日本去年網路廣告量 直逼電視媒體

根據日本廣告業龍頭電通 (4324-JP)，在 2019 年 2 月 28 日所發表的「2018 年 日本的廣告費」，日本 2018 年的總廣告費用年增 2.2% 為 6 兆 5300 億日圓。在日本經濟持續成長的背景下，連續 7 年出現正成長。在網路媒體的廣告量上，表現最為亮眼，也是去年拉抬日本總廣告費用的動能所在。

從 2018 年日本各式媒體的廣告量表現來看：

電視媒體方面

年減 1.8% 為 1 兆 9123 億日圓。「2018 平昌冬季奧運」及「2018 年俄羅斯世界盃足球賽」等運動賽事期間，在電視上所播放的大量廣告作出了許多貢獻，然而在一般時段的廣告量則是連續 2 年出現衰退，整體表現維持在底水準。

網路媒體方面

廣告量年增 16.5% 為 1 兆 7589 億日圓，與電視媒體只有約 8% (1534 億日圓) 的差距。程序化廣告 (Programmatic Advertising) 年增 22.5%，為 1 兆 1518 億日圓。

在各家媒體的發展特徵上，部分網路媒體對自家平台進行優化，而部分網路媒體則是利用其他業者的平台作為成長主軸，呈現了兩極化的現象。

動畫廣告在呈現方式上進步迅速，源自報紙及雜誌的數位廣告也在廣告量上作出許多貢獻。而主流的網路廣告平台，除了廣告業務外，也積極發展智慧喇叭、行動支付，以及自駕車技術。

報紙媒體方面

廣告量年減 7.1% 為 4784 億日圓。由於發行量及張數的減少，廣告量持續出現萎縮。各家業者陸續將資源投入網路上，並絞盡腦汁想辦法吸引非訂閱戶的目光。

傳統報業在廣告收入陷困境 (圖：AFP)

雜誌媒體方面

廣告量年減 9% 為 1841 億日圓。日本的平面出版已連續 14 年出現減少，也對廣告量造成嚴重影響。和 2017 年時相同，在雜誌業界占廣告量最大宗的流行雜誌出現成長衰退。而在數位出版方面，廣告費用則是維持 2 位數成長，後續發展值得期待。

電通在 2019 年 1 月所發表的「全球廣告費用成長率預測」中指出，2018 年的廣告費用成長率為 4.1%，而伴隨著全球經濟成長，預測全球 2019 年的廣告費用成長率將達 3.8%，2020 年將達 4.3%。當中，數位廣告在 2018 年全球的成長率為 13.8%，與日本的情況類似。而在 2019 年的數位廣告量上，預測於美國等 26 個國家將占有最大的比重。