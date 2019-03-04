KDDI 無人機基地台技術 將應用於災區搜救

日本 KDDI(9433-JP) 及 KDDI 總合研究所日前表示，已開發出一套系統，可在災害發生時，迅速對等待救援者的所在地進行定位。該系統可利用搭載在無人機上的「無人航空器型基地台」，於災區上空飛行，偵測行動電話位置，進而推測出待援傷者所在地。

現有的行動電話基地台，在災害發生時往往因為停電無法使用，或是因為手機與基地台之間未進行認證，而無法進行位置確認。KDDI 所開發的這套系統，可偵測不特定對象的手機所發出的訊號，用以推測手機位置。

KDDI 使用的位置推測方式，是透過手機與基地台間的訊號溝通來進行。無人機上搭載有 GPS 全球定位系統，當無人機飛到有手機訊號的上空時，會紀錄下當時的位置資訊。

當手機與無人機上基地台的認證作業失敗時，兩者會再次嘗試進行認證，透過反複作業來縮小範圍，提高定位的準確度。根據 KDDI 在 2019 年 2 月於日本埼玉縣所作的驗證實驗，這套系統所推測出的位置，可將誤差控制在 12 公尺以內。

這次的驗證實驗由於相關法令的限制，並為了避免對其他商用系統造成干擾，使用無線網路所使用的 5GHz 頻段來進行。在無人機上搭載無線網路及 GPS 設備，模擬手機所使用的 LTE 訊號，並成功完成驗證。

而在實際使用 LTE 訊號進行驗證實驗時，則將在電波隔離暗室內進行。根據過去 2017 年 12 月，於日本屋久島上所進行的，無人機基地台驗證實驗所取得的數據表示，這次的位置推測方式是可行的。

KDDI 日前受到日本總務省委託，對「有關移動型行動電話用災害對策無線通信系統之調查檢討」業務進行相關研究。這回 KDDI 所開發出的位置推測技術，就是利用當時所開發出的無人機基地台來作出應用。未來除了在恢復災區通訊上能作出貢獻，並能協助救災人員迅速找到傷者。

KDDI 今後將聽取各地方政府及救災單位的意見，對系統作出優化，盼能在救災現場作出有效運用。