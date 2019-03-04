台灣高鐵大加碼會員權益 Q2添營運柴火

為持續提升平日載客率，台灣高鐵 (2633-TW) 今 (4) 日宣布升級會員權益，TGo 會員點數即日起可折抵「高鐵假期」行程款項，且第二季底前，會員每月可享指定車次 85 折優惠車票 1 張，甚至還有加碼送 20% 點數的回饋，為第二季添新營運動能。

圖表：高鐵提供。

台灣高鐵說明，TGo 會員累積的點數除可兌換車票或折抵票款，即日起可折抵「高鐵假期」網站訂購行程款項，提供有 500 點折抵 100 元、1000 點折抵 200 元、1500 點折抵 300 元三種選項，讓點數使用的範圍更廣。

而為搭上國旅商機，台灣高鐵在 4-6 月間與 IHG 洲際酒店集團合作，規劃 TGo 會員專屬的優惠方案。

以入住 IHG 洲際酒店集團旗下五星級台南大員皇冠假日酒店為例，台北出發每人只要 3890 元，內容包括高鐵、住宿、接駁和早餐。

除會員專屬的高鐵假期優惠行程，會員於 4 月 1 日至 6 月 30 日 (疏運期間不適用) 還可享每月 1 張指定車次 85 折優惠，每周適用車次達 323 班次。

另外，TGo 會員於 3 月 5 日至 6 月 25 日間的周二搭乘高鐵，點數加贈 20%，共計 17 個周二。

整體來看，台灣高鐵去年總班次年增 1% 至 52437 班，不過，載客量年增 6% 達 6400 萬人次，帶動承載率由 2017 年的 65.2% 成長至 67%，顯示持續提升平日載客量有成。

法人指出，今年長假共 31 天，相較於去年的 20 天多，國旅成長可期，而台灣高鐵近來積極推「高鐵假期」促銷方案因應相關需求，將是受惠業者之一。