三菱MRJ 正式在美展開飛行測試

日本三菱重工 (7011-JP) 旗下的三菱航空機今 (4) 日表示，該公司開發中的區域航線噴射客機「Mitsubishi Regional Jet，MRJ」，日前已由日本國土交通省航空局 (JCAB) 飛行員，在美國境內進行取得「航空器型別檢定證」(Type Certificate，TC)最後階段的 TC 飛行測試。

三菱 MRJ (圖：AFP)

這項飛行測試原定在 2019 年 1 月初進行，但由於準備時間超過預期，加上天候不良等問題，約延誤了 1 個多月才正式展開。

三菱航空機為了讓 MRJ 正式投入量產，預計將花費 1 年左右的時間，來取得型別檢定證 (TC)。如果一切順利，第一架 MRJ 最快將在 2020 年中旬交機。

相關人士透露， 美國時間 3 月 3 日，MRJ 已自三菱航空機位在美國華盛頓州摩西湖飛行測試中心 (Moses Lake Flight Test Center) 起飛，首先將在空中進行引擎的再發動，及輔助動力系統 (Auxiliary power unit，APU) 等型能測試。當天使用的航空器是編號 4 號的測試用機，三菱重工表示，日後實施其他項目的測試時，將依照檢測內容，使用不同編號的航空器來進行。

有關 MRJ 的交期，最早預計在 2013 年交機，到目前已陸續延後了 5 次。引擎採用美國惠普 (Pratt & Whitney) 的「PW1200G」，高效率、低噪音是 MRJ 的主要賣點。

MRJ 初期客戶 ANA 控股 (9202-JP) 的片野坂真哉社長表示，「三菱重工承諾在 2020 年的中期會開始交機。三菱重工也表示一定會做好，我們信賴他們」。

2019 年 4 月 1 日起，三菱重工的新社長將由原本的常務董事泉澤清次擔任。而現任社長宮永俊一將出任公司的董事長，並將繼續領導 MRJ 專案。

三菱重工 (7011-JP) 今 (4) 日在東京股市表現，下跌 0.088%，至 4533 日圓。