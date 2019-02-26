象印再次挑戰歐洲 並放眼印度 企圖擺脫對中國市場的依賴

日經新聞報導，超過百年歷史的日本知名保溫瓶製造商象印魔法瓶 (7965-JP)，在中國市場的業績，因為當地經濟成長趨緩而衰退；為此，象印計畫將國外市場的發展重點轉往歐洲及印度。

(圖：Investing.com)

象印於 2 月 8 日至 12 日，參加了全球最具規模的德國法蘭克福 Ambiente 消費品展。距上次 (2003 年) 參展，已相隔 16 年。象印本次展出了該公司的不鏽鋼保溫瓶，以及玻璃製的保溫 / 保冷壺等 14 項商品。

象印曾在 1990 年代進軍歐洲市場，但因當時知名度低，加上廉價的中國產品在 2000 年代進入歐洲市場，導致象印在歐洲的業績，沒有亮眼表現。近年來以俄羅斯為主的市場，每年營業額也只有 2 億日圓左右。

這次象印以真空斷熱層只有 1mm 厚度的不銹鋼保溫瓶，輕巧瓶身和日式設計風格作為主打，希望以高品質的商品來與其他廠商作出區隔。再次挑戰歐洲市場。

而在不鏽鋼保溫瓶仍不普及的印度，象印也看準其經濟發展，還有當地在飲料保冷，以及咖哩保溫上的需求，計畫推出符合印度國情的商品。

2018 財年 (截至 11 月) 象印銷售額年減 1% ，至 846 億日圓。這是自 2015 財年 (截至 11 月) 的業績高峰 (897 億日圓) 以來，連續第 3 年在業績表現上出現衰退，淨利也減少了 17% ，至 44 億日圓。

中國市場占其海外銷售額 (282 億日圓) 的約 4 成，是象印最大的海外市場。因中國經濟成長趨緩，銷售額稍稍下滑。

而象印在日本市場的銷售表現，同樣也出現衰退的現象。電子鍋是象印在日本市場的銷售主力。而電子鍋與免治馬桶，在數年前曾是中國觀光客「爆買」的象徵性商品。

近年在中國觀光客的「爆買」熱潮消失後，電子鍋的銷售表現也不再風光。象印社長市川典男表示，「每個家庭只要有一台電子鍋就足夠。爆買已經結束了」。

而日本另一家知名保溫瓶製造商，銷售額只有象印一半的虎牌魔法瓶，其海外市場比重也超過 3 成。和象印一樣，虎牌正積極投入海外市場。然而隨著中國廠商技術能力不斷提升，日本想從品質上的優勢來作出產品區隔，也愈來愈困難。