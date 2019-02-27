MSCI：3月1日清晨公布是否擴大A股權重 有外資建議暫升至「10%」

週三 (27 日) 晚間最新消息，眾所矚目 MSCI 是否擴大納入 A 股權重，據陸媒《第一財經》得到 MSCI 電子郵件確認，MSCI 將於 2019 年 3 月 1 日清晨 5 點至 6 點之間，公布是否擴大納入 A 股權重之決定。

據 MSCI 電子郵件顯示，雖然多間外資投行有向 MSCI 公司傳達支持 A 股擴大權重，但對於是否於今年就擴大權重至 20%，多家外資持保留意見，並且有外資認為，一次自 5% 擴大至 20% 可能太過快速，建議暫先擴大至 10% 較為合理，未來再逐步擴大。

市場分析師分析，若 MSCI 拍板決定調升 A 股納入權重至 20%，那麼預估將吸引超過 800 億美元的海外資金流入 A 股。

據去年九月 MSCI 宣布首度納入 A 股之後釋出的諮詢文件，MSCI 即有對 A 股未來擴大權重給出 3 點建議：

將現有大型股 A 股納入因子從 5% 增加到 20%，並於 2019 年 5 月的半年度指數評核，以及 2019 年 8 月季度指數評核這兩個時間點，分二階段實施。 從 2019 年 5 月的半年度指數評核起，將深交所創業板納入符合 MSCI 指數條件的證券交易所名單。 作為 2020 年 5 月半年度指數評核的一部分，將 A 股中型股以 20% 的納入因子，一步納入至 MSCI 中國指數之中。

據《第一財經》最新消息指出，MSCI 在此封電子郵件上指出，目前多家外資機構仍對是否一次跨步調升權重至 20% 持保留意見，一部分外資認為，一次拍板決議擴大至 20% 可能較不合宜，暫先擴大至 10% 則是較為合理。

而外資機構也早已看中 MSCI 擴大納入 A 股權重之機會，於 2019 年 1 月起即快速抄底陸股，成為引領本波陸股上漲的領頭羊。

週一 (25 日) 滬深兩市在出現兆元人民幣成交量後，代表外資的北向資金共小幅淨流出 6000 萬人民幣，終結此前連續 18 日淨流入，但週二 (26 日) 北向資金又恢復淨流入 23.3 億人民幣、週三 (27 日) 淨流入 52.57 億人民幣。

滬深股通北向資金流向 圖片來源：legulegu.com

市場分析師表示，近日陸股出現高檔震盪、籌碼換手明顯，主要是因為陸股是散戶為主體之市場，導致市場短期波動，但是外資機構流入 A 股主要會是中、長期布局的思維考量，而從 MSCI 擴大 A 股權重的姿態來看，外資中、長期需被動增持 A 股的趨勢仍是不變。