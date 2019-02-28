〈川金二會越南〉白宮發表最新聲明！川金二會生變 簽約儀式告吹

全球矚目的「川金二會」時隔八個月於週三 (日) 越南河內登場，為期兩天，美國總統川普和北韓領導人金正恩原訂今 (週四) 日將台北時間下午 03:05 舉行《河內宣言》簽約儀式，上午首腦會談前還互讚對方，雙方將對北韓無核化與經濟等重要議題進行討論，未料下午雙方突然取消工作午宴，原訂的簽約儀式也宣告取消。

白宮發表最新聲明提到：美國總統川普和北韓領導人金正恩於本月 27 日至 28 日在越南河內舉行非常不錯的建設性會議。兩國領袖討論過各種推進無核化和刺激經濟的方法，然而，目前尚未達成任何協議，但各自團隊期待未來會面。

川金二會第二日原訂時間表 (台北時間)：

上午 10:00（美東時間晚上 9 點）：川金一對一雙邊會談

上午 10:45（美東時間下午 9:45）：川金與雙方幕僚舉行擴大的雙邊會談

上午 12:55（美東時間晚上 11:55）：川金共進午餐 (現取消)

下午 03:05（美東凌晨 2:05）：川金參加聯合《河內宣言》簽約儀式 (現取消)

下午 04:50（美東凌晨 3 點 50 分）：川普召開行新聞發布會 (未定)

受此消息影響，美股期貨應聲下跌、韓股重挫，甚至東道國越南股市慘遭拖累，截稿前，美股期貨走低，道瓊期貨暫報 25922。韓國綜合股價指數 (KOSPI) 跌幅達 1.8%。