盤前財經大事搶先讀2019年3月4日

今日操盤前瞻

台灣 1 月景氣燈號

美國 12 月營建支出

南韓 2 月日經製造業 PMI

歐元區 1 月 PPI

〈觀察〉被動業者不再搶賺「機會財」 併購入股拓新業務

被動元件去年報價登峰，不過就有業者坦言，去年可以說是「機會財」，今年市況價格將修正，因應被動元件市況，各家廠商也展開多角化布局，朝車用、無線、保護元件等領域發展。閱讀全文...

〈台股風向球〉美國又拋 3 大不確定性 提防外資翻臉壓抑大盤

當市場過去一個月積極反映美中貿易戰即將和解的利多，川習會前的川金會卻破局，而加拿大最新宣布，允許美國要求引渡華為財務長孟晚舟案進入聽證程序，再加上美國總統川普甚至表明，「若條件不合適，他可能放棄與中國簽署貿易協議」；法人指出，若沒有更大且不在預期中的利多，股市上漲續航力恐已略有不足，甚至要提防外資隨時翻臉出貨。閱讀全文...

川習峰會傳 3 月 27 日登場！美考慮取消全部或大部分中國進口關稅

《華爾街日報》週一 (4 日) 引述多位消息人士報導，美國與中國正處於完成一項貿易協議的最後階段，中方提議降低對美農產品、化工、汽車和其他產品的關稅與其他限制，美方考慮取消去年以來對中國進口商品實施的大部分 (或全部) 關稅制裁，川習峰會可能會在 3 月 27 日美國佛州海湖莊園登場。閱讀全文...

特斯拉第一波實體門市關閉潮來臨 轉全面網路銷售

宣布將逐步進行全面網路銷售後，電動汽車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 將開始第一波的實體門市關閉潮，而未來幾周將有更多門市歇業。特斯拉執行長馬斯克 Elon Musk 表示，公司正在對其銷售和行銷工作進行審查，並將在未來幾周內開始關閉門市。閱讀全文...

【邱志昌專欄】MSCI 發動深滬股長多攻勢？！

長多行情又來了？就在上周提到，因中國人民銀行權衡寬鬆貨幣政策，其累積效應發酵。且中美貿易紛爭持續緩和，及外貿轉內需三大效應影響。兩岸股市以 5G 為核心，夾帶金融類與內需類左右護衛，展開攻堅行情。閱讀全文...