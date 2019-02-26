〈MWC通訊大會〉中磊攜手樂天 發表全球首座虛擬小型基地台

網通廠中磊 (5388-TW) 今(26)日與日本樂天 (Rakuten)(4755-JP) 共同宣布，聯合發表全球首座虛擬化小型基地台，攜手打造小型基地台，結合端對端 (end-to-end) 雲端原生技術，適用於次世代網路架構，優化使用者經驗。

中磊指出，藉獨立設計分佈單元 DU (Distributed Unit) 及集中單元 CU (Centralized Unit)，新世代虛擬化小型基地台，可為行動通訊打造全新解決方案，透過強大的集中單元 CU 計算能力，具聯合處理和協作無線網路共享能力的虛擬化小型基地台，可隨時視需求進行安裝。

新世代虛擬化小型基地台實現了真正端對端 (end-to-end) 雲端原生技術，不僅大幅度優化網路穩度度，更加速異質網路 (heterogeneous network) 實現。虛擬化小型基地台不僅支援 4G LTE，更可透過更新分佈單元 DU 升級至 5G。藉由開放式、虛擬化和分離式 RAN（無線接入網絡），電信運營商將可省略傳統基地台的繁複安裝程序，有效節省成本且快速導入。

除結合 2.4G/5G 雙頻 Wi-Fi 功能，虛擬化小型基地台除可全新建置之外，也可輕鬆取代既有的 Wi-Fi AP 機，且同步保留 Wi-Fi 功能，有效節省安裝成本。同時，虛擬化小型基地台支援網路供電 (Power-over-Ethernet)，可輕易安裝於天花板及牆面，適用於家用、商用及工業空間，例如公寓、集合式住宅，辦公大樓，購物商場及工廠等。

中磊總經理王煒表示，中磊致力發展創新方案，打造次世代網路，透過長期且持續挹注研發資源，為電信客戶提供高品質的解決方案。與樂天合作，將可共同創建次世代行動網路，攜手開啟電信服務新紀元。