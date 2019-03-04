其陽獲中國大單 今年拼轉盈 佳世達集團資源整合 有助競爭力提升

台工業網安廠其陽 (3564) 獲佳世達 (2352) 旗下 IPC 廠友通 (2397) 入股逾五成，預計 4 月底改選董事。該公司過去因丟掉美國大客戶訂單導致連續兩年虧損，但去年下半年拿下中國大陸網通一線客戶大單，業績回升，今年將力拼轉盈。而友通 5.55 億元私募資金到位之後，解決資金燃眉之急，加上佳世達集團資源整合，有利於其陽競爭力的提升，對整體友通 + 其陽在 5G 基礎建設商機的起飛趨勢之下可望獲益。



其陽在大客戶訂單流失後，2017 年每股大虧 3.65 元，去年前三季持續虧損 3.04 元，截至第三季底，帳上現金僅約 0.38 億元。據悉，在資金需求殷切之下，其陽去年 10 月決定進行不超過 3700 萬股的私募案，並積極與各 IPC 大廠洽談，包括研華 (2395)、樺漢(6414) 旗下的瑞祺電通 (6416) 以及佳世達集團都在名單內，而最終敲定佳世達集團的合作。



據了解，其陽一方面打算透過私募引進策略投資人，另一方面也積極拓展業務，去年下半年傳出好消息，拿下中國大陸一線的網通大廠訂單，推升其第四季業績一舉站上 4 億元大關，創下新高紀錄，季增率 26.7%，年增率達 20%，該訂單估計可貢獻至今年上半年。



不過，上季是否獲利仍待觀察，在友通掌握逾五成股權並進入董事會，雙方開始整合之後，對於今年轉虧為盈的企圖心相當積極，也是友通今年對其陽的主要目標之一。長期來看，儘管團隊實力較之瑞祺與立端 (6245) 等仍有差距，但在獲得私募資金以及佳世達集團資源的挹注之下，競爭實力將可提升，加上 5G 基礎建設商機起飛，轉機仍可期待。



其陽股價在週一 (4 日) 出現重挫，最低來到 23 元價位，逼近跌停板，據悉主因為每股私募價格 18.5 元，以上週五收盤價計算折價約逾 27%，加上私募 3 千萬股，未來股本將膨脹逾倍，稀釋 EPS 表現，以及股價先前從低檔上漲幅度逾五成，都造成短線利多反跌的現象。