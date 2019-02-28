滬指難上3000點投機資金落袋為安 兩會前夕「虛胖」題材股開始消腫

流動性寬鬆驅動中國股市今年逆襲，一些個股無視基本面好壞連續漲停，引發熱議。隨著滬指衝擊 3,000 點遇阻，投機資金對這些題材股的追捧開始降溫。

白：上證綜指 藍：東方電信 圖片來源：Bloomberg

包括東方通信、東方金鈺和風範股份等前期大熱的股票均出現顯著回調。東方通信此前借由 5G 題材 11 天收獲 10 個漲停板，最近三日開始回調，累計下跌近 15%；本月以來漲逾 60% 的東方金鈺因與藍田借殼交易失敗，最近兩天跌 16%；特高壓概念風範股份農曆新年後兩周股價翻倍，但最近三天已經跌逾 24%。

中國主要股票指數過去兩周爭相進入技術性牛市，而在一個月前，投資者還在為上市公司業績爆雷而擔憂。下周起中國將召開「兩會」，市場對利好政策的預期需要兌現，一些投機資金選擇在此時獲利了結。上述的東方通信、東方金鈺和風範股份在債務或業績方面多少都存在一些風險，難以支撐高高在上的股價。

短線「資金通常在春節前後集中進來，今年疊加了一些政策影響，力度更大一些，」新時代證券分析師樊繼拓 28 日在電話中表示，臨近兩會，「對於預期的炒作就會不如此前，游資也有控制風險的考慮」。

除了上述幾支股票以外，多個熱門題材板塊也面臨啞火。全柴動力等燃料電池概念本周失去了上升動能，京東方等手機折疊屏題材股有不同程度的回調；陝國投、安信信託等信託股今天更以跌停終結了此前數日的漲停版，分析認為公募信託非普惠政策引發了炒作退潮。

上證綜指自周一大漲後，已經連續幾日試圖衝擊 3,000 點未果，目前保持在該整數關口下方整理。短期能否站上這一點位或成考驗本輪行情的重要風向球。

「連續突破 3,000 點未果，給市場信心造成了一定的衝擊，近期預計還會有衝擊 3,000 點的動作，如果不成，市場可能迎來深度調整，」山西證券分析師麻文宇在 28 日發布在微信公眾號上的報告中寫道。

麻文宇表示，這波題材股行情可能已暫時告一段落，資金的下一個落腳點很可能是權重藍籌股。