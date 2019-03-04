日立在中國5家公司 將進行資源整合

日立製作所 (6501-JP) 於週一 (4 日) 發出官方新聞稿，表示自 2019 年 4 月起，在中國的 1. 日立解決方案 (中國) 有限公司 2. 北京日立北工大信息系統有限公司 3. 日立系統 (廣州) 有限公司 4. 日立諮詢 (中國) 有限公司 5. 日立諮詢信息技術 (廣州) 有限公司，集團旗下的這 5 家公司將整合為「日立解決方案 (中國) 有限公司」(Hitachi Solutions(China)Co.,Ltd.)。

日立表示，這是該公司在中國成長戰略的一環。也是該公司為了強化在中國市場的數位解決方案業務，所作出的資源整合。結合各公司的智慧，就中國社會及企業的各種疑難雜症，在數位解決方案上提供技術支援。

此外，日立母體也將對「日立解決方案 (中國) 有限公司」進行增資，該公司也將不再隸屬於「株式會社日立 Solutions」(Hitachi Solutions, Ltd. )，而是直屬於日立旗下的子公司。日立在中國社會的創新事業，也計畫將持續擴張。

「日立解決方案 (中國) 有限公司」位在北京市，設立於 2011 年 10 月。在 2019 年 2 月 28 日時，株式會社日立 Solutions 持有 90% 股份，日立 (中國) 有限公司持有 10% 股份，董事長是久保田健二。資本額 5000 萬元人民幣，員工 117 名 (含子公司，2018 年 12 月 31 日時)。

日立 (6501-JP) 今 (4) 日在東京股市表現，上漲 1.47% 股價 3393 日圓。