐" 之蓄勢待發股。

上週三帶學員卡位的《呷飽沒》，今日逆勢創波段收盤新高；物聯網《(館長)8069 元太》同樣逆勢收高，但仍有投信賣壓有待消化，維持區間震盪格局；另昇楷於 "盤後影音" 追蹤的《8046 南電》今天出現不錯的現象，不要忘了收看哦！

此外，部分『汽車零組件』及傳產族群也有輪動到的機會，歡迎加入昇楷 Line@ 投資園地，趕緊跟上佈局新一輪《蓄勢待發》股的腳步。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。