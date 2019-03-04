脫歐後遺症 英國人民出國話費將增加

近兩年來，歐盟國家的電信用戶都可在這 28 國内無需給付額外的手機漫遊費，然而，在面臨英國脫歐的前景下，英國公民在歐盟區境内應開始支付額外的漫遊服務費。

不到一個月的時間内，英國就將離開歐盟的數位通訊單一市場。自 2017 年以來，當客戶在整體歐盟區塊内與其他網路上呼叫、發短信、和瀏覽網頁時，運營商被迫限制並平衡他們互相收取的費用，而脫歐也意味著一般人民的電話費有望大幅增加。

法國電信商 Orange 的執行長 Stephane Richard 説到，「我不認為英國遊客來到歐洲大陸會被迫付額外費用」。他上個月底告訴記者，不管是否重新徵收漫遊費，都將是一個「行銷決定」。

歐洲人很快習慣了他們的新自由。根據無線數據批發商 BICS 的數據，2017 年夏季歐盟 4G LTE 數據漫遊流量與 2016 年同期相比，增長了 600% 至 800%。

Vodafone 集團發言人稱「現在評估英國脫歐對漫遊監管的影響還為時過早。但是，我們預計競爭將繼續為客戶帶來良好的價值」。Vodafone 在英國、捷克、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、馬耳他、荷蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、和西班牙均設有分支機構。另一方面，英國電信集團 BT Group 僅在英國銷售產品。因此，如脫歐後開始徵收國際漫游費，對 BT 而言會更加不利。

BICS 執行長 Mikael Schachne 提到，如果一間歐洲大陸電信業者決定對英國電信業者徵收更高的費率，英國公司將不得不面臨提高售價及失去用戶的風險。

歐洲的電信運營商的主要股票指數在過去 3 年中下滑了 28%，它們面臨著來自競爭的壓力，並在電纜、媒體權、和頻率上花費數十億美元金額。