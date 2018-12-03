雷虎進軍差異化無人機市場 空中基地台通訊驗證成功

無人機大廠雷虎科技 (8033-TW) 今 (3) 日宣布，無人機研發團隊上周進行無人機傳遞 LTE 網路訊號測試，成功在台中大里外圍發送網路訊號，雷虎強調，正積極進軍產品差異化的無人機市場，預估未來市場產值可達 1 億元，成長可期。

雷虎說明，Dragonfly 無人直升機可作為臨時空中基地台，在需要短期或擴充服務的區域如災害現場、大型集會遊行，可透過無人機盤旋停留在空中，形成網路，於人手一機的時代後市需求不可小覷。

據了解，美國 AT&T 將這種無人機的應用稱為「飛牛」(flying COWs)，也就是「有翅膀的基地台」(cell on wings)，不同於建立一般的基地台是龐大且複雜的投資，飛牛的飛行高度可達 400 呎，而部署在更高的空中就能有更廣的涵蓋範圍，邊際成本的增加卻很少。

雷虎空中基地台無人機可在電信中斷的災區附近，以纜線繫留方式由地面供電進行長時間於空中維持手機通訊的暢通，10 月 17 日獲得 2019 年台灣精品獎殊榮。

雷虎董事長陳冠如樂觀看待，此方面的應用隨著無人機技術的成熟將會有越來越多單位使用，預料未來相關商機爆炸性成長。

雷虎空中通訊無人機旋翼直徑達 1.8 公尺，同軸雙旋直升機本身特性是穩定和高載重，精密的傳動機構和高升力旋翼設計，讓無人直升機成為適合長滯空的飛行產品。