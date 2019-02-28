〈川金二會越南〉簽約儀式告吹 川普點出最大問題：北韓希望完全解除制裁

週四 (28 日) 美國總統川普與北韓領導人金正恩原定簽約儀式宣告取消，川普隨即召開記者會說明會談過程及簽約協議生變的主因，川普表示，北韓基本上希望完全解除制裁，但他不打算妥協。

川普於記者會中表示：「他們 (北韓) 有準備簽署的文件，但現在還不是時候。(目前) 簽署任何協議都不是件好事。現在還不是時候，我寧願做對。」

川金二會過程中，金正恩提議關閉一個核武設施，以換取完全解除制裁。川普點出這是簽約生變最大主因。

川普稱：「基本上，他們 (北韓) 希望完全解除制裁，我們不能這樣做。我們不得不放棄那個特別的建議，我們不得不放棄。」

針對川金二會最受矚目的北韓無核化議題，川普稱，金正恩昨 (27) 日向他承諾，不會進一步測試導彈，他相信金會兌現 (承諾)，希望這是真的！

儘管簽約不成，川普仍然認為「川金二會」談富有成效，並強調雙方友好的關係，川普稱：「我們沒有放棄任何東西，坦率地說，我認為我們最終會成為非常好的朋友」

美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 遺憾表示，在高峰會前，美國團隊曾試圖為達成協議奠定基礎，但週四的會談並沒有達成協議。

龐培稱：「我認為金正恩對我們期待是充滿希望的，但我們要求他做得更多，而他並沒有做好準備。」

美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 表示：「我們將繼續致力於世界所需要：北韓無核化，以降低全球風險。」

儘管不排除未來的談判，川普並未承諾與金正恩將舉行另一次峰會，「川金三會」尚未確定。