【華冠投顧】PCB準備進入旺季 哪些值得注意?

2019.03.04 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方結構看 10181，不破都先看多。

#盤勢分析

連假過後，今天盤中一度跌 70 點，從缺口與年線反壓來看，近期最佳的狀況就整理消化賣壓看個股表現，但是今天是高檔連續第四天放量不漲，不免還是有修正壓力，同時美股短線也整理兩週，也有修正的壓力，上週美國聯準會也確立將停止縮表同時通膨 2% 的門檻將暫時取消，也代表接下來資金在美國經濟數據沒有近一步過熱狀況將不會進一步緊縮 (升息)，但是同時要留意的是非美國家的經濟表現若持續衰退，就要留意可能美國不升息但是其他國家卻繼續降息的可能。

#類股方面，焦點股的部分 2408 南亞科上周三收盤後公告股利將配 7 塊，今天開盤大漲後卻爆量出貨收黑，提醒投資人殖利率題材還是以價差為目的，避免為了股利賠了價差。PCB 族群 Q2、Q3 將迎來旺季，PCB 上游的玻纖布相關的 5340 建榮、5475 德宏，銅箔基板的 2383 台光電、6213 聯茂已經漲一大段，相關的類股開始留意連動狀況。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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