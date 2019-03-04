【運達投顧】連假後大盤遇拉回，個股卻是強強滾

◆盤勢分析

運達投顧 黃紫東 策略分析師

川普總統的 "談判技巧" 令全球市場猝不及防，在川金會破局後，川普總統也不改他的本色，立即對習近平喊話。上周三在連假前夕，黃紫東分析師就提醒投資人，務必要提防國際政治因素的影響以及摩台結算後的轉折發生。

筆者分析川普的做法: 和北韓方面的溝通可以把戰線拉長，但原本於 3 月 1 日將提高的關稅，則必須要立即決議是否加徵。川金會的破局，是給中國主席一定的壓力。目前整體來看，只要北京願意降低美國農產品、化工產品、汽車和其他產品的關稅及相關限制，美國可能同時對中國加徵部分放寬，整體來看雙方攻防是能有進展的。

剛好於此同時，MSCI 宣布調高 A 股納入因子至 20%，市場都在擔憂，台股於新興市場權重可能降至 10%~11%，估算流出新台幣 200 億元至 250 億元。而日圓、韓元兌美元匯價分別由 110 貶至 112 以及 1114 貶到 1127。新台幣在連假後，早開盤也出現補貶行情，但貶值幅度不大，以 30.8 元開出，貶值 2.5 分，估計短線影響還不會太大。

目前時序來到三月，是財報密集公佈時間，僅擁有本夢比的個股在數字出爐後，難免會有一些大震盪，建議投資人在這邊要懂得趨吉避凶，挑選優質財報的個股，未必要選擇低檔，有些個股強者恆強，但財報數字不能讓投資人失望，紫東分析師之前就銅價的漲跌來分析，推薦過一檔豐達科 (3004)。

從 2018 年多頭行情一整年，2019 年開始放量攻擊，在高檔盤旋一個月後今天再度創高拉漲停，屬於強勢股的代表。

而喜歡從低檔介入，穩健型操作的投資人，不妨注意一下技嘉 (2376)，前些日發表 5 款 GeForce GTX 1660Ti 顯示卡，不但採用圖靈架構的處理晶片，並結合技嘉獨家散熱技術和專為玩家設計的貼心功能，有望帶動首季營運淡季不淡，股價也從底部出發。

個股推薦: 豐達科 (3004) 技嘉 (2376)